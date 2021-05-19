Мертве місто – Помпеї

Гарні будинки, неповторні ландшафти, блискучі храми, дивовижні сади, театральні споруди – все це належало 20 століть тому історичному місту Помпеї в Італії, неподалік Неаполю. Однак зараз від цих прекрасних місць залишилися лише руїни. Місто загинуло разом зі своїми мешканцями під час виверження Везувію.

Історія

Помпеї – це одне з найкрасивіших міст І століття, побудоване римлянами. Важливим його місцем був продовольчий ринок Мацеллум, у центрі якого знаходився басейн для живої риби. Неподалік були розташовані Великий та Малий театри, які вважалися осереддям світського життя.

Римляни свято вірили у Богів, на честь яким вони побудували багато храмів і споруд. Однією з них була скульптура танцюючого фавна, який стояв в атріумі. Скульптура Діоніса понесла за собою стиль, який був притаманний помпейським садам. Він складався із сатирів, театральних масок, скульптур, басейнів з водою, фонтанів. Квітів у садах майже не було, адже римляни надавали перевагу лише рослинності та зеленим затишшям дерев.

Типовими будинками у Помпеях були кам’яні садиби з великими ділянками саду. А от в приватних будинках з’явились перістилі – внутрішні дворики, прикрашені колонними портиками. Найбільшою окрасою міста був амфітеатр, який побудований на зразок Колізею. Він славився своїми гладіаторськими боями та двобоями зі звірами. Ця арена вміщувала майже все населення Помпеї, а це приблизно 20 тисяч відвідувачів. Римляни полюбляли такі вистави, тому проводили їх досить часто.

А скільки ж побудовано храмів! Храм Юпітера, який стояв на центральному форумі міста, був створений в традиціях італійської архітектури.

Реліквією римлян були гробниці. Похоронний процес для них був одним із важливих ритуалів, в якому вони вшановували померлих і відправляли їх на інший світ. Серед почесних поховань є надгробок жриці Мамії у вигляді заокругленої лави з бічними волютами. Ця жінка пожертвувала власні гроші на побудову храму Веспасіана, політично важливого для Помпеїв, таким чином заслуживши пошану людей. Самі надгробки створювали на подіумах та оточували виноградними лозами. Оскільки єдиного стандарту побудови гробниць не було, то римляни робили це на власний смак – прикрашали й колонами з поховальними вазами, і вівтарями, і капличками зі стінописами та рельєфами, і мавзолеями аристократів.

Сьогодення

Зараз Помпеї славиться своїми руїнами та давньою історією. Кожного дня сотні туристів приїжджають сюди для того, щоб подивитися на залишки чудового міста, під яким загинуло тисячі людей. Одна частина міста складається з уламків і зруйнованих будинків, а от інша залишила за собою ще прекрасні й вцілілі споруди, на які варто подивитись. Працюють у цій місцевості десятки перекладачів, які проводять екскурсії різними мовами.

Щоб відвідати Помпеї, насамперед потрібно добратись до Неаполя. Там сісти на потяг з центрального залізничного вокзалу та доїхати до станції Pompei scavi («Розкопки»). Поїздка займе приблизно 30 хвилин. На виході Ви зможете придбати карту та дійти пішки до руїн, які знаходяться всього в декількох кілометрах від станції, або найняти місцеве таксі.

Вхідний квиток на територію розкопок у Помпеї коштує 11€. Вартість аудіогіда – 6,50€.

Тетяна Карпишин