Навіть скептики сповнюються відчуттям чуда, коли опиняються в Лапландії. Тут у засніжених лісах, у затишних будиночках живуть історії, відомі нам із самого дитинства. Це місце ідеальне для зустрічі новорічних свят та Різдва. Тому напередодні ми вирішили розповісти вам, чому тут варто побувати хоча б раз у житті й що можна побачити в цьому далекому світі.

Серед місцевих популярними є такі активні заняття, як катання на снігоходах, катання на санках із хаскі або північними оленями, екскурсії північним сяйвом, крижана риболовля, снігоходи та лижі. І хоч Санта катається безкоштовно, вам доведеться за себе платити. Зокрема, коротка поїздка на хаскі коштує 30 євро, а 15-хвилинна поїздка на оленячих санях – 29 євро. Скандинавія має репутацію одного з найдорожчих місць для подорожей, тому варто брати із собою коштів трохи більше, аби мати змогу спробувати всі можливі активності.

Відкриваємо засніжену країну з хаскі

Ферма хаскі – рай для любителів собак. Ви можете проїхатися по засніженій Лапландії на санях, запряжених собачками. Вести зграю дозволяють самостійно або завдяки каюру. Зверніть увагу на поведінку хаскі. Коли вони починають вити й скиглити – це своєрідний сигнал спільноти. Завдяки йому вони виражають свою єдність та цілісність.

Спускаємося в печеру ельфів

У Санта-парку розташована підземна печера Санта-Клауса, населена ельфами. Вона являє собою серію тунелів всередині скелі. Це місце особливо чарівне для дітей. У школі ельфів можна освоїти ельфійські премудрості, навчитися підписувати каліграфічним почерком різдвяні листівки. А той, хто проявить себе найбільш активним та здібним, отримає диплом про успішне завершення курсу молодого ельфа.

Готуємо бажання для Санти

Загадати бажання на колінах у Санти – мрія не тільки дітей, але й дорослих. Санта знає багато іноземних мов, тому обирайте ту, якою ви зможете максимально точно сформулювати своє бажання. Окрім того, ви зможете зробити фото із дідусем, яке зберігатиме теплі спогади на все життя. Не забудьте взяти з собою готівку, оскільки за знімок доведеться заплатити гномам. Також Санта може подарувати вам подарунок, якщо ви поводили себе гарно протягом року. Любителям солодощів варто завітати у кондитерську та на кухню до місіс Клаус, де можна спробувати й, за бажанням, власноруч приготувати імбирне печиво.

Відправляємо святкові листи

Після штаб-квартири, радимо завітати до поштового відділення. Сюди надходять та відправляють більше півтора мільйона листів. Головне поштове відділення пропонує широкий асортимент різдвяних виробів, марок, листівок, подарункових пакунків та багато видів різдвяних сувенірів. Кожен охочий може замовити офіційний лист із печаткою Північного Полярного кола рідним чи приятелям. Зробити це дозволено навіть вдома. Для цього потрібно залишити заявку на офіційному сайті до 14 січня 2021 року. Через пандемію листи доступні не для кожної країни. Також карантинні обмеження спричияють затримки з доставленням.

Вирушаємо в гості до Снігової королеви

Мабуть, кожному відома казка Ганса Крістіана Андерсена про Кая і Герду. У замку Снігової королеви багато крижаних скульптур, серед яких тварини та персонажі мультфільмів. Всередині на троні можна побачити королеву. Але тепер вона стала більш привітною. Тому не дивуйтеся, якщо приєднається до вас у крижаному барі, який можна назвати справжнім витвором мистецтва. Фужери і келихи в ньому зроблені з чистого льоду.

Перетинаємо Полярне коло

Полярне коло – це коло широти, яке проходить на 66 ° 33′45,9 ″ на північ від екватора. Відмітка позначає найпівденнішу широту, де Сонце може постійно перебувати під горизонтом або над ним протягом доби. Ці явища відомі як Північне Сонце влітку та Полярна Ніч взимку.

