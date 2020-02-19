Португалія – бабусина скринька з коштовностями

Лісабон – казковий край Європи. Вузенькі вулички, маленькі балкончики, малюнки на дорозі, пам’ятники і замки. Це те, що вабить людей у вже давно «обтесане роками» місто. Тут хочеться фотографувати все. Проте дорогі перельоти, проживання та недешева місцева їжа можуть легко відбити бажання побувати в Португалії. Як же з’їздити в Лісабон і залишитися з грошима?

Дорога

Перше і найголовніше правило подорожей – купуйте квитки завчасно. Раніше купите – дешевше вийде. Оптимальний термін – за 2-3 місяці до поїздки. Не варто сидіти й чекати дива, що от-от ціна впаде. Скоріше за все, ближче до дня подорожі вона тільки підніметься.

Якщо у Вас є час в запасі, можна відстежувати сезонні або святкові пропозиції, підписавшись на розсилки авіакомпаній. Подешевшало – терміново купуйте!

Коли плануєте відпочинок, пам’ятайте: у свята і сезон відпусток ціни на квитки піднімаються в 1,5-2 рази. Дешевше коштують квитки в будні дні, дорожче – в п’ятницю, суботу та неділю. Заощадити можна також на не дуже зручних ранніх і пізніх перельотах.

У Інтернеті шукайте квитки на декількох сайтах, порівнюйте запропоновані ціни.

Skyscanner надає можливість неконкретного пошуку: в графі «Звідки» можна вказати Київ, поле «Куди» залишити порожнім, відзначити не точні дати, а «Весь місяць» або «Весь рік» – і вуаля: перед вами найдешевші квитки у різні напрямки! Aviasales має чудову функцію «календар низьких цін»: вибираєте потрібні Вам місяці і ймовірну тривалість відпустки, наприклад 7-14 днів, і пошуковик видає календар з найкращими цінами на перельоти.

У таких пошукових систем є свої хитрощі. Чим частіше ви перевіряєте ціну квитка, тим більше вона зростає. Крім того, ціна підвищується при пошуку схожих пропозицій. Висновок: при купівлі квитка, очистіть історію пошуку або заходьте в режимі «інкогніто». На ціну квитка впливає також регіон, з якого здійснюється запит, і навіть марка смартфону або комп’ютера. Вищу вартість пошуковики пропонують для столичних жителів і власників продуктів Apple.

Злітати в Лісабон «туди-назад» прямим рейсом можна приблизно за 10-14 тисяч грн. Інша справа – переліт з пересадкою. Якщо добратися до польського Кракова (вартість близько 500 грн. в один бік), то звідти можна полетіли на лоукостері Ryanair за 1,5 тисячі грн в один бік. Загалом на переїзди Київ-Краків-Лісабон-Краків-Київ можна витратити не більше 4 тисяч грн. Суттєва економія!

Бюджетне житло в Лісабоні

Ситуація схожа з бронюванням квитків – щоб знайти щось бюджетне і комфорне, краще починати пошуки хоча б за місяць до приїзду в Португалію. Спробуйте пошукати на Hotellook, там можна порівняти ціни в різних системах бронювання готелів, в тому числі Букінг, і вибрати найнижчу. Або на Hostelworld, якщо шукаєте хостел.

Як правило, більшість хостелів розташовані в центрі міста. Зупинятися в хостелі весело. Тим, хто подорожує сам, легко можна знайти компанію для прогулянок по місту, походу в бар або клуб. Хостел також підійде компаніям (є кімнати на трьох, чотирьох і більше гостей).

Варто згадати і про CouchSurfing – місцеві жителі можуть запропонувати Вам житло безкоштовно. Або ж Ви можете просто написати, що приїжджаєте в Лісабон і хочете прогулятися містом, відвідати визначні місця – хтось обов’язково відгукнеться і складе Вам компанію.

Харчування

Португальська кухня – дуже різноманітна. Навіть якщо у вас обмежений бюджет, не треба думати про обіди в МакДональдзі. Навпаки, Ви не тільки зможете спробувати місцеві делікатеси, а й заощадити.

Кілька простих порад:

• Шукайте автентичні заклади, де збираються місцеві жителі. Такі кафе переповнені в обід і увечері, але в інший час – порожні. Щоб знайти автентичне кафе, досить звернути з жвавої туристичної вулиці до малолюдних провулків.

• Якщо Вам вдалося знайти ресторанчик, де обідають місцеві, замовляйте prato do dia – блюдо дня. Якщо їсте мало, можна попросити принести половину порції, або замовити суп (1-2 євро).

• Любителям гарячих страв буде цікаво спробувати суп в Loja das Sopas. Цей «магазин» є практично на будь-якому фудкорті в торгових центрах. Ціна великої порції супу всього 3-4 євро.

• Купуйте їжу у великих мережевих супермаркетах. Дізнайтеся на рецепції вашого готелю або хостелу, де знаходиться найближчий.

• Вода коштує від 40 центів до двох євро, залежно від того, де купувати.

Серед традиційних страв португальської кухні – різноманітні морські страви, солона тріска бакаляу, «caldo verde» – наваристий суп з овочами, «caldeirada» – тушковані у власному соку кілька видів риби з картоплею, страви з м’яса, курка «пири-пири» з дуже гострим червоним перцем, фейжоада – тушковані чорні боби з м’ясом і ковбасками. Ви можете знайти ресторани та кафе, скориставшись сервісом Tripadvisor або Foursquare.

Транспорт

Лісабон – велике місто з розвиненою інфраструктурою. Транспортна система тут досить зручна для туристів. Щоб заощадити на поїздках, краще купити карту Viva Viagem. Система підходить для оплати проїзду на таких видах транспорту:

• Carris (автобуси, трамваї, підйомники і ліфти протягом години, пересадки без доплати) – 1,25 €

• Метро (1 поїздка) – 1,25 €

• Приміські поїзди (квиток на 2 години , пересадки без доплати) – 1,80 €

• Пороми Transtejo / Soflusa (1 поїздка) – від 1,80 до 2,56 €

За допомогою Молодіжної карти EURO26 можна легко отримати знижки на різні товари та послуги: від музеїв до переїздів на поїздах. Lisboa Card – карта, що дає право на безкоштовний проїзд на громадському транспорті Лісабона: метро, автобусах, трамваях, підйомниках і ліфті Санта Хуста. Її вартість на 1 добу – 19 євро.

Вадим Грінько