Лувр – шедевр, який долає часи

Про Лувр говорили, говорять і будуть говорити. Так, всі чули про нього. Скажете, що це банально. Але чи знаєте ви це диво насправді?

Лувр – головна будівля Парижа починаючи з 12 століття, колишня королівська резиденція, один з найстаріших, найбагатших і найбільших музеїв світу, сховище колекцій скарбів найдавніших цивілізацій. Це місце не просто так займає головну посаду серед пам’яток Франції та не просто так бере на себе стільки прикметників. Говорять: «Побачити Париж та вмерти,» – а я скажу: «Побачити Лувр та … повернутися сюди знову».

Як знайти музей?

Музей розташований на правому березі Сени в першому окрузі Парижа. Головний вхід до Лувру здійснюється через скляну піраміду. Вона прикрашає вхід у підземний простір із касами, гардеробами та іншим. Піраміда Лувру була побудована спеціально для того, щоб полегшити доступ до музею для туристів. Із підземної зали ви можете швидко потрапити в будь-яку частину музею.

Коли краще відвідати музей?

Гіди говорять, що найкращий варіант зранку; тоді ви зможете ходити залами не ховаючись від натовпу, тому встигнете більше побачити.

Чому варто йти до музею?

Існує занадто багато причин, щоб відвідати Лувр. І я назву декілька.

• Хоча б той факт, що Лувр є одним із найбільших та найпопулярніших музеїв світу вартий вашої уваги;

• Лувр надихає навіть того, хто не є творчою особистістю. Атмосфера там особливо мистецька;

• Його зовнішній вигляд змусить вас зробити мільйон фотографій та не видалити жодної, бо фасад зачаровує своєю величністю та красою;

• Експонати Лувру є оригіналами шедеврів світового мистецтва Багато історій створення цих шедеврів дуже цікаві й варті того, щоб їх почути;

• Саму історію музею також необхідно послухати. Що пережила ця будівля – ви будете шоковані!

• Лувр оминає роки. Він має вигляд 19 сторіччя, а всередині має абсолютно сучасний вигляд.

Ще трошки про музей.

Починаючи з 2008 року, експонати музею розділені на 9 колекцій: Стародавній Схід, Стародавній Єгипет, Стародавня Греція, Етрурія та Рим, Мистецтво ісламу, Скульптури, Предмети мистецтва, Образотворче мистецтво, Графічне мистецтво.

Лувр – найбільш відвідуваний художній музей у світі. За рік тут буває понад 8 млн людей і це не може не вражати.

Вперше побачивши його – ви вже не зможете забути, а захочете повертатися знов і знов, відкривати для себе таємниці мистецтва та митців, насолоджуватися й переконуватись, що Ви – частина чогось дуже важливого та величного.

Аріна Федорова