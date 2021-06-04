Дивовижний Копенгаген

Тут є все! Смачна їжа, різноманітна архітектура, гостинні люди, а головне – затишок. Його данці називають рецептом свого щастя, адже дуже часто в суєті великого міста не вистачає саме затишку.

Копенгаген (столиця та найбільше місто Данії) розташований на трьох островах. Клімат – помірний морський з м’якими зимами і досить прохолодним літом.

Елегантні королівські палаци, набережна Нюхавн, де жив знаменитий казкар Ганс Крістіан Андерсен, Кругла вежа, в якій розташована одна з найстаріших обсерваторій в Європі, відома на весь світ статуя Русалоньки…

У Копенгагені дуже багато місць, які можна і потрібно відвідати. Головне – правильно спланувати свою подорож, щоб нічого не обминути увагою. Я почала з оглядової екскурсії містом, у рамках якої місцевий гід коротко розповість вам все найцікавіше про Копенгаген.

Знайомство з містом розпочалося з Ратушної площі, яка розташована в центрі, недалеко від залізничного вокзалу. Кожен день о 10 годині ранку тут збирають групи для проведення безкоштовних оглядових екскурсій містом. Щоб потрапити на таку, вам необхідно знайти людину з червоною або зеленою парасолькою перед будівлею Ратуші. Триває екскурсія близько трьох годин і проводиться англійською або іспанською мовою.

Така прогулянка, мабуть, найкращий початок знайомства з містом. Нас провели всіма основними пам’ятками, розказали цікаві історичні факти, підказали, на що звернути увагу, і порекомендували хороші місця, де можна смачно й недорого повечеряти.

Варто також розповісти про екскурсію «альтернативним» Копенгагеном, яка покаже темну сторону цього цукерково-казкового міста. Нас провели вулицями модного тепер району Вестербро, де колись процвітали мафія, наркоманія і проституція. Тепер це популярний серед хіпстерів район – із затишними кав’ярнями, неординарними дизайнерськими студіями, атмосферними «барахолками» і кращими пивоварнями в місті.

Опинившись тут, неодмінно варто побувати в районі Кедбюен, що в перекладі з данської означає «м‘ясний квартал». У 50-х роках ХХ століття тут були побудовані криті м’ясні павільйони, щоб запобігти стихійній торгівлі м’ясом на вулицях міста і уникнути антисанітарії. Коли потреба в цьому ринку зникла, приміщення передали в розпорядження рестораторів і власників галерей. Тепер в колишніх м’ясних цехах розташовані наймодніші ресторани та виставкові центри міста, вдало поєднано брутальність М’ясного кварталу з сучасним дизайном.

Вільне місто Крістіанія – це самопроголошена держава всередині держави, яке в 70-х роках ХХ століття заснували хіппі в одному з районів Копенгагена. Територія не підкоряється місцевим управлінським органам. Тут живуть художники, скульптори і просто творчі непересічні особистості, для яких немає нічого важливішого за мистецтво й дух свободи.

Усередині міста ви знайдете нестандартні об’єкти мистецтва, дивовижні графіті, сувенірні лавки, а також кафе і магазинчики, де у вільному доступі продають гашиш і деякі легкі наркотики.

Копенгаген – дуже прогресивне і багатогранне місто. Тут і королівські палаци, і футуристичні сучасні будівлі. Тут можна спробувати солодкий маринований оселедець і цукерки зі смаком перцю і чорного хліба. Метро пересувається без водія, уздовж вулиць заряджаються електрокари, а саме місто по праву можна назвати велосипедною столицею Скандинавії.

Тут неодмінно варто побувати, щоб зрозуміти, як це важливо – вміти насолоджуватися життям і зберігати тепло затишку, коли світ навколо тебе з шаленою швидкістю мчить вперед.

Владислава Вершина