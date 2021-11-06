Незвичайні музеї Фінляндії: від сауни до шпигунів

Фінляндія – країна білих ночей і північніх сяйв, безкраїх лісів і сотень тисяч блакитних озер, неосяжних засніжених просторів Лапландії і батьківщина Санти. Вона лежить далеко від популярних туристичних маршрутів і не розпещена увагою туриста. Але в цьому прихована її чарівність. Фінляндія абсолютно справжня – від природи до людей на вулиці й ніколи не перестає дивувати.

Дивують історією сауни

Музей сауни, розташований за 25-ть кілометрів від фінського міста Ювяскюля, в громаді Муураме, є найбільш незвичайним і, в той же час, найбільш відвідуваним фінським музеєм. Він є комплексом із 30-ти саун, привезених з усієї країни.

Тут можна побачити земляну сауну, яка споруджена над ямою і покрита дахом з торфу або трави. У сауні фіни в давні часи не тільки милися, але і сушили льон, пеньку, варили солод.

У музеї сауни представлені сучасні компактні переносні сауни, сауни-намети і сауни-бочки. Біля всіх саун розташовані таблички з описами.

Країна, де вождя революції ще не повалили

Музей Леніна – перший створений за межами Радянського Союзу, і в наш час єдиний за межами Росії постійно діючий музей, присвячений життю і діяльності вождя революції, а також епохи соціалізму.

Цей музей був заснований 20 січня 1946 року в річницю смерті Леніна. Пропозиція створення музею була висловлена вже в 1920-і роки, незабаром після набуття країною незалежності.

Після розпаду СРСР і закриття Центрального музею Леніна в Москві музей в Тампере залишився єдиним музеєм Леніна в світі, який відкритий постійно.

У 1993 році музей відвідало найменше число туристів, однак згодом їх кількість зросла. Багато в чому на відродження інтересу до музею вплинула новина від агентства Рейтер про те, що тіло Леніна нібито буде передано цій установі (насправді, це виявилося жартом директора музею Аймо Мінккінена).

Випробувати себе на морозостійкість

За сотні років проживання в суворих природних умовах корінні народи накопичили багато незвичайних традицій. Дізнатися все про північну природу, подивитися на північне сяйво і самостійно зробити сувенір можна в музеї Арктикум. Виставка «Зміни Арктики» показує, як людина виживала в суворих умовах Півночі з доісторичних часів до наших днів. Щоб відчути, як буває холодно в північних регіонах, в музеї є приміщення, де холод і лід зберігаються цілий рік.

Але головною візитівкою музею є Полярний театр. Тільки тут північне сяйво буває щодня. Відвідувачі музею, лежачи в зручних кріслах, зможуть побачити тривимірну анімацію північного сяйва.

В музеї працюють сувенірні магазини з виробами ручної роботи, а також ресторан лапландської кухні.

Відчути себе розвідником під прикриттям

Музей шпигунства розташований в місті Тампере, він був відкритий в Фінляндії невипадково. Країна знаходиться між заходом і сходом, що робить її відмінним майданчиком для шпигунства. Його відкриття відбулося в 1988 році.

Усередині музею представлені фотографії знаменитих шпигунів, таких як Ріхард Зорге, Мата Харі й інші. Всі експонати можна чіпати руками, використовувати і проводити експерименти на собі, тут ви зустрінете і детектор брехні, і різні прилади для зміни голосу, і безліч цікавих речей.

У музеї є багато експозицій, які були створені для того, щоб кожен вибрав те, що йому до вподоби. У ньому представлені відділи: «Агенти під прикриттям», «Шпигуни-жінки», «Ніндзя», «Зброя шпигунів». Також в музеї є спеціальний відділ, який присвячений виключно радянським та російським шпигунам.

У музеї шпигунства часто проходять різні тематичні виставки. На виході з музею кожен зможе відвідати шпигунський магазин, і купити на пам’ять якусь цікаву річ: ручку з невидимим чорнилом, шпигунський компас чи багато іншого.

Ніколи не варто думати, що холодні країни нецікаві. Фінляндія – яскравий приклад, що це зовсім не так.

Дарина Вернигора