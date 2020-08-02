Економно та пізнавально: подорож до Вільнюса

Вільнюс досить давно став популярним варіантом для подорожі серед українських туристів. На це існує декілька причин: добиратися туди відносно швидко і бюджетно, Литва дружньо налаштована до України та її жителів, і, що не менш важливо, литовські ціни для українців є абсолютно доступними.



За площею місто поступається Києву більш ніж у два рази, а за кількістю населення – в шість, якщо довіряти офіційним джерелам. Отже, Вільнюс цілком можна обійти за уїк-енд, попутно відпочити від метушні густонаселеного Києва і насолодитися масштабами архітектури.

Столиця Литви знаходиться на відстані 750 кілометрів від Києва, відповідно, дістатися туди можна швидко і комфортно: на власному автотранспорті, літаком чи автобусом. Україна не має спільних з Литвою кордонів, а тому їхати, в будь-якому випадку, доведеться третьою країною. Без урахування затримок і тривалих зупинок, дорога на власній автівці з України в Литву може зайняти близько 10 годин. З урахуванням того, що доведеться проходити прикордонний контроль, не варто унеможливлювати непередбачувані затримки, а тому і більшу тривалість поїздки.

Для тих, хто не планує здійснювати подорож до Литви на власному авто, є кілька варіантів транспорту: літак і автобус. Квиток від авіакомпанії Wizz Air з Києва до Вільнюса у високий сезон коштуватиме вам приблизно 2 тисячі гривень в один бік, однак під час розпродажу квитків можна «виловити» їх до 1 тисячі гривень. Рейси з київського аеропорту імені Ігоря Сікорського «Жуляни» до Вільнюса угорський лоукостер здійснює тричі на тиждень (вівторок, четвер, субота), виліт відбувається о 14:55, прибуття на місце – 16:15, зворотній рейс зареєстрований на ті ж дні – виліт з Вільнюса о 13:05, прибуття до Києва о 14:25.

Ціни на хостели і готелі у Вільнюсі досить демократичні. Навіть в середині червня є можливість проглянути близько 230 пропозицій з широким ціновим діапазоном і різним рівнем комфорту. Найдешевше – ліжко в загальному номері хостелу в 2 кілометрах від центру міста, такий варіант коштуватиме від 150 гривень. Якщо ви не готові до таких умов заради економії, хочете трохи більше комфорту, то найдешевший одномісний номер хостелу в столиці Литви ви знайдете за 600 гривень приблизно в 1 кілометрі від історичного центру.

Загалом, литовська кухня має багато спільних кулінарних рис з країнами пострадянського простору, зокрема, з Україною, Білоруссю, Польщею, Латвією і Грузією, також присутні румунські та угорські нотки в меню. Насолоджуючись місцевою кухнею у Вільнюсі, можна зустріти цілком знайомі страви, хіба що з іншими назвами.

Якщо говорити про конкретні страви, які місцеві радять спробувати туристам в Литві, то перше місце посідає холодний борщ, він же «холодник». Також в Литві популярні страви з картоплі – цепеліни, які отримали свою назву в період німецької окупації під час Першої світової війни. Крім того, якщо хочеться просто перекусити, у Вільнюсі можна знайти фастфуд – найдешевші сендвічі коштуватимуть приблизно 1 євро, кекси і тістечка – 2 євро, кава – від 1 до 2 євро.

У 2009 році місто отримало звання однієї з культурних столиць Європи, тому, безумовно, турист у Вільнюсі не засумує. В місті багатий музейний фонд – близько 60 музеїв різного масштабу і спрямованості. Є в місті й кілька парків, де можна прогулятися й відпочити від метушні столиці.

Головною визначною пам’яткою вважається Старе місто Вільнюса з його перегірками, вулицями і будинками, численними пам’ятниками та меморіалами. На особливу увагу заслуговує Замкова гора з вежею Гедиміна, всередині якої знаходиться експозиція, присвячена історії міста. Багато споруд виконані у стилі так званого Віленського бароко. Саме у Вільнюсі зосереджена найбільша кількість архітектурних пам’яток цієї категорії бароко. Мабуть, саме звідси і варто починати своє знайомство зі столицею. Обов’язково уважно розрахуйте свій час, щоб відвідати знакові місця та перейнятися атмосферою міста .

Анна Кравченко