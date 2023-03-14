«Далекий рай»: острови Раджа-Ампат в Індонезії

Раджа-Ампат, або Чотири Королі — архіпелаг, що складається із понад півтори тисячі невеликих островів, рифів та обмілин. Розташований він неподалік від північно-західного краю півострову Чендравасіх (Пташина Голова), приєднаного до острова Нова Гвінея, в індонезійській провінції Західне Папуа. Архіпелаг є частиною Коралового трикутника, який славиться найбагатшим морським біорізноманіттям на Землі. Раджа-Ампат популярний серед туристів як одне з найкращих місць для підводного плавання.

Звідки пішла назва «Чотири Королі»?

Архіпелаг має чотири основні великі острови: Місоол, Салаваті, Батанта і Вайгео. Їхня історія пов’язана з місцевим міфом, який пояснює походження назви Раджа-Ампат (у перекладі з індонезійської — «Чотири Королі»). За легендою, одна жінка знайшла сім яєць у водах Калі Раджа. Її чоловік наказав зварити їх, але вона відмовилася, сподіваючись, що ті вилупляться. Пізніше з чотирьох яєць вийшли королі, які стали правити на найбільших островах. Так й утворилася назва архіпелагу. Із двох інших яєць вилупилися привид і жінка, у той час як сьоме не тріснуло взагалі. Натомість воно перетворилося на камінь, якому поклонялися в Калі Раджа.

Природні багатства архіпелагу

Згідно з дослідженнями Міжнародного союзу охорони природи, Раджа-Ампат має найвищий показник різноманіття морських організмів на Землі, що робить архіпелаг найбагатшою екосистемою коралових рифів у світі.

Біорізноманіття тут значно більше, ніж в інших частинах Коралового трикутника, який охоплює Індонезію, Малайзію, Філіппіни, Папуа-Нову Гвінею, Соломонові острови і Східний Тимор.

Місцеві води нараховують більш ніж 1500 видів риб, понад 530 видів коралів та близько 700 видів молюсків.

Розваги для туристів

Раджа-Ампат називають «далеким раєм». Сюди їдуть, аби насолодитися мальовничими краєвидами, дослідити дику природу островів, зануритися в морські глибини, а також відпочити у віддалених від цивілізації безлюдних місцях.

Тут можна замовити екскурсію на моторному човні й об’їхати найбільш віддалені та незаселені острови архіпелагу. На деяких із них є пагорби та скелі, із вершин яких відкриваються дивовижні краєвиди на безліч маленьких конусоподібних острівців та лагуни з водою різних відтінків. Цікаво, що навіть із висоти кількох десятків метрів можна побачити, як у місцевих прозорих водах пропливають морські мешканці.

Архіпелаг славиться своїми незайманими пляжами з білосніжним піском. Тут Ви зможете позасмагати, поплавати, роздивитися екзотичних птахів, послухавши їхній спів, розслабитися після насиченого враженнями дня. А ще місцеві туристичні гіди показують відпочивальникам мангові ліси, крізь які пролягають дороги до казкових водоспадів.

На островах також можна відвідати таємничі печери з древніми розписами на стінах, побачити залишки стародавніх цивілізацій і навіть затоплені кладовища. Завітавши до місцевих поселень, Ви ознайомитеся зі способом життя місцевих племен і дізнаєтеся про зусилля зі збереження довкілля та розвитку общин у регіоні.

Однією з найпопулярніших розваг на островах Раджа-Ампат є катання на байдарках і каяках. Тут можна обрати маршрути різної довжини та складності — як для початківців, так і для досвідчених спортсменів.

І все ж, багато туристів відвідують острови Раджа-Ампат саме заради дайвінгу чи снорклінгу. Завдяки природному розмаїттю плавання під водою тут надзвичайно цікаве й насичене.

Ви зможете зблизька побачити морських черепах, гігантських скатів, а також численні види інших риб, молюсків та коралів.

Місцеві турагентства пропонують різноманітні види підводного плавання, гарантуючи незабутні враження від активного відпочинку.

Дістатися до архіпелагу можна з міста Соронг — найбільшого населеного пункту в Західному Папуа. Центром округу Раджа-Ампат є місто Вайсай, розташоване на півдні острова Вайгео. Сюди з Соронга щоденно виконують рейси місцеві авіалінії. До того ж, між населеними пунктами ходять пороми.

Поселитися можна на одному з чотирьох основних островів. Тут є готелі, магазини, банкомати й туристичні офіси. Місцеві мешканці також здають кімнати та бунгало в оренду.

Якщо ж Ви забажаєте зупинитися на нічліг на одному з менших островів, то винайняти помешкання можна в тамтешніх племен.

Окрім цього, індонезійські туристичні фірми пропонують відпочивальникам круїзи на яхті. Ви можете замовити індивідуальне плавання або груповий багатоденний тур островами, мешкаючи прямо на судні.

Анна Іванченко

(Головне фото: indonesia.travel)