Катар: найкращі туристичні міста сучасного Сходу

У самому серці Аравійського півострова, між безкраїми пісками пустелі та теплими хвилями Перської затоки, розташувалася країна, яка дивує кожного, хто сюди потрапляє.

Катар — це поєднання давніх традицій і космічних технологій, арабської гостинності та розкоші майбутнього.

Сучасні хмарочоси сяють у нічному небі поруч зі старовинними базарами, а замість звичайних поїздок на авто вам можуть запропонувати сафарі на верблюдах по золотистих дюнах. Катар вражає навіть найвибагливіших туристів — від бездоганного сервісу до фантастичних пейзажів, що здаються нереальними.

Доха столиця Катару розташована на східному узбережжі, на березі Перської затоки.

Місто стоїть майже посередині узбережжя країни й простягається вздовж мальовничої бухти, утворюючи природну гавань, яка здавна приваблювала рибалок і торговців перлами.

Завдяки розташуванню на узбережжі Перської затоки Доха має теплий морський клімат: тут сонце світить майже цілий рік, а море залишається комфортним для купання навіть узимку. Місто активно зберігає свою історію. У Музеї ісламського мистецтва, спроєктованому легендарним архітектором І.М. Пеєм (автором піраміди Лувру), зібрані шедеври з усього мусульманського світу. А поруч — Katara Cultural Village, де проводять концерти, фестивалі, театральні вистави та художні виставки. Прогулюючись уздовж знаменитої набережної Корніш, ви побачите, як архітектура Дохи вражає контрастами: поруч із традиційним базаром Сук Вакіф височіють футуристичні вежі, а вночі все місто перетворюється на світлове шоу.

У 2022 році Катар став першою арабською країною, яка прийняла чемпіонат світу з футболу FIFA World Cup 2022, і саме Доха була його головною ареною. Місто побудувало кілька неймовірних стадіонів, кожен із яких — архітектурний шедевр. Найвідоміший — Лусаїл Айконік Стадіум, де відбувся фінал чемпіонату. Цей стадіон вміщає понад 80 тисяч глядачів і символізує традиційну арабську лампу “фанар”. Попри динамічний ритм, Доха вміє бути спокійною. Пляжі Katara Beach та West Bay приваблюють туристів чистою водою, білим піском і можливістю зайнятися водними видами спорту. А вечір у місті найкраще провести у затишному кафе з видом на затоку, насолоджуючись ароматом кардамонової кави й заходом сонця над морем.

Аль-Вакра (Al Wakra)

Аль-Вакра — місто, розташоване на південно-східному узбережжі Катару. Історично воно було важливим центром лову перлів та рибальства. Аль-Вакра знаходиться за 16,7 кілометрів від столиці Дохи. Поїздка на автомобілі займає приблизно 24 хвилини, а громадським транспортом – близько 50 хвилин.

Аль-Вакра може похвалитися численними історичними, туристичними та рекреаційними пам’ятками, включаючи Регіональний музей, пляж Аль-Вакра, стадіон Аль-Джануб та багато інших визначних пам’яток.

Спортивний клуб «Аль-Вакра» був заснований у Катарі в 1959 році. Окрім відомої футбольної команди, клуб також може похвалитися командами з баскетболу, гандболу, волейболу, настільного тенісу, легкої атлетики, шахів та боулінгу.

Аль-Вакра була названа на честь гори в місті, яка служила місцем гніздування для птахів. Назва Аль-Вакра походить від арабського слова, що означає пташине гніздо або дім.

Аль-Шаханія (Al Shahaniya)

Аль-Шаханія — місто, розташоване на півночі Катару, загальною площею 308,9 км². Це найбільший муніципалітет Катару. Раніше він був частиною муніципалітету Аль-Райян, але був відокремлений у 2014 році. Назва Аль-Шаханія походить від рослини полину (Artemisia absinthium), яка росте в цьому районі та відома своїми протизапальними властивостями. Його також називають «Містом туману» через різноманітний рельєф.

Аль-Шаханія вважається серцем Катару, що пропонує захоплюючу втечу від хаосу міст завдяки своєму пустельному та незайманому ландшафту. Вона забезпечує максимальний спокій та зв’язок з природою, де можна відкрити для себе багато прихованих природних чудес.

