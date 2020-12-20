Варшава – місто королів

Варшава – це втілення старої Європи. Місто не славиться великою кількістю туристів, але для тих, хто вже встиг його відвідати, воно назавжди залишиться приємним спогадом.

Вам подобаються історії про замки, лицарів та врятованих панянок? То годі лише читати книжки? Час побачити все самим!

Варшава? Варшава!

Варшава – столиця Польщі ще з 1596 року. XVI ст. – час Відродження, королів і шляхти. Історія походження міста схожа на історію Києва. За легендою, Король Казимир, заблукавши під час полювання, набрів у лісі на хатинку лісника. Хазяїн пригостив короля та надав місце для відпочинку. У подяку той дав імена дітям лісника – маленьких брата й сестру назвали Вар і Сава. І, звісно ж, Казимир озолотив сім’ю. Коли Вар і Сава виросли, на місці батьківського дому вони збудували маєток, а вже навколо нього розбудувалось поселення, яке з часом стало містом. Іменували його Варсавою, що пізніше перетворилось у Варшаву.

Варшава є другим найбільш заселеним польським містом, тож на вихідні у центрі буває не проштовхнутись. Але, незалежно від цього, польська столиця має «наймолодше обличчя» серед усіх великих європейських міст. Таким, яким його можна побачити сьогодні, місто стало лише 60 років тому. Це пов’язано з тим, що в роки війни Варшаву тричі руйнували. Після 1944 року кожні чотири з п’яти будівель лежали в руїнах. Польська влада вже опустила руки й планувала залишити місто, перенісши столицю до Лодзя. Проте містяни почали самотужки приводити місто до тями, тому вже за кілька тижнів Варшава знову виконувала функції столиці. Та не варто хвилюватися – сьогодні тут немало місць, де можна побачити довоєнне місто. Добре, що польська влада дуже плекає свою історію, а реставратори знають своє діло.

З чого почати?

Свою мандрівку краще починати прямо з центру. Одне з місць, що залишилось недоторканим крізь роки – Старе Місто, або ж Старувка. Це – візитка міста. Тут розташована Замкова площа (пляц Замкови) з колоною короля Сигізмунда. Всю східну частину площі займає Королівський замок. Коли Варшаву оголосили столицею, замок став офіційною королівською резиденцією. Зараз він використовується як музей. Тут можна відчути приналежність до історії, походжаючи кімнатами, де жили королі. Колись цей замок славився своїми привидами. Подейкують, що в 1772 році Станіславу Понятовському привиділась «дама у білому», яка передбачила розруху міста у майбутній війні, смерть короля та поразку Польщі.

Гайда на варшавський ринок!

Ринок – це серце та душа Старого міста. Він і досі виконує свою роль, покладену на нього ще в Середньовіччі – тут можна накупити всім родичам сувенірів, сховатись від сонця у численних кафе, а головне – подивитися на вуличних артистів. Тут завжди присутні художники, музичні колективи та танцювальні ансамблі.

Це також чудове місце для пішої прогулянки, під час якої можна полюбуватися архітектурою міста. Ринок оточений фасадами історичних будівель. Зовні вони нагадують подарунки – витягнуті вгору прямокутні коробки з розкішними прикрасами з позолоченої ліпнини. Найвідомішою такою будівлею є будинок №31 «Під святою Анною». А ще тут часто можна зустріти аніматорів в костюмах відомих історичних постатей, тож якщо Вам потрібне фото з яким-небудь польським королем чи шляхтичем – Вам потрібно на ринок!

Дорога, якою ходили королі

Королівський тракт – так називають дорогу, що з’єднує Королівський замок з літньою резиденцією у Лазенках і веде через Краківське передмістя до палацу Бельведеру. Бельведер нині – державна резиденція президента Польщі. Колись на цьому місці стояла вілла королівського канцлера з прекрасним видом на Ботанічний парк. Звідси й назва замку – «belle vedere», що з італійської перекладається як «прекрасний вид».

Раніше тракт був заміською дорогою, та тепер це повноцінна міська алея. Називається він королівським не лише тому, що тут їздили королі, але й через свій зовнішній шик, грандіозність. Містяни вважають цю вулицю найкрасивішою у всій Варшаві.

Королівські купальні

Місце, яке Ви точно не можете пропустити – Лазенки. Так називають купальні у Польщі, тому й старовинний парковий комплекс, де Анна Ягеллонка – королева польська та велика княгиня литовська – збудувала першу дерев’яну купальню, отримав назву Королівські лазенки. Тут зали замку переплітаються з парком та озерцями, тому якщо споглядати будівлю збоку, здається, ніби вона стоїть на воді.

Лазенки – це особливе місце у столиці. Тут існує багато заборон. Наприклад, не можна шуміти, займатися спортом, засмагати та зачіпати флору й фауну. За парком доглядає ціла команда спеціалістів, які стережуть газони біля замку й садок навколо. Тут можна побачити величезних коропів у ставку та павичів на галявинах. Велика увага приділяється тому, щоб зберегти життя замку таким, яким воно було за часів життя короля. Проте ніхто не забороняє гуляти та милуватись красою природи й королівського життя.

Варшава – одне з небагатьох місць світу, яке попри важку історію зберегло свій первозданний дух та ідентичність. Це пишне місто з пишною історією, яке варто побачити!

Ірина Сітнікова