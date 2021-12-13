Гірськолижний відпочинок у Карпатах – взути чи не взути?

Жодні катаклізми, катастрофи і пандемії не в змозі зупинити тих, хто щороку приїздить покататися на лижах чи сноуборді до українських Карпат. Чи варто і цього року рушати у засніжений край заради активного відпочинку?

Звичайно, що варто! Зимовий відпочинок у Карпатах – одна із головних українських туристичних візитівок, яка не поступається світовим гірськолижним столицям. Зимовий сезон тут починається вже з кінця листопада, тож саме час почати планування поїздки, аби потім не довелося викласти із кишені значно круглішу суму. Як не жахнутися від цін і не віддати у жертву власний комфорт – читайте далі!

Рейки замість лиж: як доїхати до гірських схилів?

Дорога зі столиці до гірських масивів Карпат не близька, але витрачений на неї час стовідсотково вартує вражень, які ви потім отримаєте. Радимо обирати залізничний транспорт, у якому найкраще здійснювати подорожі на далекі відстані.

Найзручнішим із географічного боку місцем перебування буде містечко Яремче, що розташоване за 60 км від Івано-Франківська. Можна обрати й серед інших населених пунктів, що є поблизу, наприклад – села Яблунівка або Паляниця. Після 15.5 годин у поїзді «Київ – Ворохта», ви вже будете стояти біля рецепшена котрогось із готелів у Яремче і бронювати житло. Вартість одного повного квитка – 271. 77 грн (плацкарт) і 451.22 грн (купейний).

Не забудьте взяти із собою у дорогу горішки, протеїнові батончики і сухофрукти, які не зіпсуються за будь-якої температури, але натомість подарують енергію на всю мандрівку.

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Щоб покататися на лижах чи сноуборді, важливо обирати житло поблизу спускових трас, аби не витрачати багато зусиль після і так виснажливого дня. Якщо ви не плануєте економити на житлі, сміливо їдьте до Буковелю і бронюйте номер чи котедж на території комплексу, тому що, дійсно, з точки зору локації, проживання там буде найзручнішим. Рівень комфорту житла у Буковелі дуже високий, але і його вартість не нижча – від 1 100 до 20 000 грн за добу.

Гарні новини є і для тих, хто хотів би провести карпатську відпустку не менш активно, але для кого питання економії стоїть не на останньому місці: ви можете сміливо обрати житло у готелі в Яремче (від 300 грн/доба), або ж, щоб вартість була ще меншою, зупинитися у будинку місцевих жителів, що часто здають в оренду свої домівки або кімнати у них за прийнятні гроші (від 150 грн/доба) . До того ж, у вартість автентичних апартаментів може бути включене харчування, і після лижних перегонів вам не треба буде думати, де відновити сили.

Зимові розваги і не тільки – чим зайнятися у гуцульському краю?

Основною метою усіх туристів, які приїжджають у Карпати взимку, є гірськолижний відпочинок: відвідувачі зможуть знайти усе потрібне спорядження, а також взяти уроки у досвідчених інструкторів. Оренда комплекту спорядження для лижного спорту варіюється від 120 до 300 гривень за добу. Ті, хто захоплюється більш екстремальним зимовим відпочинком і обирає сноуборд, віддадуть за оренду екіпірування близько 150-250 гривень . У багатьох магазинах спорядження діють знижки у разі багатоденної оренди, що допомагає суттєво зекономити.

Пагорби, вкриті білим килимом снігу, підкоряються як професіональним спортсменам, які присвятили гірськолижному спорту не один рік, так і новачкам, для яких відкрито спеціальні, не такі круті, доріжки. Заняття із інструктором буде коштувати у районі 450-500 грн за годину. На території Буковелю діє канатна дорога, на якій відвідувачі зможуть доїхати від однієї снігової траси до іншої. Вартість одного підйому становить від 200 грн . Де можна покататися у Карпатах, читайте у цій статті.

Але Карпати взимку це не лише шалені перегони на білосніжних пагорбах, це ще й місце для зимового трекінгу, релаксу, гастрономічного туризму і просто естетичного відпочинку. Тримайте перелік розваг, які можна знайти у Карпатах у зимній сезон:

• походи до гір Хомяк, Синяк, Довбишанка, Говерла із професійним гідом (досить екстремальні заходи, тому непідготованим туристам не радимо рушати у зимові походи);

• милування засніженими смереками із вершин пагорбів – сплачується вартість підйому на канатній дорозі (Буковель);

• гастротур колоритною гуцульською кухнею – від баношу до бограча;

• купання під відкритим небом у гарячих казанах із додаванням ефірних олій;

• різноманітні екскурсії до культурних та релігійних пам’яток Гуцульщини.

Інформацію щодо бронювання місць для екскурсій та походів можна знайти у центрі міста Яремче або ж за відповідними оголошеннями у інших населених пунктах. Варто зазначити, що туристичні послуги у цьому регіоні розвинуті дуже якісно, тож карпатські розваги самі вас знайдуть.

З огляду на епідеміологічну ситуацію станом на 2021 рік, усім туристам потрібно мати при собі сертифікат про повну вакцинацію від СOVID-19, негативний ПЛР-тест на СOVID-19, зроблений не менше, ніж за 72 години до моменту користування послугами транспорту та туристичних сервісів або підтвердження видужання після хвороби на коронавірус.

Навіть попри не завжди демократичні ціни, зимовий відпочинок у Карпатах все ще того вартий. Бронюйте квитки і вирушайте до засніженої української казки!

Дарина Чабанова