Чорногорія – невелика оаза на березі Адріатичного моря.

Чорногорія – це височенні гори, блакитне небо, теплий клімат, невеличкі міста та цікаві люди. Це країна з захоплюючими видами, старенькими будиночками з червоним дахом та смачною їжею. В Чорногорії треба обов’язково відвідати Будву та Котор, покататися на човні та піднятися на якусь вершину.

Будва:

Починати свою подорож Чорногорією можна з міста Будва, яке розташоване біля моря. В цьому місті можна знайти все для чудового відпочинку. Там є красиве старе місто, затишні пляжі та унікальна природа.

Для українців Чорногорія є відкритою для туризму під час пандемії. Туди можна прилетіти в невеличкий аеропорт поблизу Будви. Зупинитися краще в готелі біля моря, адже ціни там дуже знизилися через карантин та відсутність туристів. Тому ви маєте шанс відпочити в готелі з чотирма зірками та видом на море. Є чудовий готель, який знаходиться біля старого міста. Або ви можете зупинитися в старому місті. Воно дуже колоритне та атмосферне, з старою церквою, маленькими ресторанчиками та видовим майданчиком. В старому місті біля музею розташований магазинчик з натуральним морозиво, там ви зможете вибрати морозиво на будь-який смак: фісташкове, малинове чи апельсинове.

Поїсти смачну рибу можна на набережній в Будві. Там багато невеличких ресторанчиків, які розташовані біля самого моря. А ввечері в деяких з них грають місцеві музиканти та співають пісні чорногорською мовою. А щоб відчути всю романтику нічної Будви відвідайте ресторанчик на пляжі біля старого міста. Там столики стоять на піску, скрізь горять свічки, грає жива музика і наливають місцеве вино.

Котор:

Поблизу Будви знаходиться невеличке місто Котор. Багато мандрівників полюбляють підніматися там на пагорб , де розташована фортеця. З того місця відкривається живописний вид на місто та гори. Підніматися краще зранку або ввечері, щоб не було так жарко. Там майже нема дерев під якими можна сховатися від палючого сонця. В Которі теж є старе місто, там можна відвідати стару церкву та поїсти в невеличкому ресторанчику.

Котор розташований на березі Которської затоки Адріатичного моря. Там ви матимете змогу орендувати невеличкий катер та пропливти по затоці. Це дуже цікаво, адже навколо затоки розташовані величезні гори. Також ви будете пропливати невеличкі міста, які розташовані на березі. В цих містах є невеликі готелі в яких зупиняються люди, щоб усамітнитися та насолодитися природою .

Светі-Стефан:

Неподалік від Будви можна також відвідати острів Светі-Стефан на якому розташований комплекс з готелями. Там є приватний пляж та парк. Там доглянута територія з підстриженими газонами та шезлонгами. Якщо ви не живете в готелі на острові, то можете прогулятися біля, адже парк та пляж для всіх бажаючих.

Чорногорія – це чудова країна як і для сімейного відпочинку, так і для мандрів наодинці. Ви зможете насолодитися теплим Адріатичним морем та видами з вершин гір. Кожен зможе знайти в цій країні щось для себе.

Дарина Гончарук

(Фото автора)