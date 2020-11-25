10 неочевидних правил етикету для подорожі до ОАЕ

Об’єднані Арабські Емірати – країна, у якій від місцевих ніколи не втікає літо. Сюди їдуть за сонячним промінням у будь-яку пору року, оскільки навіть взимку туристи можуть засмагати на піщаних пляжах і купатися в теплих водах Перської затоки. Країна пропонує високий рівень сервісу в готелях, доступні ціни на тури та широкий спектр розваг.

Під час подорожі в ОАЕ може здатися, що ви перебуваєте зовсім в іншому світі. Тут сформувалася унікальна культура. У порівнянні з українською, місцеві жителі говорять інакше, інакше одягаються, думають, розважаються і виражають свої почуття. Саме тому в цій країні треба бути особливо обачним й контролювати свою поведінку, аби не втрапити в халепу. Ми підготували для вас ТОП 10 етичних правил поведінки, без знання яких вирушати в подорож не варто.

1. Small-talk по-арабськи

Small-talk в арабському світі нерідко перетворюються в цілу церемонію. Воно супроводжується розпитуваннями і розповідями про здоров’я, родичів і дітей. Не слід ні за яких обставин питати чоловіка про здоров’я його дружини, оскільки це вважається грубою образою. Навіть якщо ви поспішаєте, то необхідно вислухати арабського співрозмовника. Щира увага і запитання будуть сприйняті дуже прихильно. Плюсом в комунікації буде ваше поздоровлення співрозмовника. У цьому випадку не варто обмежуватися лише святами. Вітати можна через покупки, зустрічі, від’їзди або приїзди. Звичайною формулою ввічливості вважаються постійні звернення до Аллаха. Компліменти сприймаються позитивно, але до жінок звертатися з ними вважається непристойним. У розмові з місцевими рекомендується позитивно оцінювати пам’ятки, мистецтво, культуру, одяг, їжу, країну, традиції. Арабське розуміння етикету не передбачає прямолінійності й категоричності. Велике значення місцеві жителі надають контакту поглядів. При розмові не уникайте поглядів. Дивіться прямо в очі, і не робіть це через сонячні окуляри.

«Культурна дистанція» зазвичай коротша, ніж вона прийнята у нас. Вам може бути некомфортно, але ні в якому разі не відходьте. Араб може подумати, що його присутність для вас неприємна.

Щодо представлення, то правила такі: першими представляються чоловіки, незалежно від віку і положення, – жінці; молодші за віком або службовим становищем – старшим; одна людина – групі, холостий повинен представлятися одруженому, а незаміжня жінка – заміжній.

У мусульманському світі іноземець не може звертатися з питаннями або проханнями до жінки. Це вважається непристойним, всі контакти, обговорення можливі тільки з чоловіками.

Оскільки арабський світ далеко не однорідний, існують значні відмінності в стилях спілкування у представників різних регіонів.

2. Рукостискання

Тут потрібно пам’ятати два головні правила:

Для рукостискання слід подавати тільки праву руку. Ліва рука вважається нечистою і служить тільки для гігієнічних цілей. Це стосується не тільки рукостискання. Подаючи будь-які предмети лівою рукою, як-от візитні картки, документи і подарунки, ви можете образити людину. Згідно із мусульманськими звичаями, слід уникати протягувати руку жінці, якщо тільки вона не подала свою руку першою, і тим більше не можна цілувати жінці руку. Також непристойним вважається пряме звернення іноземця до жінки з питаннями і проханнями.

Декілька слів про чіткі відповіді

Жителі еміратів звикли всіляко уникати визначеності, категоричності, твердих відповідей «так» або «ні». Замість них часто використовують вираз «Іншалла» («Якщо Богу буде завгодно»).

Уявімо, що ви хочете визначити точний час для зустрічі. У такому випадку ви навряд чи почуєте таку ж точну відповідь. В. Біркенбіл у своїй книзі «Мова інтонації, міміки, жестів» наводить такий наочний приклад:

Європеєць: Отже, Мухаммед, ми зустрічаємося завтра о десятій?

Араб: Якщо на те буде воля Аллаха!

Європеєць: Чи тобі зручніше об одинадцятій?

Араб: Одинадцята, так одинадцята – о’кей.

Європеєць: Отже, тоді об одинадцятій, так?

Араб: Якщо на те буде воля Аллаха!

Такий діалог пояснюється тим, що за мусульманськими віруваннями, жодна людина не може мати у своєму розпорядженні ні себе, ні свій час без волі Аллаха, який приймає за нього всі рішення.

3. Невербальна комунікація

Знаки невербальної комунікації можуть відрізнятися залежно від регіону. Наприклад, араби можуть висловлювати незгоду коротким, але різким рухом голови назад. Обурення – різким підняттям вгору зігнутих в ліктях рук по обидві сторони від обличчя. А жест «підійди» схожий на український «відійди». Коли місцеві не розуміють співрозмовника, то використовують жест «лампочка». Вони роблять рухи руками, які нагадують вкручування лампи. Кисть руки направлена в бік співрозмовника і обертається за годинниковою стрілкою.

