Поринути в атмосферу Середньовіччя можна в місті Жовква на Львівщині. Жовква – затишне містечко за 30 км від Львова, яке раніше вважалося резиденцією Яна Собеського III. Ян славився любов’ю до будівель з розкішними барельєфами.

Один з відомих дослідників Садок Брончо стверджує, що в Жовкві народився і виріс Богдан Хмельницький.

Жовква будувалася за зразком ідеального міста – ідеально організоване як в соціальному, так і в архітектурному плані та одночасно гармонійно поєднується з навколишнім середовищем. У Жовкві всі визначні пам’ятки, яких приблизно 55, розташовані в одному місці – навколо Ринкової площі, що дуже зручно для трохи лінивих туристів.

Головна площа раніше називалася Ринковою, проте зараз її величають Вічевою площею. Гармонійну атмосферу в Жовкві створюють пам’ятки архітектури, занесені до сотні найвідоміших шедеврів усього світу. Будівлі виконані в стилі ренесансу, що надає місцевості особливого королівського шарму.

Це все дійсно дуже красиво, а головне – надихає! Під час неспішної прогулянки площею варто заглянути в розташований неподалік костел Лаврентія, а також піднятися старими дерев’яними сходами поруч зі Звіринецькою брамою.

Як щодо історичної довідки?

Ринкова площа у Жовкві розташована перед замком з ідентичною назвою, а заснована вона в далекому 1594 році. XVI століття, як правило, славиться чудесами архітектури, і замок і площа прямий тому доказ.

Проектував Ринкову площу в Жовкві відомий архітектор з прекрасним прізвищем – Щасливий. Сама площа з усіх боків оточена чудовими будівлями, серед яких і галереї, і магазини, і кафе, і музеї.

Господар замку – Станіслав Жолкевський – вважається засновником сучасної Жовкви. У XVIII столітті в замку розташовувалася резиденція Петра I.

А ось Ратуша до 1932 перебувала в самому центрі Ринкової площі, однак була розібрана за часів правління більшовиків.

Прогуляймося Жовквою?

Оборонна синагога

На території всеосяжної площі, яка окреслює межі міста, розташована синагога – оригінальна і достатньо відома в світі культова споруда в стилі Ренесансу з елементами бароко. Вона входила до системи міських укріплень. До синагоги примикали міські стіни і Єврейські ворота, а сама вона могла служити потужною оборонною вежею. Побудована 1698 року за сприяння короля Яна ІІІ Собеського на місці згорілої дерев’яної синагоги.

До початку 1990-х років будівля використовувалася як склад. Зараз ведеться її реставрація, планується відкриття Єврейського центру Галичини.

Брами

До кінця XVIII століття в місті налічувалося чотири брами. Львівську та Юдейську розібрали за наказом австрійської влади. До цих пір збереглася Звіринецька та Сторожова. Львівська брама тривалий час служила дзвіницею Домініканського монастиря.

Костел Святого Лаврентія

Костел Святого Лаврентія – це чи не найкрасивіша споруда міста. Вона має навіть власну «малу Пізанську вежу» – трохи нахилену дзвіницю.

Споруда прикрашена різьбленими зображеннями апостолів Петра і Павла, святих Лаврентія та Станіслава, євангелістів і Христа в оточенні ангелів. Тут розташована й усипальниця родини Жолкевських.

Де зупинимося в Жовкві?

У місті є 3 готелі, всі вони приблизно одного рівня й цінової політики.

Готель «Парк» розташований на території парку біля Жовківського замку. Ціна за номер – 320 гривень.

Готель «Стиль» знаходиться за дві хвилини ходу від центру. Затишний, чистий, і приємний за ціною – 350 гривень за номер.

Готель «Акварель» зі спа-зоною і виходом до озера. Персонал привітній та приємний, як і ціни в готелі – 400 гривень за номер.

Поїмо в Жовкві?

Кав’ярня-кондитерська «Цукерня» на Вічевому майдані відома найкращою кавою в місті й смачними десертами. Розташована вона в маленькому ренесансному будинку, відвідувачі просто затамовують подих. Тут панує затишок і приємна атмосфера.

Кафе «На підсінні» також знаходиться на Вічевому майдані, в галереї торгових домів. «Підсіння» – це ганок з навісом, на якому викладався товар на продаж. Інтер’єр закладу прикрашений кованими виробами, вітражами, настінним розписом. Тут готують українську і європейську їжу. Також представлена і грузинська кухня в Жовкві в ресторані «Хінкальня» на Львівській вулиці.

Так, Жовква – ідеальна знахідка для туриста! Приїхати сюди найкраще навесні або влітку, щоб сповна насолодитися місцевими пейзажами і дивовижною красою неймовірної архітектури.

Надія Юнацька