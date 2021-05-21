Львів – архітектурна столиця України

Кожен очікує чогось свого від подорожі до міста Лева: хтось хоче прогулятись історичними місцями та вуличками, хтось відчути народний колорит української кухні, а хтось почастувати легендарної львівської кави.

Ще з дитинства кожне місто у мене асоціюється з певними подіями: Київ – весняне цвітіння каштанів, Харків – помпезне свято на честь Дня міста, а ось зі Львовом, на мою думку, найкраще знайомитися під час зимових канікул.

Мені пощастило відвідати місто на різдвяні свята і можу точно сказати, що сумувати в цю пору вам не доведеться. Вдень жителі насолоджуються вертепами, а ввечері зігріваються смачним глінтвейном, катаючись на ковзанах в самому «серці міста». Також туристам варто пам’ятати, що Львів – містечко з багатою історією та великою кількістю пам’яток.

Пропоную почати свою прогулянку зі славнозвісної Площі Ринок, що знаходиться в самому центрі. Ще в сиву давнину тут проходили різноманітні соціальні та політичні заходи. Прикрашає найвідвідуванішу частину Львову відома Ратуша, в якій раніше розміщувалася місцева влада. Сьогодні ви маєте можливість піднятись на дах Ратуші, роздивитися місто з висоти пташиного польоту і назавжди закарбувати цей момент на плівці вашої камери.

Наступним місцем, що обов’язково приверне вашу увагу монументальними формами, є Оперний театр. Архітектурна перлина, збудована у стилі неоренесансу Зигмудом Горголевським, вважається символом Львову. Стоячи перед цим велетнем, забуваєш про все, що тебе оточує – його масивність поглинає з головою.

Далі прямуємо до Вірменської вулиці. Вірмени, яких вигнали з батьківщини монголо-татарською навалою, знайшли прихисток у Львові. Вони віками створювали тут затишний куточок, який сьогодні став популярним місцем для туристів і любителів історії. Вірменська вулиця вважається однією з найдовших вулиць міста, де збереглася значна кількість пам’яток в оригінальному вигляді.

Недалеко від центру ви можете відвідати головну святиню греко-католицької церкви – Собор Святого Юри. Його будівництво тривало 20 років. Завдяки тому, що розташований він на пагорбі, побачити собор можна майже з кожного куточку Львова. Здається, що роздивитись усі його архітектурні деталі – просто неможливо, адже фасад прикрашений численною кількістю елементів різних розмірів та форм.

Якщо ви вирішили відвідати Львів не заради знайомства з історією міста, а для спокійного відпочинку, радимо побувати у Високому замку. Тінистий парк налаштовує розслабитись та подумати про своє. Звідси відкривається неймовірна панорама Львова, руїни старого замку височать над містом.

Ще одним знаковим місцем в історії життя міста є Личаківське кладовище. Тут поховані Іван Франко, Артур Гротт і його кохана Ванда Моне, Маркіян Шашкевич, Соломія Крушельницька. На території знаходиться близько 300 тисяч поховань та понад 2 тисячі гробівців.

Радимо вам взуватися зручно, адже ходити доведеться багато та довго. Львів вражає своєю архітектурою, закладами, фестивалями, а тому побачити хочеться абсолютне все.

Валерія Кротченко