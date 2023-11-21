Куди можна поїхати відпочити взимку 2023?

Не дивлячись на події, які відбуваються зараз в нашій країні, потрібно знаходити час на відпочинок, приділяючи увагу собі, друзям та родині.

Що відвідати у Буковелі?

“Буковель – відомий гірський курорт з великою кількістю схилів і сучасних готелів.”

У Буковелі ви можете відвідати гірськолижний курорт, де ціни на квитки на підйомник залежать від тривалості катання та категорії траси. Денний квиток на дорослого може коштувати від 500 до 1000 гривень.

У туристичному комплексі “Гуцульська хата” ви можете скуштувати традиційну гуцульську кухню. Вартість страв залежить від обраного меню, але в середньому можна розраховувати на 150-300 гривень на особу.

Для любителів активного відпочинку є можливість орендувати санчата або лижі. Ціни залежать від оренди обладнання та тривалості катання. Наприклад, оренда лиж може коштувати від 100 до 300 гривень на день.

І, нарешті, ви можете орендувати снігохід та вирушити на екскурсію по засніжених горах. Ціни залежать від тривалості прокату та маршруту, але в середньому можна розраховувати на 500-800 гривень на особу.

Що відвідати у Славську?

В Славську взимку ви можете відвідати гірськолижний курорт, де ціни на квитки на підйомник залежать від тривалості катання та категорії траси. Денний квиток на дорослого може коштувати від 400 до 800 гривень.

Також у Славську є можливість орендувати лижі або сноуборд. Ціни залежать від оренди обладнання та тривалості катання. Наприклад, оренда лиж може коштувати від 100 до 300 гривень на день.

Для любителів активного відпочинку є можливість орендувати санчата або снігохід. Ціни залежать від оренди обладнання та тривалості прокату. Наприклад, оренда снігохода може коштувати від 500 до 800 гривень на день.

Екскурсія до гірського озера “Молодисте” також є цікавою можливістю. Вартість екскурсії залежить від обраної програми та транспорту, але в середньому можна розраховувати на 300-500 гривень на особу.

У Славську також є можливість взяти участь у прогулянці на конях. Ціни залежать від тривалості прогулянки та обраної програми, але в середньому можна розраховувати на 300-500 гривень на особу.

Музей народної архітектури та побуту “Славська стоянка” пропонує ознайомитися з народною культурою та традиціями. Вартість вхідного квитка для дорослих становить 40 гривень.

У Славську ви також можете скуштувати страви місцевої кухні. Вартість залежить від обраного закладу, але в середньому можна розраховувати на 150-300 гривень на особу.

Також у Славську є можливість відвідати спа-комплекси та бані. Вартість послуг залежить від обраного комплексу та виду процедур.

Що відвідати у Львові?

Зимовий Львів приваблює гостей не тільки запашною кавою, а й цікавими локаціями для відпочинку. Пропонуємо Вам розглянути кілька з них. Сподіваємося, Вам буде, що згадати про це привітне місто.

1. Львівський оперний театр – один з найвідоміших театрів України, де можна насолодитися виставою взимку. Ціни на квитки залежать від місця розташування – від 100 гривень до 1000 гривень.

2. Архітектурний ансамбль площі Ринок – центральна площа Львова, де розташовані численні історичні будівлі та кафе. Безкоштовно.

3. Львівський замок – одна з головних туристичних визначних пам’яток міста. Вартість вхідного квитка для дорослих – 50 гривень.

4. Музей народної архітектури та побуту “Шевченківська галя” – музей під відкритим небом, де представлені старовинні українські будівлі. Вартість вхідного квитка для дорослих – 50 гривень.

5. Кав’ярні та ресторани – Львів славиться своєю кавою та смачною кухнею. Вартість страв і напоїв залежить від обраного закладу, але в середньому можна розраховувати на 150-300 гривень на особу.

6. Музей кристалу “Кришталева печера” – унікальний музей, де представлені різноманітні вироби з кришталю. Вартість вхідного квитка для дорослих – 80 гривень.

7. Парк “Знесіння” – великий парк з атракціонами та прогулянковими доріжками. Безкоштовно.

8. Львівська фортеця – історична фортеця, яка збереглася до наших днів. Безкоштовно.

9. Музей наукових відкриттів “Допомога” – цікавий музей, де можна побачити різноманітні наукові експерименти. Вартість вхідного квитка для дорослих – 80 гривень.

10. Екскурсія по підземеллям Львова – можна дослідити таємниці підземного світу міста. Вартість екскурсії залежить від обраної програми, але в середньому можна розраховувати на 150-200 гривень на особу.

Тож бажаємо Вам знайти місце для свого незабутнього відпочинку і сподіваємося, що в цьому Вам допоможе наше видання.

Корінна Дар’я

Головне фото: karpatytravel.net