Хто охороняє Чернігівські скарби?

Якщо у вирі робочих буднів вам вдалося знайти кілька вільних днів, то не гайте часу, пакуйте валізи і вирушайте до Чернігова. Звичайно, провести вихідні на дивані – це дуже приваблива пропозиція, але місто не тільки легенд, а й фонтанів, привидів, парків і просто хороших людей вже чекає.

Чернігівський Вал і його тунелі

«Чорний гай» – саме так колись жителі називали густі ліси навколо Чернігова. Можливо, звідси і пішла назва міста. Ай справді, сьогодні однією з головних прикрас Чернігова є його густі, зелені і неймовірно красиві парки й гаї. Одним з найкращих місць для прогулянки і просто душевного відпочинку, безперечно, є Чернігівський дитинець, який ще називають Чернігівським Валом.

Дитинець за часів правління князя Мстислава Володимировича був оборонною фортецею, яку оточував глибокий рів із земляним валом та дерев’яними стінами. Тут було побудовано цитадель, яку створювали не тільки з метою оборони, а й для того, аби по-казати могутність Чернігівського князівства, його велич. Дитинець вважався внутрішньою частиною міста, де зосереджувалися найважливіші «органи» Чернігова, а основна частина населення жила у зовнішній частині. Кажуть, що весь древній дитинець пронизаний старовинними тунелями, один з яких, начебто, веде до підземної церкви, всіяної старовинними написами, а шукати вхід треба в самому центрі міста.

«Найкраще» місце для побачень

Саме на Чернігівському Валу стоять ті самі славнозвісні гармати, які за своїх часів обороняли кордони Чернігова від нападів загарбників. Їх усього 12, а розташовані вони прямісінько перед в’їздом у місто зі сторони Києва. Зараз гармати, біля яких так полюбляють фотографуватися не тільки туристи, а й прості жителі Чернігова лише нагадують нам про його героїчне минуле.

Колись давно вони допомагали молодим дівчатам, до яких залицялися браві хлоп-ці. Якщо молода не хотіли йти на побачення з залицяльником, а прагнула над ним поглузувати, то призначала місцем зустрічі 13-ту гармату на Валу. Звичайно, охоплений почуттям закоханості хлопець на радощах нісся до цієї 13-ї гармати, але дуже швидко втрачав свій запал, адже гармат на Валу лише 12. Нещодавно у Чернігові все ж таки з’явилась та сама 13-та гармата, але не на території Дитинця, а в центрі сучасного міста, аби віддати своєрідну данину кмітливості і дотепності чернігівських дівчат.

Привиди і скарби Чернігова

Гармати – не єдине, що варте уваги. Серед високих і могутніх дерев можна побачити непримітну будівлю, яка, буцімто, стала прихистком Івану Мазепі. Спочатку будівля належала Івану Лизогубу, після смерті якого дружина продала будівлю Гетьману. Той, перед виїздом з Чернігова заховав свої скарби у підвалах дому. Люди досі вірять, що будівлю цю оберігає привид Мотрі Кочубей, доньки генерального судді, у яку Мазепа закохався без тями.

Почуття це було взаємним, але через велику різницю у віці, осуд батьків, суспільства і церкви, закоханим не судилося бути разом. Бідолашна Мотря, яку прокляла власна мати, змушена була закінчити свої дні у Вознесенському монастирі на Полтавщині. При-вид дівчини блукає коридорами, чекаючи на свого коханого, а щороку, під Успіння Богородиці виходить до людей і благає перехрестити її, адже тільки хрест може зняти прокляття матері. Але сила його така, що перехожі тікають хто куди, а багатства й досі лежать не-розшуканими.

Тож, якщо ви мисливець за привидами чи скарбами, то маєте чудову нагоду спробувати свою удачу, прогулюючись поміж стародавніх пам’яток Чернігова. Якщо ні скарбів, ні привидів відшукати не вдасться, то зможете просто відпочити душею, набираючись сил та енергії для наступних звершень.

Катерина Заносієнко