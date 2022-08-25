Катар – найбільш заможна країна світу з потужною економікою та розвинутим ринком туризму.

Якщо ви народились у країні Катар, то вам, мабуть, ніколи не доведеться працювати, але якщо ви, все-таки, маєте бажання працювати, то у вас буде просто величезна заробітна платня. Своїх громадян Катар безкоштовно забезпечує вищою освітою, відмінною медициною і платить їм таку матеріальну компенсацію і так допомагає фінансами, що ті можуть здійснити практично будь-які свої бажання.

Катар розташований на східному узбережжі Аравійського півострова. На суші межує лише з Саудівською Аравією, а з усіх інших сторін омивається Перською затокою. Національний перевізник Qatar Airways забезпечує регулярне авіасполучення за маршрутом Київ-Доха.

Клімат Катару

Клімат у Катарі доволі пустельний, зі спекотним літом, м’якими зимами і сонячною погодою протягом року. Взимку середня температура становить 17°C, а влітку температура може сягати 50°C. Дощі – рідкісне явище, яке мріють застати усі туристи, що вперше відвідують Катар. Ви відчуєте, неначе знаходитеся в перегрітій сауні, і почнете жадібно хапати гаряче повітря ротом, як риба. Таку спеку можна перетерпіти лише маючи при собі світлий кашкет, вільний одяг та побільше води. І при найменших відчуттях дискомфорту робити зупинку у затінку.

Куди поїхати на екскурсію?

Першу сходинку в рейтингу головних курортів займає столичне місто Доха, де сконцентровані всі визначні пам’ятки Катару. Наприклад, тут можна поніжитися на облаштованих білосніжних пляжах, зайнятися шопінгом у найкращих бутіках країни, перед якими не зможе встояти ніхто.

Доха – дуже гарне та молоде місто, яке стрімко розвивається. Столиця справляє враження скляними хмарочосами, красивими будівлями різних форм та кольорів, шикарними ресторанами та дорогими авто, які не завжди побачиш в українських автосалонах. Тут ви зануритеся у життя шейхів і зможете здійснити майже будь-які ваші мрії.

Якщо ви цінувальник старовинних місць, де пахне історією – вам варто відвідати Форт Аль Кут. Цей пам’ятник у мавританському стилі був побудований ще в XIX столітті за часів турецького правління як поліцейський відділок і місцева в’язниця. І лише в 1978 році після масштабної реконструкції тут відкрився музей, де були розгорнуті експозиції з виробами національних катарських ремесел.

The Pearl-Qatar

Це малесенький штучний острівець, але дуже амбітний та розкішний. Назва «Перлина» виникла з тієї причини, що раніше на місці острова активно тривав видобуток перлів. А зараз тут зводять і виставляють на продаж найпрестижніше житло. Нове узбережжя острова суцільно забудоване віллами та елітними апартаментами, найкращими готелями і ресторанами.

Чому саме Катар?

Природні ресурси Катару – це нафта, природний газ та риба. Катар перебуває у вигідному стратегічному положенні – в центрі Перської затоки, тобто поблизу головних нафтових родовищ. Вони, у прямому сенсі слова, можуть спокійно плавати в нафті. Та що буде з країною через 100-200 років, коли усе вичерпається – це загадка для самих жителів і туристів. Але поки що насолоджуйтеся подорожжю, здійсніть свої мрії і відчуйте себе шейхами.

Велерія Могилевська