Із зими в літо: де провести новорічні канікули із розмахом

Одна з найбільших турбот у грудні — це вирішити, де відсвяткувати Новий рік: вдома, на гірськолижному курорті або ж у тропіках. Чи варто тікати від зимового холоду та летіти літаком понад п‘ять годин, щоб таки дістатись до «країн вічного літа»? Ми підготували добірку райських островів та неповторних локацій, відпочинок у яких стовідсотково перевершить ваші очікування.

Кабо-Верде (острови Зеленого мису) – курорт із марсіанськими пейзажами

Ця незвідана тропічна країна розташована на островах у Атлантичному океані. Вона зачаровує африканською екзотикою, незвичною «інопланетною» природою, комфортним сухим кліматом і відсутністю шуму та гамору, що властиві популярним місцям для відпочинку. Дивовижний рельєф місцини – результат багатовікової діяльності вулканів. Скелясті ландшафти й зелені долини, чисті піщані пляжі й океан із бірюзовою водою, а також коралові рифи – це туристичні родзинки Кабо-Верде. Для відпустки радимо мандрівникам обирати курорти Сал і Боа-Віста, адже там зосереджена вся основна туристична інфраструктура.

Які правила в’їзду до Кабо-Верде?

Для в’їзду в країну необхідно попередньо оформити візу, а за п’ять днів до подорожі – додатково заповнити формуляр . У Кабо-Верде приймають усіх туристів, які мають негативний результат на СOVID-19, зроблений не раніше ніж за 72 години до прибуття, а також паперовий сертифікат про повний курс щеплення однією з таких вакцин: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson&Johnson, Sinopharm і CoronaVac від Sinovac Biotech.

Сейшели – місце із найкращими пляжами на планеті

Хоча на цих віддалених островах у Індійському океані вже не панують пірати, та й досі тут можна побачити їх найбільший скарб – унікальну місцеву природу. Справжня візитна картка курорту – кам’яні валуни на пляжах, яких ви більше ніде не побачите. Річ в тім, що Сейшели — єдині гранітні острови на Землі. Тож не дивно, що така дивовижна й неповторна локація приваблює тисячі туристів своїми унікальними ландшафтами.

Для комфортного відпочинку мандрівники їдуть до острова Мае, що славиться невеликими бухтами й чистими пляжами, як-от: Anse Soleil та Anse Forbans. Однак найбільш мальовничим вважається невеликий острів Ла Діг. Тут проживають рідкісні тропічні птахи та гігантські черепахи, а також ростуть кокосові горіхи – унікальні рослини-ендеміки, які є лише на Сейшелах.

Зверніть увагу, що вибирати житло потрібно зі списку закладів , сертифікованих Управлінням охорони здоров’я країни. Перед поїздкою іноземці зобов’язані авторизуватися на спеціальній платформі , завантаживши туди свій негативний результат ПЛР-тестування, дані рейсу та місця проживання на Сейшелах. Усі туристи повинні оформити медичне страхування, яке покриває витрати на ізоляцію та можливе лікування від COVID-19. До того ж під час реєстрації на рейс потрібно показати представникам авіакомпаній результати ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до польоту.

Мальдіви – встигнути на власні очі побачити справжнісінький Едем

Оселитися в бунгало на воді на Мальдівах – найзаповітніша мрія кожного, адже цей курорт вважається одним із найкращих напрямків для пляжного туризму. Чудовий сервіс у готелях із різноманітними розвагами й усамітнені піщані пляжі викликають захоплення навіть у найвибагливіших мандрівників. Для першокласної відпустки тут створені всі умови: на вас очікує повний релакс і возз’єднання з природою. А райські пейзажі довкола стануть антидепрессантами й допоможуть розвіяти зимову тугу.

Та найбільша перевага курорту — дивовижний підводний світ – чи не найбагатший на планеті. Мантів, дельфінів, рифових акул, гігантських черепах, восьминогів і яскравих океанічних рибок – усіх цих морських мешканців можна побачити під час купання з маскою. А занурення під воду з аквалангом подарує феєричні емоції та спогади на все життя.

Для того, щоб відвідати земний Едем і не залишитись банкрутом, обирайте розміщення в гест-хаузах на локальних островах на кшталт Маафуші, Матівейрі, Діфуші, Дігура й Тодду. А якщо хочете насолодитися самотністю – бронюйте готель на окремому острові з приватним пляжем.

Які правила в’їзду на Мальдіви?

Обов’язковою умовою для подорожі на острови є наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не пізніше ніж за 96 годин до перетин кордону. До того ж за 24 години до прильоту (а також вильоту із курорту) необхідно подати електронну декларацію про свій стан здоров’я на сайт Міграційної служби . Візу можна отримати безпосередньо в аеропорту, але слід підтвердити бронювання в одному із офіційно зареєстрованих курортів держави.

