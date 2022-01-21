Атланта – південна сестра Нью-Йорка

Атланта — столиця штату Джорджія, що на Півдні США. Сьогодні це місто хмарочосів, світових компаній та сучасної історії. Культурний відпочинок у музеях та на екскурсіях дозволить кожному туристу краще дізнатися про край червоних пісків.

Це місто називають «Новим півднем» через колоніальне минуле та сучасну інфраструктуру. Історичні реліквії залишилися лише серед стін музеїв, а нинішній вигляд вулиць та будівель наслідує найкращі традиції архітектури Нью-Йорка. Атланта — столиця штату Джорджія, що розмістився на Півдні США. Сотні хмарочосів прикрашають вулиці, проте територію складно назвати «кам’яними джунглями», адже рослинності в Атланті вистачає. Сьогодні це квітуче, працьовите та зручне для життя місто, що не відстає у розвитку від своїх побратимів з Півночі.

Від індіанців до борців за справедливість

Роком заснування Атланти вважається 1837. До того на цих землях червоного піску проживали корінні американці — індіанці племені черокі. Але разом з колонізацією змінилися й порядки на території. Атланта від самого свого заснування була промисловим містом біля залізничного шляху. Її зробили кінцевою станцією дороги Western & Atlantic. Завдяки вигідному розміщенню, місто лише за кілька років перетворилося на потужний промисловий центр Джорджії. Однак, Громадянська війна 1861-1865 років знищила усі надбання мешканців Півдня. У 1864 році військо на чолі з генералом Шерманом взяло місто в осаду. Атланта трималася довше інших територій, але також не встояла під натиском війни. Після того як армія рушила далі, Шерман наказав спалити місто.

Уже після бойових дій Атланту першою почали відбудовувати за новим північним зразком. Відтоді й закріпилася назва «Нового Півдня».

Протягом XX століття місто розквітло та пішло в ногу з усіма США, більше того, воно народило на світ чимало визначного. Саме в Атланті придумали Кока-колу, тут народився борець за права чорношкірих — Мартін Лютер Кінг, а журналісти з цього міста заснували відому телекомпанію CNN.

Сьогодні в Атланті розташовані штаб-квартири найбагатших компаній світу, відсоток темношкірого населення значно переважає над білим, а розвинуте місто приваблює все більше туристів.

Від Києва до Атланти

Дістатися до Атланти можна літаком. На щастя, на її території розкинувся один з найбільших аеропортів світу — Хартсфілд . За підрахунками, пасажирообіг тут вважають найбільшим у світі. Американці часто користуються Хартсфілдом, як зручним хаб-пунктом.

Тривалість перельоту з Києва до Атланти може становити від 13 до 23 годин, залежно від авіакомпанії. вартість квитка також варіюється у різних перевізників – ціна становить від 10 до 40 тисяч грн. Зручний варіант перельоту можна обрати для себе на сайті посередника авіакомпаній.

Від трьох зірок до п’яти

Це місто не знає дефіциту місць для нічлігу. Тут є як бюджетні варіанти, так і 5-зіркові готелі. Ціна на них змінюється залежно від розташування. До речі, найдорожче проживання не в центрі, а в східній частині Атланти. Все через те, що той район вважається багатим та фешенебельним. Ціна на найдешевший готель у 3-зірковому номері починається від 70 доларів. Дорожчі кімнати будуть коштувати вже від 200 доларів за ніч.

Від кока-коли до телебачення

Якщо пошукати, в Атланті знайдеться чимало цікавих місць, які варті відвідування.

Музей Кока-коли

Він розташований у центрі Атланти. Саме у цьому місті в 1886 році фармацевт Джон Пембертон винайшов рецепт напою, що заполонив увесь світ.

Всередині музею зібрані вивіски, банери та етикетки газованої води за всю її історію існування. Також там є чимало цікавих записів від минулих виробників, факти про колу та величезний сейф із секретним інгредієнтом.

Вхідний квиток обійдеться туристу в 19,60 доларів. До речі, на вході вас пригостять безкоштовною баночкою напою.

Це популярне серед туристів місце вважається другим за величиною у світі після сінгапурського. Квиток коштує 40 доларів. Всередині зібрані сотні видів морських жителів. Тут годинами можна розглядати невеликі зграйки рибок, милуватися щупальцями восьминогів та роздивлятися з усіх боків китову акулу. До речі, за додаткову плату з нею можна навіть поплавати. За 250 доларів вам дадуть акваланг та дозволять пірнути в басейн до його мешканки. Не варто боятися — тварина повністю безпечна для людей.

Телекомпанія CNN

Якщо вас цікавить історія телебачення, то не забудьте завітати сюди на екскурсію, яка триває годину. За цей час ви зможете відчути себе справжнім ведучим, прочитати новину з біжучого рядка та ознайомитися ближче з принципами роботи в медіа. Після завершення екскурсії туристам вручають фальшиве журналістське посвідчення з фотографією, яким можна похизуватися перед друзями.

Дім-музей «Батьківщина Мартіна Лютера Кінга»

Ця локація розрахована на поціновувачів історії XX століття. У 1960-х роках він очолив рух за права темношкірих. Пізніше його дружина і створила цей музей. Сьогодні там вистачає зацікавлених туристів. Екскурсійна група відвідує кілька локацій на доволі широкій території. Головним є центр імені Кінга, його вважають інститутом, що бореться за позитивні зміни в суспільстві. Поблизу будівлі знаходиться могила діяча. Подалі розмістився інформаційний центр, де розповідають безпосередньо про персону Мартіна та його життєвий шлях як національного героя-захисника. Також на території музею є баптистська церква Ебенезер. У ній проповідував сам М. Л. Кінг.

Ось такою насиченою може видатися поїздка до промислової Атланти. Не лише хмарочосами й штаб-квартирами найбільших компаній світу може похизуватися столиця Джорджії.

Тож бажаємо Вам відвідати ці всі надзвичайно цікаві екскурсії містом та сповна насолодитися чарівною красою Атланти.

Олена Коваль