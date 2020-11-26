Не базаром єдиним – Хмельницький

Прийнято вважати, що в Хмельницькому крім базару нічого немає. Незважаючи на це, Хмельницький – маленьке, але затишне місто зі своєю родзинкою.

Знайомство з містом починається з вокзалу, вже на виході ви бачите контраст з воєнних та циган біля пам’ятнику Богдану Хмельницькому. До центру можна дістатися за 15 хвилин на транспорті, а там вже пішки пройтися по основним місцям.

Стометрівка

Не типовим для такого міста є центральна вулиця, вона перекрита і дуже нагадує вуличку в курортних містах. Обов’язково прогуляйтеся по ній, туди – назад і так 10 разів. Це дуже характерна Хмельницька розвага.

Парк Чекмана

Взагалі Хмельницький дуже зелений, незважаючи на свою маленьку територію, він має достатньо скверів та парків. Особливо гарно вийти з парку Чекмана та пройтися вздовж набережної, побачити острів закоханих, у теплу пору року можна покататися на човнах або катамарані, а взимку – походити по річці.

Драматичний театр

Жахливо смішні спектаклі, трагікомедії. Музично-драматичний театр ім. Старицького – це і сміх, і трагедія, і роздуми, і навіть балет. З креативними жанрами мирно співіснують «звичайні». Зокрема, «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого, «Кайдашева сім’я» Нечуя-Левицького – і не тільки вони.

Ботанічний сад Хмельницького університету

Сад, що належить Хмельницькому національному університету, радо відкриває свої двері великим і маленьким відвідувачам. Тут росте понад двадцяти тисяч рослин, серед них – магнолії, тюльпанові дерева, лілії, айстри, проліски.

Майдан Незалежності

Є в місті своя площа Незалежності, де розташована обласна державна адміністрація. Колись це місце називалося «площею Леніна», стояв і відповідний пам’ятник. Тепер перед обласною державною адміністрацією розташований пам’ятник «Віра, Надія і Любов».

Меджибіж

Завершуючи поїздку варто відвідати Меджибізький замок. Де досі на території проходять розкопки. Унизу гусарських казарм, відкритий археологічний музей, що складається з трьох залів. Коли під’їдете до замку, побачите надзвичайно красиву місцевість.

Меджибізький замок зведений на місці де річка Бужок з’єднується з Південним Бугом. Це добре видно з оглядового майданчика. Дивлячись навколо, розумієш, чому фортецю ще називають «Білий лебідь».

Отже, в Хмельницькому всі основні місця знаходяться неподалік один від одного, тож можна подивитися на все за два дні та зі спокійною душею повернутися у столицю.

Дар’я Бабій

