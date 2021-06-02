Що можна встигнути подивитися у Львові, якщо об 11 ранку ви приїхали, а о 19:30 вже маєте сидіти в авто на Київ? Куди слід піти, де смачно пообідати і які туристичні місця відвідати? Про це читайте далі.

Почати подорож по Львову найкраще з проспекту Свободи та першим побачити Національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької. Це одне з найбільш незвичайних будівель міста. Стилістично його можна віднести до неоренесансу і необароко з елементами модерну. Поєднуючи різні форми та стилі, майстри вдало експериментували з рясним скульптурним декором і ліпленням. Потрапити в музей можна на спектакль або замовивши екскурсію.

Від оперного театру слід відправитися в один з найстаріших українських музеїв – Львівський історичний музей (проспект Свободи, 20). У ньому зберігається понад триста тисяч експонатів. Чисельні експозиції ознайомлять з історією міста від давніх часів до наших днів.

В історичному музеї понад 11 відділів, серед яких відділ археології, історії західноукраїнських земель, української діаспори, визвольної боротьби України, історичних коштовностей, історико-меморіальний музей Євгена Коновальця, арсенал.

Не варто обходити стороною тематичні музеї Львова. З 1735 року (за адресою вулиця Друкарська, 2) працює Аптека-музей «Під чорним орлом», відома виробництвом «залізного вина». У музеї фармації представлено три тисячі експонатів, серед яких фармацевтичні ваги, посуд для зберігання ліків. Інтер’єр залу нагадує старовинну аптечну лабораторію.

Популярністю користуються музей пошти (площа Ринок, 2), музей пива (вулиця Клепарівська, 18), львівський музей релігії (площа Музейна, 1). Експозиція останнього музею розташована в будівлі Домініканського монастиря. Фонд музею містить унікальні збірники Біблій різними мовами світу. Одним з найяскравіших експонатів вважається «Острозька Біблія» Івана Федорова, паризьке видання 1563 і венеціанське видання 16 століття.

Церква Святих Ольги і Єлизавети (пл. Кропивницького, 1) зведена в стилі неоготики в пам’ять про імператрицю Єлизавету Баварську. Інтер’єр храму простий і лаконічний: білосніжні стіни, декор частково темно-червоного кольору, крізь вітражі проходить м’яке світло.

З Церкви Святих Ольги і Єлизавети можна піднятися на оглядовий майданчик і побачити панораму міста.

Серцем міста і найкращим орієнтиром вважається Площа Ринок, заснована в 13 столітті. Площа сформувалася в період розквіту Ренесансу. Вона вважається барвистим прикладом середньовічної архітектури.

Відправиться за сувенірами, слід на колоритний ринок «Вернісаж». На багатьох прилавках представлені унікальні вироби ручної роботи. Картини львівських вуличок й панорами міста, вишитий національний одяг, рушники, вироби з бісеру, шкіри та дерева.

Неподалік від центру (на вулиці Коперника, 15) розташований виконаний в стилі класицизму Палац Потоцьких.

Ближче до вечора, спостерігати за заходом сонця слід відправитися на оглядовий майданчик, на гору «Високий замок». Це одна з головних визначних пам’яток міста. Висота Високого замку понад 400 метрів. У далекому минулому на цьому місці знаходився замок, але з сімнадцятого століття він поступово приходив в занепад. Від укріплень залишилася одна стіна.

Львів також славиться різноманітністю кафе та ресторанів. Я буду рекомендувати чотири заклади, які особисто відвідала, і які дійсно вразили мене.

Незвичайним, єдиним у своєму роді вважається ресторан-кнайпа “Криївка” (площа Ринок, 14). Національна кухня, оригінальні назви страв, гостинний персонал і дивовижний інтер’єр. У ресторані представлена атрибутика Української повстанської армії. Щоб потрапити в «Криївку» необхідно сказати пароль. У відповідь на вітання «Слава Україні» відповідай «Героям слава!».

Поласувати ніжним шоколадом з горішками і сухофруктами, ароматною кавою з додаванням вершків, карамелі і кульки морозива можна в Львівській майстерні шоколаду (вул. Сербська, 3). Щодня повз прилавки майстерні проходять сотні туристів.

На вулиці Вірменська, 20 розташований тематичний ресторан-музей, відкритий до 155-річчя винаходу першого гасової лампи у Львові. У закладі зібрана величезна колекція гасових ламп. Гостей зустрічають винахідники тих самих ламп. В інтер’єрі використовуються репродукції фотографій і лабораторні пристосування.

Останній заклад я особливо рекомендую. За незабутніми емоціями потрібно йти у «Дім легенд» (вул. Староєврейська, 48). Цей гастрономічний бар представлений на чотирьох поверхах і терасою на даху в одному з центральних львівських кварталів. Кожне приміщення закладу зберігає свою легенду, наприклад, є кімната львівських годин, книг, левів, погоди.

Загалом, Львів мені сподобався. Дуже атмосферне місто, з цікавими мешканцями та смачною їжею. Та маю сказати, що одного дня мені було майже достатньо. Львів достатньо компактний тож два дні має з головою вистачити, звісно якщо не спати до обіду.

Анастасія Гончар