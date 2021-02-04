Мальдіви: екзотична Атлантида

Мальдівська республіка за останні кілька місяців стала одним із найпопулярніших варіантів відпочинку взимку. Та чи буде у людей можливість побувати на цих островах через 50 років?

Зима 2020 – 2021 року не була звичайною не тільки через пандемію коронавірусу, а й через заборону на в’їзд до багатьох звичних для відпочинку країн. Тому на Мальдіви, які відкриті для України, цього року був надзвичайно великий попит як серед багатих, так і серед людей з помірним достатком.

Мальдівська республіка – країна у північній частині Індійського океану зі столицею в Мале, розташована на архіпелазі з 1196 коралових островів, із яких 202 населені. Більшість островів низинні – їх висота не перевищує двох метрів над рівнем океану.

Туристи мають змогу відчути себе справді на райському острові з пальмами, тропічними тваринами й птахами, блакиттю неба й океану.

Підводний світ вражає барвистими рибками, гордовитими черепахами, повільними молюсками. Недалеко від берега часто можна зустріти маленьких допитливих акул, які ніколи не нападають на людей. У джунглях островів, можна поспостерігати за верткими ящірками, летючими лисицями і різнобарвними птахами.

Але, на жаль, існує велика ймовірність, що наступні покоління вже не зможуть насолодитись цим райським, таким омріяним відпочинком. Мальдіви є найнижчою країною в світі. 80 відсотків суші архіпелагу перебуває на висоті менше 1 метра над водою.

Пролітаючи маленьким літаком зі столиці Мальдівської республіки до островів, де розташовані готелі, можна помітити, що частина території не так давно вже пішла під воду, а деякі острови зменшились в рази.

Вчені стверджують, що наші нащадки про Мальдіви (як і про Венецію) знатимуть тільки з кінофільмів, книжок та історичних джерел, оскільки ці ділянки земної суші сховаються під водою приблизно до середини нинішнього сторіччя. У всьому винне глобальне потепління, яке стало причиною швидкого танення полярних льодовиків. Тала вода підвищує рівень Світового океану, наприклад, до початку 22 століття рівень Середземного моря підніметься на 1,4 метра, затопивши чималі прибережні території.

Якщо збережуться нинішні темпи зростання річних температур на нашій планеті, то Мальдіви незабаром сховаються під водою. Опосередковано цю інформацію підтверджують і власники островів, які тепер скуповують землю в Індії. У зв’язку з цим у 2008 році уряд Мальдівів ухвалив рішення щороку відкладати частину національного доходу від туризму до спеціального фонду, кошти з якого підуть на купівлю нових територій для держави і переселення людей.

Подорож на ці екзотичні острови – це безцінний досвід і незабутні емоції. Поспостерігати за найкрасивішим у світі заходом сонця, відчути себе далеко від звичної цивілізації, відпочити тілом і душею можна саме на Мальдівах.

Тому скоріше збирайте валізи, щоб встигнути відвідати це місце. Місце, не яке чекає доля Атлантиди.

(Фото автора)

Ярослава Саєнко