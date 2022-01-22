Джакарта — спекотна екзотика на березі Тихого океану

Серед вод Тихого океану розкинулася велика острівна Індонезія зі столицею містом Джакарта. Сьогодні це великий мегаполіс, що поєднує в собі сучасну інфраструктуру та старі традиції. Пам’ятки архітектури, правила мусульманства та білосніжні пляжі розкажуть більше про найспекотніше місто Азії.

Довідка туриста

Джакарта — це столиця Індонезії. Цікавою є історія назви міста. Вона розпочинає своє існування із 1527 року, що вважається датою заснування столиці. Тоді військо на чолі з султаном Депмаком здобуло перемогу над португальським флотом, який окупував поселення Сунда-Келапа. Переможці змінили назву на Джаякерта — «місто перемоги».

Сьогодні Джакарта — сучасний мегаполіс. Височезні хмарочоси різноманітних форм виросли просто неба на розпеченій землі. Через розміщення у субекваторіальному поясі, клімат країни постійно спекотний. А населення щороку збільшується. На сьогодні кількість мешканців міста вже перевищила позначку в 10 млн. Тому туристу, що завітав до столиці вперше, місто може здатися дуже жарким та занадто переповненим. Але в цьому і полягає його особливість. Джакарта, попри всі свої неоднозначності, може здивувати відпочивальника контрастними умовами, незвичайними делікатесами та власними мусульманськими традиціями. А сотня райських островів, що входять до складу території, не залишать байдужими навіть найдосвідченіших мандрівників.

Маршрут

Яким же чином можна дібратися на інший куточок Землі? Звісно ж, літаком. Вони курсують до Індонезії з постійною періодичністю. Проте, переліт триватиме щонайменше 16 годин. А ціна квитка становить від 15 до 27 тисяч гривень. Авіакомпанії часто пропонують зручний варіант перельоту в обидва боки, завдяки чому можна зекономити. Тривалість перебування в Джакарті розрахована приблизно на 2 тижні, яких повинно вистачити на відпочинок туриста. Скоригувати бажані параметри та підібрати для себе найкращий варіант можна відразу на сайті авіакомпанії.

У самій столиці транспортна система наслідує справжні азійські традиції. Тобто, рух є нерегульованим. Кількість легкових машин щодня збільшується на 300 одиниць. Через це виникають величезні затори, в яких можна простояти хоч півдня. Проте, хитрістю для туриста стане використання громадського транспорту. Для автобусів на дорогах створена окрема смуга, що дозволяє бути незалежним від іншого транспорту. Також кілька років назад в місті збудували швидкісний потяг, завдяки якому також можна переміщуватись без запізнень. Прикметно те, що зазвичай громадський транспорт напівпорожній, адже місцеві вважають, що простояти у власній машині на дорозі кілька годин солідніше, аніж користуватися автобусом. До речі, ще одна транспортна особливість міста: водії, коли підвозять попутників, платять їм за це. Вся справа в тому, що є можливість швидше подолати відстань по хайвею (автомагістралі), але за законом у салоні має бути не менше 3 осіб.

Нічліг

Місць для проживання у Джакарті достатньо. Існують як і великі готелі з комфортабельними номерами люкс, так і невеличкі знімні кімнати у мешканців міста. Ціна номера в готелі становить близько 1 тисячі грн. Найчастіше такі готелі розміщені у нових, красивих, високих хмарочосах, з вікон яких відкривається вид на все місто.

Бюджетним варіантом стане «кост» (з індонез. — пансіонат). Це коли жителі міста здають в оренду одну кімнату. Варто заздалегідь попіклуватися про договір за кост, адже, зазвичай, найкращі місця заповнені людьми. Але завжди можна знайти вільну кімнату в дешевших районах. Ціна такого проживання починається від 400 грн.

Для любителів розкоші та райської насолоди найкращим варіантом проживання стане власний острів. На щастя, на території Джакарти їх аж 105. Тому невеликих ділянок білосніжного піску серед лазурових вод Тихого океану вистачить для всіх охочих. Ціна за маленький острів тут може становити близько 30 тисяч грн.

Туристичні місця

На що варто подивитися туристу в Джакарті? Територія столиці вміщує в собі не так багато історичних та культурних пам’яток, тому їх можливо переглянути протягом одного дня.

Для зручності мандрівників був створений спеціальний туристичний автобус, що відвозить охочих до головних пам’яток міста. Серед них:

Головна площа міста Медан Мердека

Дістатися до неї буде зручно автобусом, який прямує до вокзалу Гамбір. Територія, що рясніє зеленими парками та величними постаментами, приваблює сотні туристів щодня. Вона вважається однією з найбільших площ світу. Головною прикрасою став монумент незалежності висотою у 132 метри. На верхівці споруди красується скульптура вогню, покрита золотом. Під дахом розмістився оглядовий майданчик. Кожний індонезієць вважає своїм обов’язком піднятися сюди та помилуватися краєвидами столиці. Тому в черзі доведеться вистояти три з половиною години. До речі, квиток коштуватиме близько 30 грн.

Президентський палац Мердека

Розташований він поблизу вищезгаданої площі. Зараз це резиденція чинного президента Індонезії. Будівля захоплює красою своєї архітектури, але далі зовнішнього фасаду побачити не вдасться. Вхід всередину території заборонений, тому помилуватися азійським палацом вдасться лише здалеку.

Мечеть Істікляль

Це головна релігійна споруда столиці, до того ж вона вважається однією з найбільших у Азії. Джакарта — мусульманське місто, тому тут проводять богослужіння Аллаху. Щоправда, індонезійське мусульманство є дещо демократичнішим, аніж арабське. Тут особам різної статі дозволяють вільно спілкуватися на вулиці один з одним, жінок не зобов’язують одягати хіджаб, а туристкам можна розгулювати вулицями у чому душа забажає. Хоч і законом чоловікові дозволено мати кількох дружин, ця практика вже майже викорінилась з традицій. Жінки отримали рівні права разом з чоловіками, і тепер шлюб з кількома персонами вважають некоректним.

Пляж Анкол

Для любителів морського відпочинку також знайдеться місце під сонцем. Широка смуга піску розкинулася на околиці району Північної Джакарти та омивається Яванським морем. На пляжі Вам запропонують як безкоштовний відпочинок (купання у морі, посиденьки на узбережжі), так і платний – басейни, водні атракціони, аквапарк. Кожний відпочивальник знайде заняття до душі.

Делікатеси Джакарти

Азійська кухня завжди дивувала європейців своїми стравами. Індонезійський раціон не став винятком. В столиці продається чимало тропічних фруктів з незвичним смаком. Кращі ресторани міста можуть похвалитися не лише традиційними вміннями, але й сучасною молекулярною кухнею.

Навіть на вулиці можна віднайти незвичні делікатеси. Так у торговельних наметах на прилавок виставляють «морських живців». Це такий молюск, що живе на мілині та закопується в пісок. Його смажать у великій кількості спецій та олії, а потім подають до столу. Особливим смаком серед своїх родичів-молюсків він не відрізняється, проте текстура є більш сухою та пружною, аніж в устриць чи мідій.

Сподіваємося, вам було цікаво дізнатися про екзотичну східну столицю Джакарту. Залишилося лише спланувати свою відпустку. Бажаємо Вам більше відпочивати у новому році та відкривати для себе нові горизонти.

Олена Коваль