Якщо араб захоче попросити співрозмовника помовчати чи почекати, то поверне долоню вгору, а пальці складе в пучку і направить кінчики у вашу сторону.

4. Алкогольні напої

В ОАЕ не заведено перебувати на вулиці в нетверезому стані. Це може призвести навіть до ув’язнення та депортації із країни. Вживання алкоголю (враховуючи пиво) заборонене у громадських місцях. Перевозити алкоголь з емірату в емірат незаконно.

5. Фото

Не можна фотографувати:

місцевих жінок (це сприймається як образа); чоловіків можна фотографувати тільки за їх згодою;

державні установи, банки та об’єкти військового значення;

поліціянтів та військових;

нафтопереробні заводи;

двір шейха;

людей, що моляться (витріщатися на них теж не бажано); інтер’єри мечетей;

не можна робити фото в приміщенні за відсутності господарів;

запис дроном заборонений.

6. Ділові перемови

Якщо ви подорожуєте як для відпочинку, так і з діловими цілями, то для встановлення довірливих відносин тримайте на замітку кілька рекомендацій:

господар має заходити у свій дім перший, показуючи його безпечність; не можна пропускати вперед;

цілувати руку жінці в присутності правомірного мусульманина непристойно;

на переговорах, де жінки супроводжують чоловіків, має бути приготовлений окремий стіл;

не можна закидати ногу на ногу та показувати стопу – це прояв неповаги;

якщо ви спілкуєтеся з людиною у якої є статус, науковий ступінь і т.д, то обов’язково потрібно це підкреслювати; «Шейх, доктор…».

Вступна частина ділової зустрічі триває довго. Подібний «допит» може дратувати європейця, але для арабів він дуже важливий. Відповіді на запитання не повинні бути розгорнуті, цього ж не варто чекати і від співрозмовника.

7. Подарунки

Завжди будьте обережні, захоплюючись якоюсь річчю араба, оскільки вони можуть вам її подарувати. Що в цьому поганого? За правилами етикету, ви повинні будете віддячити за такий подарунок власним, який буде коштувати приблизно так само. Щодо вибору подарунків, то ніколи не даруйте пляшку спиртного, виробів зі свинячої шкіри або картини із зображеннями чоловіків, жінок. При запакуванні звертайте увагу на кольори. Для арабів образливим вважається поєднання білого й блакитного (асоціація із кольорами національного прапора Ізраїлю). Подарунки треба підносити із приємними словами і короткими побажаннями.

8. Запізнення

Затримки в арабів не сприймаються негативно. Вони вважаються за приємну паузу, під час якої можна випити чашку кави або чаю. Перебуваючи в гостях, не варто відмовлятися від напоїв та їжі. Це вважається нечемним. Проте пам’ятайте, що араби п’ють дуже солодкі напої, тому краще ввічливо сказати, що Ви любите менше цукру відразу. Також під час обіду не слід починати курити, доки це не зробить господар. Електронні сигари в країні заборонені.

9. Одяг

чоловікам не варто з’являтися в громадських місцях у шортах та майці;

одяг має бути в спокійних тонах, неяскравих кольорів;

не варто брати краватка, оскільки він нагадує про кровопролитні походи хрестоносців, які носили його на грудях;

жіночий одяг бажано, щоб закривав шию, плечі, руки, коліна; відвідування громадських місць з вивіскою «тільки для чоловіків» заборонене;

іноземцям не можна одягатися в місцевий національний одяг;

не допускається поява у громадських місцях у спортивному чи пляжному одязі.

Купальні костюми можна носити лише на пляжах або біля басейну готелю. Категорично забороняється засмагати в голому вигляді або без верхньої частини купальника.

10. Декілька загальних правил

не можна нічого загортати в газету, оскільки на ній може бути надруковане ім’я Аллаха;

не можна їсти на ходу чи стоячи, не можна дивитися на людину, яка їсть;

не можна спереду обходити людину, яка молиться;

за перехід дороги в неправильному місці вас можуть ув’язнити на місяць;

варто контролювати свої емоції в громадських місцях: ніяких криків, непристойних жестів, обіймів, поцілунків і навіть бажано не триматися за руки.

Під час відвідування ОАЕ варто завжди мати при собі копію паспорта та візи, оскільки у вас їх можуть запитати поліційні. У випадку порушення вами правил, не слід давати хабаря – у країні це вважається важким злочином.

У разі серйозних проблем, ви завжди можете звернутися за порадами до оперативної служби Посольства України в Об’єднаних Арабських Еміратах (королівстві Бахрейн за сумісництвом): (+971) 5044 253 13 або за адресою emb_ae@mfa.gov.ua.

Якщо звести декілька правил до одного, то головне – це поводити себе скромно. Стежте за своєю поведінкою та емоціями. Пам’ятаючи вищевказані етичні правила, ви зможете повністю насолодитися своєю відпусткою і повернутися додому щасливими, сповненими вражень та натхнення.

Анна Ваглай