Шрі-Ланка – унікальний острів водоспадів

Цей острів посеред Індійського океану славиться своїм різноманіттям: пейзажів, природних зон і, відповідно, розваг. Країна може запропонувати багато цікавого: й океан, і чайні плантації, і мальовничі гірські ландшафти, й унікальну тропічну природу, і навіть буддистські святині. Сумувати тут точно не доведеться, але чи вдасться віднайти дзен, коли в списку ще стільки всього незвіданого!

Зустріти Новий рік на узбережжі теплого океану можна на таких курортах: Унаватуна, Хіккадува, Негомбо, Ваддува та Бентота. Серед місцевих розваг – барбекю на пляжі, морська риболовля та дайвінг. Проте задля екзотики доведеться вишути вглиб острову. Тут ви можете на власні очі побачити, як на високогірних плантаціях вирощують цейлонський чай, взяти участь у сафарі на джипах у національному заповіднику, доглянути за слонами або черепахами на фермах, помилуватися численними водоспадами чи спробувати незвичну ланкійську кухню.

Які правила в’їзду до Шрі-Ланки?

Радимо відвідувати Шрі-Ланку лише вакцинованим туристам, оскільки для інших тут діють жорсткі вимоги щодо самоізоляції. Спершу іноземці мають оформити електронну візу , а потім – медичний страховий поліс, що покриває витрати на лікування від коронавірусу. До того ж всім, окрім дітей віком до двох років, необхідно мати сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до посадки на літак. Після прибуття до країни ті, хто пройшов повний курс вакцинації, можуть вільно пересуватися по острову. Їхні невакциновані діти, яким виповнилося від 12 до 17 років включно, мають повторно здати ПЛР-тест у аеропорту чи в готелі першого рівня. Якщо він негативний – для них знімають карантинні обмеження. Попередня вимога не стосується дітей віком до 12 років.

Невакциновані іноземці зобов’язані пройти ПЛР-тест після в’їзду до країни (в аеропорту чи в готелі першого рівня), а потім піти на чотирнадцятиденну самоізоляцію в спеціальному готелі «Safe and Secure». На 12 день перебування потрібно знову здати аналіз, і якщо його результат буде негативним, то людині дозволено вільно пересуватися по країні. До речі, вартість одного ПЛР-тестування на Шрі-Ланці становить 40$.

Мексика – відпочинок у ритмі запального танцю

Хто з нас не мріяв вирушити в сонячну Мексику, щоб відчути шалений вибух емоцій і вражень? Ця країна здатна здивувати навіть досвіченого відпочивальника своїм різноманіттям: тут можна поєднати пляжне та культурне, гастрономічне й екстремальне, розважальне та пізнавальне дозвілля. Цікава історія стародавніх цивілізацій часів майя, унікальна колоніальна архітектура, тропічні джунглі, багаті традиції мексиканців та смачна кухня — це туристичні перлини багатогранної держави. Та найбільше вона славиться ласкавими карибськими хвилями бірюзового кольору й чудовими пляжами.

Для першокласного релаксу тут обирають найбільш популярні туристичні принади Мексики: Акапулько, Плайя-де-Кармен, Пуерто-Валларта, Косумель, Уатулько. Канкун став справжньою меккою для поціновувачів пляжного відпочинку зі всього світу. Саме ця прибережна територія Карибського басейну славиться своїм неймовірним білим піском і чистою морською водою. Лише тут текіла тече рікою, а на пляжах запалюють під латиноамериканські ритми!

Якщо ви й досі вагаєтесь – скоріше збирайте речі, бо для подорожі в Мексику потрібно всього-на-всього оформити електронну візу.

Домінікана – рай, доступний усім

Завдяки пандемії тисячі українців уже відкрили для себе казкову Домінікану, однак цього року країна стала ще більш доступною для туристів: місцева влада скасувала всі вимоги для в’їзду. Відтепер кожен може насолодитися яскравим відпочинком, не турбуючись ні про ПЛР-тести, ні про сертифікати про повну вакцинацію.

Домінікана з першої хвилини зачаровує своєю багатогранністю: острів одночасно омивається і Карибським морем, й Атлантичним океаном. Білосніжний пісок, вода бірюзового відтінку й тропічна спека — природа створила райський куточок для незабутньої віпустки. Крім мальовничого узбережжя, ця країна славляться своїми тропічними лісами. Сафарі в джунглях, дайвінг, серфінг, катання на гідроциклах – це навіть не повний перелік усіх розваг. До цього також можна додати численні екскурсії до історичних містечок, побудованих колонізаторами. Найбільш популярне серед них — Санто-Домінго – домініканська столиця, старовинними вуличками якої прогулювався мореплавець Христофор Колумб.

Бажаєте насолоджуватися ласкавим сонцем і не зважати на ціни на заморських курортах? Ми також підготували добірку доступних напрямків для пляжного відпочинку на новорічні канікули.



Анна Козінцева