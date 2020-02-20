Що робити на Балі

Балі – це великий острів зі жвавим трафіком. Його відвідують сотні тисяч туристів і швидко переміщатися островом у вас не вийде. Балі – це не семиденний відпочинок з all inclusive, це пригода, яку ви будете згадувати протягом усього життя.

Що потрібно встигнути відвідати та зробити на острові

Однозначно стати умілим серфінгістом. Поїхати на Балі і не стати на дошку – можна вважати, що і не був там. Найпопулярніший серед початківців пляж Кути розташований неподалік від аеропорту в Денпасарі. Але не забувайте, що всі хочуть відчути себе «справжніми балійцями», тому на таких пляжах завжди купа людей, особливо початківців. Таке місце важко назвати «райським», проте є мотивація швидко освоїти серфінг і ловити хвилі у менш людних місцях. Яскравими прикладом такого є Pantai Suluban Uluwatu beach (Blue Point): вхід в океан там дійсно казковий. Це невеличка частина суші в бухті, затопленою водою приблизно по пояс.

Прогулянки рисовими полями. Рис на острові, як і в більшості країнах Азії, є основним продуктом для будь-якої родини. Під вирощування рису пристосовані усі доступні схили, а особлива система поливу дозволяє зрошувати навіть вершини пагорбів. Найцікавішими і найбільшими вважаються рисові поля Джатілувіх. Поїздка до них від Убуди займає декілька годин. Якщо не маєте стільки часу на дорогу, є альтернативний варіант – рисові тераси Тегалаланг.

Джунглі Убуди. Ви маєте не тільки відвідати це місце, а й залишитися там на декілька днів. Саме у джунглях можна знайти відчуття повного спокою, відпочити душею та отримати естетичне задоволення від мальовничих оглядових майданчиків, храмів, гірських річок та насичених кольорів природи. Готелів там дуже багато. Вартість готелю з видом на джунглі становить від 15$ за добу.

Міцно обійняти слона. Варто згадати, що в цьому заповіднику мешкають врятовані слоненята. На вас чекає доглянута зелена територія, де ви зможете погодувати слонів, а також міцно їх обійняти, забувши про все.

Пляжі, які варто відвідати на Балі:

Thomas beach – це достатньо маловідомий пляж, це те «інстаграмне місце» з білим піском і бірюзовою водою. Але не все так просто – туди важко дістатися, адже треба здолати крутий спуск із високої гори.

Green bowl beach – це 326 сходинок в обидва боки. Особливістю цього пляжу є те, що течія в різних місцях змінює свій напрям. Якщо лежати у воді біля берега, то в одну мить можна відчути, що вас зносить. Варто згадати, що там часто бувають відпливи, внаслідок яких відкривається піщане дно. Крім того, до берега йдуть величезні хвилі і з гуркотом розбиваються об мілину. Прекрасне місце, щоб відчути всю силу і красу океанської стихії.

Про казковий острів можна довго розповідати та захоплюватися ним, але краще приїхати та побачити усе своїми очима й відчути шкірою. На Балі їдуть, щоб повернутися. І пам’ятайте: довга подорож починається з першого кроку.

Каріна-Іванна Рискіна