Верблюжі перегони в Аль-Шаханії – одне з найкрасивіших і найприємніших місць для відвідування. Навколо траси розташоване віртуальне місто верблюдів, що дозволяє відвідувачам досліджувати стайні для верблюдів.

Перлина Катару (The Pearl-Qatar)

Перлина Катару – це штучний острів, розташований поблизу району Західної затоки. Він має пристані для яхт у середземноморському стилі, вздовж яких розташовані яхти, житлові вежі, вілли та готелі, а також розкішний шопінг з висококласними бутиками та галереями. На острові також є модні ресторани, від освіжаючих кафе-морозива до п’ятизіркових кулінарних вражень, а також зручні для пішоходів площі та сквери, а також широкий спектр чудово озеленених садів. Перлина – популярний туристичний напрямок, відомий своєю елегантністю та привабливим дизайном, який часто називають «Аравійською Рив’єрою».

Назва острова — «Перлина» — не випадкова. Ще до нафтової ери Катар славився добуванням природних перлів, якими торгували по всьому світу. Саме ця спадщина надихнула архітекторів створити острів у формі перлини, що лежить у мушлі.

Будівництво розпочалося у 2004 році, а сьогодні острів став одним із найрозкішніших районів не лише Катару, а й усього Близького Сходу.

Аль-Хор (Al Khor)

Історичне місто Аль-Хор розташоване на північно-східному узбережжі Катару, до якого можна дістатися з Дохи приблизно за 45 хвилин на автомобілі або на метро до Лусайлу, а потім автобусом. Насолоджуйтесь спостереженням за традиційними дерев’яними човнами (дау) в гавані, прогуляйтеся чарівною набережною Корніш та скористайтеся численними можливостями для покупок та торгу. Аль-Хор означає «маленька затока», оскільки поселення було побудоване на невеликій затоці.

Аль-Хор — одне з найстаріших міст Катару, засноване племенем Аль-Муханнаді в середині 18 століття. Коли в 19 столітті поблизу узбережжя було виявлено джерело води, плем’я почало будувати криницю Айн-Халітан. Місцеві жителі вірили, що вода в цій криниці має цілющі властивості. Щоб захистити цю криницю, яка, як вважається, містить духовні таємниці, та гавань, селяни збудували три циліндричні вежі Аль-Хора для охорони міста. Аль-Хор – це сучасне місто, де досі практикується традиційна риболовля, і воно пропонує чарівне місце для одноденних поїздок. Тут можна насолодитися пригодами, або шопінгом у торговому центрі та на базарах.

Lusail City — місто майбутнього посеред пустелі

Lusail City, перше “розумне місто” країни й одне з найсучасніших у світі. Це не просто новий район чи бізнес-центр, а місто майбутнього, збудоване з нуля посеред пустелі. Lusail розташоване всього за 15 кілометрів від Дохи. Тут усе працює автоматично — від освітлення до прибирання сміття. Замість звичних баків відходи потрапляють у підземну систему труб і самостійно транспортуються до переробних центрів. У місті встановлені сенсори, що контролюють температуру, воду та енергію, а вулиці навіть мають систему охолодження, щоб комфортно гуляти навіть у спеку.

Lusail повністю побудоване за принципом екологічності: тут використовують сонячну енергію, зелені дахи й опріснену воду. Громадський транспорт — електричний і безпілотний, а атмосфера поєднує комфорт і спокій. Світ дізнався про це місто під час чемпіонату світу з футболу 2022 року, коли тут проходив фінал на грандіозному Lusail Stadium. Сьогодні Lusail став символом нового Катару — країни, яка не просто розкошує, а створює приклад того, як технології та природа можуть існувати в гармонії. Lusail City — це доказ того, що навіть у серці пустелі може народитися сучасне, зручне й зелене місто, а Катар знову показує світові: мрії тут перетворюються на реальність.

Катар — це неймовірна країна, де гармонійно поєднуються стародавні традиції та сучасні досягнення. Тут кожне місто має свій характер, свою історію й особливу атмосферу. Це місце, де пустеля зустрічається з морем, а сучасні хмарочоси — зі старовинними базарами. Катар вражає, надихає і залишає після себе відчуття справжнього дива.

Владіслава Лосік

Головне фото: alf.ua