Terra incognita або Україна, якої ми не знаємо

Уявімо, що настала літня пора та Ви зібралися у відпустку. Які думки виникають одразу? Франція, Іспанія чи курорти Греції? І знову аеропорти, проблеми з багажем, вибір готелів, які би краще підійшли для інстаграмної аудиторії.

Почнемо мандрівку з однієї з найбільших та найдавніших фортець України, що розташована в селищі Меджибіж Хмельницької області. Це місце, в якому досі з мелодією флейти літає дух старовини. Здається, от-от і Ви закружляєте в дивному танці з кимось із польських паничів чи панянок.

Тепер перенесімося у місто, яке вражає своїм розташуванням, якщо подивитися на нього зверху може здатися, що річка Дністер оповила його своєю петлею. Йдеться про Заліщики – місто з багатою історією. Місто, яке не втратило свого шарму крізь плин віків. Тут на Вас чекає палац Юзефа Понятовського й високі кам’яниці, які ніби впираються у самісіньке небо, а кам’яні леви на фасаді палацу, ніби споглядають за Вами.

Обов’язково спробуйте лавандовий чай в одному з недорогих закладів міста. Ви ним насолодитеся сповна.

Перенесімося на Галичину, у маленьке, але тим не менш чарівне місто Жовква, що свого часу було резиденцією короля Речі Посполитої Яна III Собеського.

Що робити у Жовкві? Відвідати замок, спробувати розгадати давню таємницю та дізнатись, куди ведуть підземелля гори Гарай. А ще в один із теплих літніх вечорів вийти на міську площу та послухати вуличних музик, вдихнути пахощі літа й насолодитися гармонією міста.

«Там де небо зливається з водою». Іноді так хочеться знайти свій спокій від надмірного галасу натовп перехожих. Знайти місце, що подарує безтурботні та затишні дні. Найголовніше, вдосталь ним налюбуватися.

Найкращим для цього будуть Шацькі озера. Вони розташовані у мальовничих місцях, де поєднуються ліси та плеса зелених озер. Варто лиш зупинитись, щоб помилуватись ними, збагнути на мить усю красу волинського краю, згодом цей момент відтворювати у своїх спогадах протягом усього життя.

Наступною локацією для подорожей є доволі моторошне місце – Тараканівський форт. Воно заборонене для відвідувань – розвалини, пастки, підземелля. Тут ви зустрінетеся зі страхом віч-на-віч. Локація, яка може навіяти сум чи принести натхнення для чогось неординарного, але в будь-якому випадку не залишить вас байдужими до себе.

Оксана Терещук, волонтер та активіст фундації регіональних ініціатив, людина, що відвідала ледь не кожен куточок України та порадила нам це місце: «Форт будували понад тридцять років, на сьогодні два нижні поверхи засипані. Колись тут було багато містичних випадків. Чулися голоси, блукали невідомі тіні. Відносно нещодавно цей форт освятили, стало трохи спокійніше. Їхати сюди потрібно точно не одному та з ліхтариком. На території форту глибокі колодязі, з яких самостійно не вибратись.

Потрібно бути дуже обачним, адже тут у халепу потрапити дуже легко. Також на території є кругла кімната, з якої без ліхтарика виходу не знайти. Кажуть, коли діяв форт, там була чи то церква чи то капличка, де коїлися жахливі речі. Зараз Тараканівський форт знаходиться у дуже поганому стані та потребує негайної реставрації. В іншому випадку ця краса просто зникне».

Тепер перенесімося на східні терени нашої країни, де розташована унікальна компанія з виробництва чаю «Ahmad tea», яка представлена в Україні лише в Харкові. Це британська сімейна компанія виробника чаю зі штаб-квартирою у Саутгемптоні, Велика Британія. На фабриці проводять цікаві екскурсії, де навчать як правильно «поводитися» з його Величністю, чаєм. Варто зауважити, що екскурсії безкоштовні.

За словами Наталії Мартиненко молодої мандрівниці: «В Україні безліч цікавих місць, які варто відвідати, але одне місце, що здалось мені доволі незвичними, та яке варто відвідати це фабрика «Ahmad Tea». Крім екскурсії у вас буде можливість дізнатись багато корисної інформації про чай. Як його пакують та сортують, яка різниця між розчинним чаєм та чаєм в пакетиках, яка технологія обробки чаю та отримання напою».

Український аналог Голлівуду. Мабуть, кожен з нас мріяв в дитинстві стати актором, потрапити на зйомки, стати популярним. Victoria film studios – ваша можливість зануритись в атмосферу зйомок, майданчиків, гриму, масок, муляжів, акторів.

Victoria film studios – це одна з найбільших кіностудій в Україні. Сюди обов’язково потрібно приїхати. Будівля кіностудії виглядає, мов замок Діснея, це великий палац з багатьма вежами, химерними вигинами, що мають трішки грубий вигляд. Найголовніше, що можна оживити давню мрію та приміряти нові образи.

Місце нескорених або «Не кажучи нікому». На кінець мандрівки, повернімося на Західну Україну, де залишився невідвіданим монастир у селі Новий Загорів Волинської області. Мабуть, це та пам’ятка, чи те місце пам’яті, яке варто побачити кожному свідомому українцю.

Монастир у Новому Загорові давно став символом мужності, він нагадує про бій, що відбувся між Українською Повстанською Армією та німецькими окупантами і польськими колаборантами.

Не дарма, що український гурт «Тартак», обрав саме це місцем для зйомок кліпу «Не кажучи нікому», оскільки сама локація підіграє своєю атмосферою та передає дух боротьби.

Уявна подорож добігає кінця. Але Ви можете здійснити її в реальному часі, взявши веселу компанію та відповідний настрій.

Частіше дивіться навкруги, як чудово можна провести час не виїжджаючи закордон. Потрібно лише розплющити очі та віддатися пориву вітру.

Соломія Юричко