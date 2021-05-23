Лувр – місце поза часом

Лувр – найвідвідуваніша історична пам’ятка Парижа, будівля якої раніше слугувала резиденцією королівської родини. Сьогодні Лувр вважається одним з найстаріших, найбагатших і найвеличніших музеїв світу, де знаходяться сховища колекцій скарбів давніх цивілізацій.



Музей знаходиться на правому березі Сени в першому окрузі міста. Головний вхід до Лувру виконаний у вигляді скляної піраміди, що веде до входу в підземне приміщення із касами, інформаційною стійкою та гардеробом. Піраміда Лувру спланована так, щоб полегшити доступ до необхідних туристам колекцій та пам’яток. З головного залу ви можете швидко потрапити в будь-яку секцію музею.

Гіди говорять, що найкращий час для відвідування Лувру – ранок, ви зможете вільно ходити залами, не протискуючись у натовпі туристів, і встигнете подивитися всі шедеври, що планували.

Існує багато причин, чому варто відвідати Лувр, подорожуючи Францією. Музей не залишить нікого байдужими, завдяки унікальній творчій атмосфері ви будете пориватися дізнатися більше про історію світових шедеврів, а історія кожного – абсолютно унікальна, дуже цікава і варта того, щоб її почути. Минуле музею також зацікавить вас, адже сама будівля переживала не мало пригод.

Хоча зовні будівля нагадує архітектуру 19 сторіччя, всередині приміщення мають сучасний вигляд.

Музей нараховує більше 400 тисяч експонатів, 35 тисяч з яких ви маєте можливість побачити на власні очі. Починаючи з 2008 року, предмети мистецтва музею розділені на 9 колекцій: Стародавній Схід, Стародавній Єгипет, Стародавня Греція, Етрурія та Рим, Мистецтво ісламу, Скульптури, Предмети мистецтва, Образотворче мистецтво, Графічне мистецтво.

Лувр – найвідвідуваніший художній музей у світі. За офіційними даними, в 2009 році його відвідали 8,5 мільйонів людей і це вражає!

Одного разу відвідавши це місце, ви вже не зможете його забути, а захочете повертатися знову і знову, відкривати для себе таємниці митців та їх витворів, насолоджуватися атмосферою і переконуватися, що кожна людина – частина чогось важливого і великого.

Арина Федорова