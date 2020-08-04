Смарагдові вершини українських Карпат

Кожен із нас іноді мріє про відпочинок. Хтось вподобав пляжі теплих країн, комусь більш до душі відвідувати столиці і міста інших країн. А от деяких цікавить дещо екстримальніший вид дозвілля: вибиратися із палатками у абсолютно дикі, віддалені від цивілізації місця, де за сотню кілометрів не зустрінеш жодною живої душі, і жити там тиждень, два чи більше.

Такий вид дозвілля не тільки є досить бюджетним і доступним, але і має низку переваг над «міським» туризмом. Подорожуючи дикою природою ви зможете зайнятися виключно двома речами: відпочивати та виживати. Дика природа і справді випробовує людину на міць. Не кожен зможе упродовж тижня готувати їжу тільки на багатті у казанку. А витримати відсутність будь-якої електроніки і, як наслідок, інтернету для багатьох сучасних людей, прирівнюється ледь не до тортур.

Відпочинок на природі – спосіб не тільки відпочити тілом і духом, а й загартувати власний характер.

Нам дуже пощастило жити у країні, де дуже багато живописних місць для дикого туризму. Сьогодні ми поговоримо про Карпати.

Почати, мабуть, треба з естетичних характеристик. Гектари старезних смарагдових лісів, що вкривають гори, схили та долини дозволять вашим легеням дихати справжнім свіжим повітрям. Деінде тут зустрічаються широкі полонини, де гуцули випасають отари овець. До речі, ви можете завітати на їхні хутори і скуштувати домашньої бринзи або ж страв з місцевої кухні, що байдужим не залишать жодного гурмана.

Туркул – гора, що врита густими лісами, стане чудовим пунктом для зупинки. За бажанням на неї можна піднятися, адже висота не більше двох тисяч метрів. Розташувавшись там можна спостерігати срібне мереживо зірок, що розкидається тут кожну ніч над головою. Гарантую, це ледь не найпрекрасніше явище, що здатна побачити людина за своє життя.

Звісно, місця ці не цілком дикі. Окрім вищезгаданих хуторів гуцулів, тут зустрічаються і поодинокі селища. Часто на 30-40 сімей, але якщо похід затягнувся, то там можна поновити запаси їжі та води.

Якщо для вас аспект активу у відпочинку має визначну роль, то можна підкорити декілька вершин, яких вдосталь на гірському хребті. Усі вони різняться за висотою: від невеликих вершин, до загальновідомої Говерли. Вибір залежить лише від вашої упевненості в своїх силах.

Окрім духу авантюризму, мальовничих пейзажів і нових вражень, цей вид відпочинку надзвичайно корисний для здоров’я. Фізичні навантаження та свіже повітря найкращим чином впливають на організм людини.

Лікарі не раз наголошували на тому, що відпочинок на природі є чи не найкращим шляхом позбавлення стресу. А багато людей у сучасному світі через неймовірно швидкий ритм життя мають необхідність позбавитися нервової напруги.

Відпочинок у Карпатських лісах – буде чудовим вибором, якщо ви забажаєте провести тривалий час на природі. Вони не тільки потішать вас своїми пейзажами, але й не надто сильно вдарять по гаманцю.

Данило Майтало