Полярне коло проходить через село Санта-Клауса, розташоване за вісім кілометрів на північ від центру міста. Після перетину лінії ви зможете отримати сертифікат, що підтверджує подвиг. Робити це можна на снігоході, на санках, в оленячих санях чи упряжці з хаскі.

Мріємо під Полярним сяйвом

Згідно з фольклором, винною в Полярному сяйві є лисиця. Під час бігу над водоспадами Лапландії, вона збиває хвостом сніг, який сиплеться на північне небо. Звідси й пішла фінська назва північного сяйва – «революнтулет», що означає «іскри лисиці». Науковці пояснюють це явище потраплянням електрично заряджених частинок сонця в земну атмосферу, що призводить до випромінювання різних кольорів світла. Побачити Полярне сяйво можна з серпня до початку квітня. Воно світить 150 ночей у рік. Для цього потрібне ясне, темне небо та гарне оглядове місце. Зверніть увагу, що через світлове забруднення (ліхтарі, вивіски) сяйво може сховатися.

У Рованіємі є чимало гарних місць для огляду Аврори, зокрема Арктичний сад за музеєм Арктикум або вершина Уанасваара. Північне сяйво, зазвичай, з’являється між 22:00 та 02:00, але іноді його можна побачити вже о 19:00. Воно може тривати від декількох хвилин до кількох годин. Але хвилюватися через це не варто. У Рованіємі працює служба миттєвого сповіщення Aurora Alert Realtime, яка повідомляє про його появу. Якщо ви належите до любителів групових турів, то в Лапландії можна знайти немало «полювань» на полярне сяйво. Такий може коштувати близько 110 євро за людину і доступний на снігоходах та в оленячих санях. Експертні путівники збільшать ваші шанси побачити Аврору, адже знають найкращі місця, а також зможуть розповісти вам унікальні місцеві історії про це явище.

Транспорт та проживання

Основні аеропорти з регулярними щоденними рейсами – у Рованіємі, Кіттілі, Куусамо. Перший розташований лише за 9 км від міста та за 3 км від курортного селища Санта-Клауса. Автобусне сполучення з’єднує всі три пункти. Щоб доїхати до центру Рованіємі з курортного селища Санта-Клауса, ви можете або сісти на експрес Санта-Клауса, або на автобус № 8, або взяти таксі. Квитки на автобус коштують 3,5 € євро в одну сторону за людину. Для проживанння існують різні варіанти розміщення, проте найпопулярніими є готелі. Вибрати собі номер відповідно до побажань та забронювати заздалегідь можна на сторінці Lapland Hotels .

Якщо цього року вам не вдасться вирушити в казкову країну, а поспілкуватися із Сантою дуже кортить, то альтернатива є. Ви можете замовити спеціальний відеодзвінок у WhatsApp, Zoom або Teams. Ставте будь-які запитання, обмінюйтеся новорічними та різдвяними побажання та перевіряйте, чи потрапили ви в список слухняних. Вартість дзвінка складає 49€, а дзвінок в Різдвяний вечір коштує 99€. Для замовлення потрібно вибрати на сайті дату та час та надати свою контактну інформацію. Тривалість відеодзвінка – п’ять хвилин. Спілкуватися можна фінською або англійською.

Але на цьому ще не все! У Санти є спеціальний магазинчик , де ви можете замовити будь-яий подарунок: від іграшок та одягу до аксесуарів та косметики. Речей дуже багато – на кожен вік та смак. Проте завдяки фільтрам та панелі навігації ви легко зможете знайти те, що буде до душі.

Лапландія – це місце, де варто побувати хоча б раз у житті й повірити у казку. Десятки малюнків, кіно та мультфільмів беруть свою історію звідси – з місця, де щорічно загадуються і здійснюються мільйони мрій навіть тих, хто відкладав їх раніше на далеку полицю. Чекаємо з нетерпінням почути ваші історії казкових подорожей загадковою Лапландією. Не забувайте тепленько вдягнутися і захопити із собою готовність побачити чудо.

Анна Ваглай