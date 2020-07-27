Узбережжя Одеси: не пляжем єдиним

Одеса – це не тільки сонце, море й пляж. Поговорімо про місця, які порадують Вас на узбережжі Одеси.

Перш за все варто набратися терпіння і духом «ненаситної» цікавості, тому що справжні відкриття трапляються раптово. Тож вирушаймо!

Перша зупинка Кароліно-Бугаз. Чим може здивувати це місце? А тим, що сонце тут встає над глибинами Чорного моря, а заходить у безодній спокій Дністровського лиману. Дивовижне дійство! Обов’язково дочекайтеся тут заходу сонця під келих вина родом з найстарішого регіону Європи, де традиції виноградарства беруть свій початок ще з античних часів — центру культури вина Шабо. До речі, цей напій також стане одним із ключових моментів нашої подорожі.

Далі прямуємо до міста Білгород-Дністровського чи як називають його місцеві – Аккерман. Перше на що варто звернути увагу — повітря: воно тут м’яке та вологе. А ще вітер, який не залишить нікого без прохолодного дотику. Обов’язково варто скуштувати місцеві страви з морепродуктів. Навіть такий рідний борщ на смак тут особливий. Місто славиться своєю багатою історією та пам’ятками архітектури, які можна знайти у списку “ТОП- цікавих місць Білгород-Дністровського”.

Звичайно, варто відвідати їх, зокрема й Аккерманську фортецю, але якщо спуститися трохи нижче від оборонної споруди до пірса, можна побачити ферму благородних птахів – павичів з унікальним білим забарвленням.

Під час прогулянки набережною, рекомендуємо завітати до ресторану “Арго” на каву, поки її готуватимуть, не втрачайте часу та зверніть увагу на картини. Їх малюють місцеві та приносять до ресторану. Візьміть зварену каву із собою і сядьте на березі (в такі моменти відчуваєш атмосферу цього міста). У вихідні дні тут можна спостерігати ще й за греблею на байдарках.

Поїхали далі. Наша наступна зупинка – містечко Шабо. Під’їзд до нього оточений виноградниками, тому навіть не маючи карти, одразу розумієш, куди веде дорога. Тут варто відвідати єдиний в Україні туристичний комплекс, розташований на території виноробного підприємства і, звичайно, насолодитися процесом дегустації в розкішних залах. Один із яких розташований у виносховищі, а інший – глибоко під землею. Не забудьте придбати й пляшку вина на згадку у фірмовому магазині.

А ми їдемо далі. Ось на нашому шляху Сергіївка. Від моря нас відділяє Будацький (Шаболатський) лиман, вода якого з давніх-давен використовувалася з лікувальною метою. Окрасою цього місця залишаються море і чайки, які кружляють над ним. Тут можна зануритися у власні думки та почуття.

А фінальним акордом подорожі є Одеса. Про неї можна розповідати чимало, але краще приїхати і побачити все самим.

Подорожуйте!

Катерина Біленко