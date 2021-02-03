Сицилія – острів сонця та трьох морів

Історії про небезпечну мафію, лимони та апельсини, гаряче сонце та ще гарячіші пристрасті – що саме робить Сицилію такою унікальною? Неквапливе, розмірене життя, привітність мешканців острова, тепле море та неймовірна краса природи – ось що приваблює туристів з усього світу зазирнути у цей чарівний куточок.

Сицилія – острів, омитий Середземним, Тірренським та Іонічним морями. У різні часи він належав грекам, римлянам, арабам, іспанцям та французам, і на ньому збереглися сліди багатьох культур. Цей регіон Італії сильно відрізняється від її материкової частини, тому вразить навіть тих, хто вже побував в інших італійських містах. Свята на Сицилії тривають увесь рік – численні фестивалі, карнавали та ярмарки приваблюють туристів, які прагнуть зануритися у цю дивовижну атмосферу.

Якщо ви плануєте мандрівку до Сицилії або тільки мрієте про неї у непрості карантинні часи, читайте докладніше про найкрасивіші місця острова.

Джардіні-Наксос

Маленьке містечко на березі Іонічного моря, знане пляжами та сонячною погодою. Це одне з найкращих місць як для спокійного пляжного релаксу, так і активного відпочинку. Тут можна зайнятися дайвінгом і вітрильним спортом, покататися на водних лижах і катамаранах, зіграти у пляжний волейбол. При багатьох готелях є басейни, тенісні корти, майданчики для міні-гольфу, тренажерні зали та спа-центри.

Але сидіти на одному місці посеред справжньої скарбниці культурної та історичної спадщини не варто – навпаки, коли навколо так багато цікавого, на кожен день поїздки хочеться спланувати хоча б маленьку прогулянку. Тому один з важливих аргументів за те, щоб зупинитися у Джардіні-Наксосі – зручне сполучення з іншими містами та цікавинками острова. Від автовокзалу відходять комфортабельні автобуси, а квитки можна придбати заздалегідь.

Катанія

Друге за величиною після Палермо місто на острові. Перше, що впадає у вічі туристу – його колір. Будинки та бруківка майже повністю чорно-білі, бо у будівництві використовували базальт та каміння з Етни. Через вулкан Катанія неодноразово страждала від землетрусів та потоків лави і була кілька разів перебудована. Врешті, у XVIII ст. італійські архітектори звели місто заново у стилі бароко, яким можна помилуватися сьогодні.

Якщо йти від автовокзалу до центру, то дорога займе хвилин 20, але розібратися самостійно не так просто. Місто здається сірим, брудним і непривітним, а вказівників майже немає. На жаль, сміття та графіті на околицях псують перше враження, але далі відкривається справжня краса.

Широка і велелюдна Via Etnea, одна з центральних вулиць, перетинає Катанію з півночі на південь. Вона веде до найважливіших окрас міста – Університетська площа, Собор Святої Агати покровительки Сицилії, пам’ятник відомому композитору Вінценцо Белліні. Все це знаходиться зовсім поруч і можна оглянути за кілька годин.

Візитна картка Катанії – фонтан із чорним слоном, що на Соборній площі. Цей слон – символ міста, і за повір’ями захищає його від руйнівної сили Етни. Так чи ні, але фігурки слонів прикрашають багато подвір’їв та продаються у кожній сувенірній лавці з обіцянкою принести удачу своїм власникам.

Таорміна

Невелике містечко фантастичної краси, веселе і гамірне. Тут навіть не буває сієсти, звичної для всіх італійців, через велику кількість туристів. Кафе, ресторани, сувенірні крамнички та магазини одягу працюють без перерв, а на площах майже щодня виступають вуличні музиканти та артисти. Дуже приємно гуляти, роздивлятися чудернацьки декоровані вітрини численних крамниць, зазирати у маленькі дворики та милуватися морем з багатьох оглядових майданчиків.

Ще одна перлина Таорміни – античний грецький театр. Колись це місце, висічене з каменю, слугувало ареною для гладіаторських боїв, а тепер тут щороку проходять важливі культурні та мистецькі події. Серед них і знаменитий кінофестиваль Taormina Film Fest.

Вулкан Етна

Центр острова, оповитий міфами та легендами. За однією з них, це кузня олімпійського бога Гефеста, знаного як вправного коваля та покровителя цього ремесла. А можливо, глибоко під вулканом мріють про помсту закуті у кайдани циклопи…

Кожен охочий може побачити, як дихає Етна. На саму вершину можна піднятися пішки, що займе 2-3 години, або автобусом, що набагато швидше і простіше. Нагорі, незалежно від пори року може бути вітер, холод, дощ або навіть сніг. Але краєвид, що відкривається, не схожий ні на що – здається, що пощастило опинитися на іншій планеті. Чорний пісок, величезні кратери та пара, що піднімається від землі – ландшафт змінюється із підйомом, і навіть біля підніжжя гори можна побачити багато цікавого.

Етну видно з будь-якого місця на острові, вона часто димить і забруднює повітря. Іноді літаки не можуть вилетіти з аеропорту через задимлення, а хазяйки мусять прибирати шар осаду з балконів та ганків. Утім, попіл виявився чудовим добривом для землі, тому сицилійські фрукти такі соковиті і смачні, а врожаї у місцевих садах та виноградниках збирають 3-4 рази на рік.

Що поїсти?

Окрім популярних італійських страв, таких як піца, паста, равіолі та лазанья, на Сицилії можна спробувати багато чого іншого. Наприклад, аранчині – рисові пиріжки з начинкою з м’яса, сиру або горошку, обсмажені у паніруванні до хрусткої скоринки. Такі продаються у маленьких кафе та кіосках.

Каннолі – вафельні трубочки з сиром рікотта, шоколадом або іншими начинками, що чимось нагадують знайому випічку зі згущеним молоком. Особливу популярність десерт здобув після згадки у фільмі «Хрещений батько», де один з героїв пропонує їх іншому.

У нестерпну спеку варто спробувати граніту – колотий лід з різними наповнювачами. Таке морозиво освіжає набагато краще, ніж звичне вершкове. Граніту із шоколадним смаком готують лише в Катанії, тож якщо вам до вподоби усе шоколадне, то ось ще одна причина відвідати це місто.

Цікаво, що серед сицилійців не прийнято пити капучіно після опівдня. Це вважається виключно ранковий напій, що ідеально підходить до сніданку з граніти та булочки бріош. Звісно, туристам не відмовлять у чашці кави з молоком, але самі мешканці острова увечері обирають еспресо, чим дивують приїжджих.

Наостанок…

Сицилія – місце, де нікуди не поспішають і вміють насолоджуватися життям. Варто хоча б раз опинитися на острові, і згадка про безтурботність та радість буття залишиться з вами назавжди.

(Фото автора)

Анастасія Нестеренко