Із зими в літо: де провести новорічні канікули із розмахом

Одна з найбільших турбот у грудні — це вирішити, де відсвяткувати Новий рік: вдома, на гірськолижному курорті або ж у тропіках. Чи варто тікати від зимового холоду та летіти літаком понад п‘ять годин, щоб таки дістатись до «країн вічного літа»? Ми підготували добірку райських островів та неповторних локацій, відпочинок у яких стовідсотково перевершить ваші очікування.
Кабо-Верде (острови Зеленого мису) – курорт із марсіанськими пейзажами
Ця незвідана тропічна країна розташована на островах у Атлантичному океані. Вона зачаровує африканською екзотикою, незвичною «інопланетною» природою, комфортним сухим кліматом і відсутністю шуму та гамору, що властиві популярним місцям для відпочинку. Дивовижний рельєф місцини – результат багатовікової діяльності вулканів. Скелясті ландшафти й зелені долини, чисті піщані пляжі й океан із бірюзовою водою, а також коралові рифи – це туристичні родзинки Кабо-Верде. Для відпустки радимо мандрівникам обирати курорти Сал і Боа-Віста, адже там зосереджена вся основна туристична інфраструктура.
Які правила в’їзду до Кабо-Верде?
Для в’їзду в країну необхідно попередньо оформити візу, а за п’ять днів до подорожі – додатково заповнити
Сейшели – місце із найкращими пляжами на планеті
Хоча на цих віддалених островах у Індійському океані вже не панують пірати, та й досі тут можна побачити їх найбільший скарб – унікальну місцеву природу. Справжня візитна картка курорту – кам’яні валуни на пляжах, яких ви більше ніде не побачите. Річ в тім, що Сейшели — єдині гранітні острови на Землі. Тож не дивно, що така дивовижна й неповторна локація приваблює тисячі туристів своїми унікальними ландшафтами.
Для комфортного відпочинку мандрівники їдуть до острова Мае, що славиться невеликими бухтами й чистими пляжами, як-от: Anse Soleil та Anse Forbans. Однак найбільш мальовничим вважається невеликий острів Ла Діг. Тут проживають рідкісні тропічні птахи та гігантські черепахи, а також ростуть кокосові горіхи – унікальні рослини-ендеміки, які є лише на Сейшелах.
Зверніть увагу, що вибирати житло потрібно зі
Мальдіви – встигнути на власні очі побачити справжнісінький Едем
Оселитися в бунгало на воді на Мальдівах – найзаповітніша мрія кожного, адже цей курорт вважається одним із найкращих напрямків для пляжного туризму. Чудовий сервіс у готелях із різноманітними розвагами й усамітнені піщані пляжі викликають захоплення навіть у найвибагливіших мандрівників. Для першокласної відпустки тут створені всі умови: на вас очікує повний релакс і возз’єднання з природою. А райські пейзажі довкола стануть антидепрессантами й допоможуть розвіяти зимову тугу.
Та найбільша перевага курорту — дивовижний підводний світ – чи не найбагатший на планеті. Мантів, дельфінів, рифових акул, гігантських черепах, восьминогів і яскравих океанічних рибок – усіх цих морських мешканців можна побачити під час купання з маскою. А занурення під воду з аквалангом подарує феєричні емоції та спогади на все життя.
Для того, щоб відвідати земний Едем і не залишитись банкрутом, обирайте розміщення в гест-хаузах на локальних островах на кшталт Маафуші, Матівейрі, Діфуші, Дігура й Тодду. А якщо хочете насолодитися самотністю – бронюйте готель на окремому острові з приватним пляжем.
Які правила в’їзду на Мальдіви?
Обов’язковою умовою для подорожі на острови є наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не пізніше ніж за 96 годин до перетин кордону. До того ж за 24 години до прильоту (а також вильоту із курорту) необхідно подати електронну декларацію про свій стан здоров’я на
Шрі-Ланка – унікальний острів водоспадів
Цей острів посеред Індійського океану славиться своїм різноманіттям: пейзажів, природних зон і, відповідно, розваг. Країна може запропонувати багато цікавого: й океан, і чайні плантації, і мальовничі гірські ландшафти, й унікальну тропічну природу, і навіть буддистські святині. Сумувати тут точно не доведеться, але чи вдасться віднайти дзен, коли в списку ще стільки всього незвіданого!
