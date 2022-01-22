Доступна мандрівка: як зекономити на подорожах

Подорожі – це задоволення не із дешевих. Не зважаючи на це, кожен мріє відвідати якомога більше країн, адже насичена мандрівка не може зрівнятися ні з чим. А якщо вдається зекономити – то це подвійна втіха!

Ось декілька порад, які допоможуть контролювати свої фінанси під час подорожі:

1. Готуйтесь до подорожі заздалегідь

Варто шукати інформацію про країну, готель, трансфер та туристичні місця як можна раніше. У такий спосіб ви зможете спокійно спланувати свій відпочинок, а не вирішувати питання з готелем чи екскурсіями вже на місці.

Постійний моніторинг вартості авіаквитків допоможе купити квитки за найвигіднішою ціною. Також подбайте про дорогу з аеропорту до готелю: порівняйте ціни на таксі, автобус чи метро, дізнайтеся чи є безкоштовний трансфер. Так Ви зможете обрати для себе оптимальний варіант.

Гарним рішенням буде заздалегідь пошукати інформацію про визначні місця та екскурсії. Дуже часто музей чи галерею можна відвідати безкоштовно в певний день тижня або отримати знижку на квиток.

2. Подорожуйте в низький сезон

Головним аргументом для подорожей у несезон є низькі ціни. На оренді житла, транспорті та вартості квитків можна зекономити суттєву суму. У готелях знижують ціну на номери, авіаперевізники влаштовують акції на квитки до різних куточків світу, а екскурсії можна придбати у кілька разів дешевше, ніж у розпал сезону.

Навіть у сувенірних крамницях та місцевих магазинах діють знижки та додаткові пропозиції, адже невеликий попит змушує продавців знижувати ціни до мінімуму. У курортних містах в низький сезон мало відпочивальників, тож Вам не доведеться довго стояти в чергах, щоб сфотографуватися біля визначної пам’ятки, або намагатися кілька годин знайти вільний столик у кафе чи ресторані.

Незважаючи на всі плюси подорожей у несезон, варто враховувати й недоліки, які зможуть завадити вашому відпочинку: нестабільна погода, проблеми з авіатранспортом тощо. Тому варто продумати кожну деталь, щоб ваш відпочинок був наповнений радістю від нових емоцій, а не смутком від необдуманих вчинків.

3. Як купувати сувеніри

Якщо ви полюбляєте купувати сувеніри на згадку, то краще робити це подалі від туристичних місць, де ціни найбільш завищені. Оптимальним варіантом будуть “блошині” ринки та місцеві базари. Бажано, щоб продавці не зрозуміли, що ви – турист, адже в такому випадку вони намагатимуться продати товар дорожче. Якщо це все ж таки сталося – не соромтесь торгуватися.

4. Спілкуйтеся з місцевими

Ваш гід, офіціант в дорогому ресторані чи продавець сувенірів навряд чи розкажуть вам про місця, де можна зекономити. Краще запитати у місцевих про кафе з доступними цінами, крамниці та маловідомі локації, про які не знають туристи. До того ж, Ви зможете познайомитися ближче з культурою країни, бо саме мешканці її й створюють.

Якщо пощастить і Вам все-таки вдасться знайти знайти спільну мову з мешканцями, то про місцевий колорит зможете дізнатися більше ніж з Інтернету.

5. Шукайте житло через каучсерфінг

Каучсерфінг – це альтернатива хостелам, до того ж, ще й безкоштовна. Суть гостьового туризму в тому, що ви можете ненадовго оселитися в будинку місцевого жителя. Це чудовий варіант для тих, хто хоче подорожувати, але не має достатньо коштів на пристойну ночівлю. Каучсерфери приймають туристів для культурного обміну або спілкування. Крім того вони часто пригощають гостей місцевими делікатесами. Отже, можна навіть зекономити на харчуванні.



Подорожувати може кожен, навіть з кількома десятками доларів у кишені. Сьогодні нам відкривається все більше й більше можливостей для бюджетних мандрівок. Головне – мати бажання подорожувати та відкривати для себе світ!

Руслана Остріщенко