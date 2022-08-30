Фінляндія: чим здивувати найвибагливішого гурмана?

Коли говорять про Гельсінкі, впевнені, що Ви зазвичай не розглядаєте це місто для гастрономічного туризму. Однак Фінляндія завжди була місцем гурманів, їхня традиційна кухня значно відрізняється від звичної європейської, що робить цю країну гарним місцем для відпочинку гурманів, які шукають нові смаки!

Пропонуємо Вам добірку найкращих традиційних страв фінської кухні, які можна спробувати у її столиці – Гельсінкі!

Poronkäristys (обсмажені шматочки північного оленя)

Звичайно ж ми думаємо про оленів, коли уявляємо Фінляндію. Для фінів олень – це як для нас курочки чи свинки. Тому до традиційної кухні входять страви з оленя. Існують різні стилі приготування, tattikuorrutettua (філе північного оленя) – найпопулярніший.

У Фінляндії люблять м’ясо, особливо «дичину». Окрім північних оленів, кухня відома своїми стравами з лосів, качок тощо.

Hernekeitto (роздрібнений гороховий суп)

Фінляндія поділяє цю традиційну страву зі Швецією. Фіни їли гороховий суп щочетверга, зазвичай на обід.

Часто страву подають зі свининою, і, як кажуть, така традиція почалася як підготовка до посту в п’ятницю.

Glögi (фінський глінтвейн)

Напій, який зазвичай подають під час Різдва. Але виробники соків, такі як Marli у Фінляндії, виробляють безалкогольний концентрований напій. Його потрібно розбавити гарячою водою (але деякі люди використовують вино для відновлення оригінального смаку).

У глінтвейн додають багато спецій, але на відміну від більшості європейських глінтвейнів, він виготовляється переважно з ягідних соків.

Кава

Чи знали ви, що фіни більше за усіх у цілому світі п’ють кави? Кожен фін споживає в середньому 12 кілограмів кави на рік!

Ви можете дізнатися більше про фінську «культуру кави», завітавши до будь-якої місцевої кав’ярні, а можете й зготувати напій власноруч. Найбільш популярні у Фінляндії кавові марки – Juhla Mokka та Good Life.

Leipäjuusto (фінський «пискливий сир»)

Ця закуска є однією з найулюбленіших страв фінів! Незвичайна текстура та смак, особливо у поєднанні з варенням з морошки (lakkahillo).

В основному це свіжий сир з коров’ячого молока, приготований у духовці, і його найкраще подавати гарячим!

Salmiakki (Чорна солодка цукерка)

На відміну від типових солодких цукерок salmiakki солоні, тому насправді це той вид їжі, який має «аутентичний смак».

Pulla (хліб із солодким кардамоном)

Це типовий фінський десертний хліб, який має м’яку та солодку текстуру, ароматизовану подрібненим насінням кардамону. Часом хліб посипають родзинками або нарізаним мигдалем. Інший сорт, який готується з традиційного тіста «пулла» – це korvapuusti або фінський рулет з корицею.

Коли поїдете до Фінляндії, обов’язково скуштуйте ці страви, тільки так можна сформувати для себе смак країни!

Олена Лискова