Зустріти Новий рік на узбережжі теплого океану можна на таких курортах: Унаватуна, Хіккадува, Негомбо, Ваддува та Бентота. Серед місцевих розваг – барбекю на пляжі, морська риболовля та дайвінг. Проте задля екзотики доведеться вишути вглиб острову. Тут ви можете на власні очі побачити, як на високогірних плантаціях вирощують цейлонський чай, взяти участь у сафарі на джипах у національному заповіднику, доглянути за слонами або черепахами на фермах, помилуватися численними водоспадами чи спробувати незвичну ланкійську кухню.
Які правила в’їзду до Шрі-Ланки?
Радимо відвідувати Шрі-Ланку лише вакцинованим туристам, оскільки для інших тут діють жорсткі вимоги щодо самоізоляції. Спершу іноземці мають оформити
Невакциновані іноземці зобов’язані пройти ПЛР-тест після в’їзду до країни (в аеропорту чи в готелі першого рівня), а потім піти на чотирнадцятиденну самоізоляцію в спеціальному готелі «Safe and Secure». На 12 день перебування потрібно знову здати аналіз, і якщо його результат буде негативним, то людині дозволено вільно пересуватися по країні. До речі, вартість одного ПЛР-тестування на Шрі-Ланці становить 40$.
Мексика – відпочинок у ритмі запального танцю
Хто з нас не мріяв вирушити в сонячну Мексику, щоб відчути шалений вибух емоцій і вражень? Ця країна здатна здивувати навіть досвіченого відпочивальника своїм різноманіттям: тут можна поєднати пляжне та культурне, гастрономічне й екстремальне, розважальне та пізнавальне дозвілля. Цікава історія стародавніх цивілізацій часів майя, унікальна колоніальна архітектура, тропічні джунглі, багаті традиції мексиканців та смачна кухня — це туристичні перлини багатогранної держави. Та найбільше вона славиться ласкавими карибськими хвилями бірюзового кольору й чудовими пляжами.
Для першокласного релаксу тут обирають найбільш популярні туристичні принади Мексики: Акапулько, Плайя-де-Кармен, Пуерто-Валларта, Косумель, Уатулько. Канкун став справжньою меккою для поціновувачів пляжного відпочинку зі всього світу. Саме ця прибережна територія Карибського басейну славиться своїм неймовірним білим піском і чистою морською водою. Лише тут текіла тече рікою, а на пляжах запалюють під латиноамериканські ритми!
Якщо ви й досі вагаєтесь – скоріше збирайте речі, бо для подорожі в Мексику потрібно всього-на-всього оформити електронну візу.
Домінікана – рай, доступний усім
Завдяки пандемії тисячі українців уже відкрили для себе казкову Домінікану, однак цього року країна стала ще більш доступною для туристів: місцева влада скасувала всі вимоги для в’їзду. Відтепер кожен може насолодитися яскравим відпочинком, не турбуючись ні про ПЛР-тести, ні про сертифікати про повну вакцинацію.
Домінікана з першої хвилини зачаровує своєю багатогранністю: острів одночасно омивається і Карибським морем, й Атлантичним океаном. Білосніжний пісок, вода бірюзового відтінку й тропічна спека — природа створила райський куточок для незабутньої віпустки. Крім мальовничого узбережжя, ця країна славляться своїми тропічними лісами. Сафарі в джунглях, дайвінг, серфінг, катання на гідроциклах – це навіть не повний перелік усіх розваг. До цього також можна додати численні екскурсії до історичних містечок, побудованих колонізаторами. Найбільш популярне серед них — Санто-Домінго – домініканська столиця, старовинними вуличками якої прогулювався мореплавець Христофор Колумб.
Бажаєте насолоджуватися ласкавим сонцем і не зважати на ціни на заморських курортах? Ми також підготували добірку доступних напрямків для пляжного відпочинку на новорічні канікули.
Анна Козінцева