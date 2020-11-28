Мальдіви – рай під загрозою зникнення

Мальдіви – найбажаніший відпочинок, а ще найнижче розташована держава, усього півтора метра над рівнем моря, через це науковці прогнозують цьому регіону затоплення …

Мальдіви – райський відпочинок з чистою прозорою водою, поодинокими пальмами, яскравими промінцями сонця, що сідає за обрієм і неперевершеними морськими краєвидами з реклами «Баунті». Проте, уже в найближчі десятиліття ця неземна краса може зникнути під товщею води…

Для багатьох з нас відпочинок на Мальдівах асоціюється з розкішшю для мільйонерів. У це складно повірити, але готелі та туристичні фірми у несезонний час влаштовують акції та розпродажі, що дозволяє туристам придбати омріяну путівку за солодкою ціною. Тут можна проводити не лише пасивний відпочинок, лежачи в золотому піску під сонечком, але й вирушити у захоплюючий круїз по островах, або ж зайнятися дайвінгом, враження від якого запам’ятаються на все життя. Деякі драйвери навіть пропонують 8-денний дайвінг-тур.

Хочете побачити китову акулу и поплавати з мантами? На Мальдівах величезна популяція цих підводних «летючих мишей», які вражають своїми граціозними «польотами» під водою. Антиоксидантом для підняття хорошого настрою стануть різнокольорові риби-папуги, що водяться в Індійському океані.

Мальдівський архіпелаг – складається з 1190 коралових островів, 200 з яких – нежилі. Висота островів над рівнем моря ледве сягає 1 метра. Деякі наукові видання пророчать, що до 2100 року майже 60 островів кануть у товщу води. Це жахливе дійство може відбутися під впливом нестачі прісної води та зміни кліматичних умов. До того ж, через глобальне потепління семимильними кроками піднімається рівень води у Індійському океані.

Щорічні повені підливають масла у вогонь та лоскочуть нерви жителів Мальдів. За прогнозами вчених, їхня кількість може стати більшою порівняно з ХХ століттям. Прогнозуючи ситуацію, уряд країни заявляє, океан здатен поглинути будівлі, дорогу, транспорт, у цілому завдати величезної шкоди інфраструктурі островів. Матеріальні надбання в силу сучасних технологій можна відновити, чого не скажеш про джерела прісної води, що знаходяться нині під загрозою. Саме повені затоплюють їх, змішуючи з солоною водою, що робить таку суміш непридатною для пиття та приготування їжі.

Проблема затоплення Мальдівської держави гостро постала перед урядами усього світу та ООН. Організація прогнозує, що у разі зникнення з карти світу 60 островів майже 400 тисяч населення залишиться без даху над головою.

Флора і фауна Мальдів навіки зникне, а це є ще одною втратою для планети Земля. Проте сидіти склавши руки і чекати поки дім затопить Індійський уряд та місцеві жителі не планують. За декілька кілометрів від столиці Мале збудований штучний острів, в якому вже проживає 3 тисячі людей. Президент Мохамед Нашид закликає населення, не здаватися і запевняє, наразі запланована побудова десятків штучних насипних островів з коралового пилу та піску. Щорічно з бюджету планується виділення коштів для будівництва таких 10 острівців, вартість кожного з яких складає 10 мільйонів доларів.

У той час поки уряд будує над водою, завбачливі приватні підприємці розвивають свій бізнес у товщі води. З цього року туристи можуть відвідати Мальдіви та поселитися у готелі, що знаходиться під водою. Варіант такого відпочинку не є бюджетним, оскільки побудова одного такого готельно-розважального комплексу коштувала 15 мільйонів доларів.

Мальдіви – райське місце і кожен мріє відвідати цей архіпелаг, але глобальне потепління наближається і під товщею води через деякий час зникне цей дивовижний куточок. Не гайте часу та скоріш вирушайте у подорож!

Олена Гаврилюк