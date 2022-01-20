Справжня різдвяна казка. Зимова подорож до Львова

Львів – це місце незабутнього шарму, емоцій та вражень. Коли згадуємо це місто, то в голові одразу виникають асоціації про шоколад, каву та справжню казку. І це не дивно, адже Львів – це місто стареньких вузьких вуличок, затишних кав’ярень та історичних споруд.

Ви бували коли-небудь у Львові під час зимових свят ? Якщо ні, то ви багато чого втратили. Бо саме у цей час місто наповнюється особливою чарівністю та магією.

Що варто відвідати у Львові під час святкових днів:

Різдвяний ярмарок

Маленькі дерев’яні будиночки, де ви можете придбати сувеніри та потішити себе чимось смачненьким. Ви матимете шанс скуштувати багато смачненьких традиційних страв: шашлик, ковбаски, банош, вареники та зігрітись тепленькою кавою, чаєм або ж глінтвейном.

Майже кожна будівля в цей час прикрашена новорічним декором, а біля церкви встановлюють традиційні ясла з немовлям Ісусом. На площі Ринок та на проспекті Свободи у ці дні панує справжня казка.

Львівський каток та Резиденція Святого Миколая

Це ідеальне місце для відпочинку з дітьми. Тут маленькі гості зможуть особисто поспілкуватись з Миколаєм та різдвяними ельфами у справжній казковій атмосфері. Вартість квитка 200 грн, але перед приїздом варто заздалегідь забронювати місце.

А ковзанка – це одне з найвеселіших місць, як для дорослих, так і для дітей. Там лунає різдвяна музика та панує справжня різдвяна атмосфера. Для дорослих у робочі дні ціна квитка складає 110 грн, а у вихідні – 150 грн, для дітей вхід у робочі дні становить 90 грн, у вихідні – 110 грн.

Шевченківський гай

Саме тут зустрічаються усі львівські родини, друзі та гості, які приїжджають під час зимових свят до міста. Ви зможете відвідати садиби гаю, де відбуваються майстер-класи, читання різдвяних казок, а місцеві мешканці ставлять вертеп і колядують від хати до хати.

Якщо ви хочете відчути справжню атмосферу Львова, то вам безумовно варто відвідати Шевченківський гай. Тут знайдеться цікаве заняття для кожного.

Вечірній Високий Замок

Мрієте про незабутні емоції, Вам саме сюди. Вважається, що той, хто не відвідав замок, той не був у Львові. Це найвищий оглядовий майданчик та найромантичніше місце Львова.

Саме тут відкриваються по-справжньому дивовижні пейзажі міста. Особливо красиво тут у вечері, коли все місто підсвічується вогниками. Розташований Високий Замок недалеко від центру міста, працює він щодня дня цілодобово, вхід безкоштовний.

Затишні кав’ярні

Львів – місце смачної кави. І де, як не тут, шукати смаколики. Майже у кожному дворі розташовані унікальні кав’ярні, що вражають смачною кавою та різноманітними десертами.

Саме у Львові безліч арт-кафе та кафе-музеїв, які точно варто відвідати. Радимо заглянути у “Копальню кави”, арт-кав’ярню “Гасову лампу ” та кафе-галерею “Щось цікаве”.

Тож обов’язково знайдіть час та приїдьте прогулятись атмосферними зимовими вуличками, скуштуйте смачну каву в затишній кав’ярні, сходіть на льодову ковзанку та зимовий ярмарок. Спогадів отримаєте на цілий рік. Гарного Вам відпочинку.

Валерія Скопець