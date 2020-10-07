Копенгаґен: місто-казка чи місто небюджетних туристів?

Копенгаґен – це точно не місто для бюджетного туризму. Попри відносно демократичні ціни на квитки, які можуть трохи приспати пильність, вся подорож обійдеться недешево. Але повірте, Копенгаґен того вартий.



Порівняно з Києвом, в якому інколи відчуваєш себе як в сірому задушливому мурашнику, столиця Данії тішить око мальовничістю природи й архітектури.

Перше, що впало в очі на прогулянці – це велика кількість набережних, парків і повна відсутність багатоповерхівок в місті, лише яскраві, маленькі, як під лінійку рівні, будиночки, які створюють відчуття котеджного містечка поблизу природи і заливу, яким можна дістатися Стокгольму, Осло, Германії, Нідерландів і Польщі.

В усьому світі Копенгаґен відомий як місто-казка Ганса Крістіана Андерсена, саме тут розпочинається пригода маленьких друзів – Кая та Герди зі «Снігової королеви».

Це місто однозначно стало столицею велосипедів: за офіційними даними більше половини громадян обирають цей вид транспорту для повсякденного життя. Туристам досить кумедно бачити те, як величезна кількість любителів двоколісного механізму змушує автомобілістів підлаштовуватися під їх рух.

Місто ділиться на райони: найбільше туристів цікавить в першу чергу історична частина – Старий Копенгаґен, який також називають Індрі-Бай, середньовічне місто чи просто центр, з його церковними конусоподібними верхівками, відомими пам’ятками і вузькими алеями.

Район Крістіансхавн – штучно створена ділянка, де раніше жила богема міста. Сьогодні славиться своїми каналами з плавучими будинками, дорогими закладами і Христианією – вільним містом. Христианія варта окремої розповіді, але якщо спробувати описати коротко – це вільна від влади територія, бунт у педантичному Копенгаґені, де жителі існують за власними законами: вживають алкоголь, катаються на скейтах, курять канабіс. Влада намагалася ліквідувати вільне місто, але припинила свої спроби, коли отримала опір від містян.

Можливо, це містечко є своєрідною «родзинкою» Копенгаґену, адже воно відрізняється від звичної буденності, де всі одягаються формально і загалом живуть досить педантично.

Ще одна цікавинка міста – це Гліптотека Карлсберга. Цей чудовий музей стародавнього і сучасного мистецтва налічує понад 10 тисяч експонатів. Він з’явився в Копенгаґені на межі 18-19 століть завдяки відомому меценату і пивовару, засновнику компанії «Карлсберг» Карлу Якобсену. Карл з дружиною збирали витвори мистецтва датських і французьких художників, скульпторів, давні культурні цінності середземноморських народів.

Всю свою дорогу колекцію Якобсени подарували місту і відбудували на власні кошти споруду для її зберігання – величезну червону будівлю з банею, обеліском перед входом і чудовим зимовим садом. Всередині знаходяться пам’ятки різних часів: скульптури Стародавнього Єгипту, Давньої Греції, Давнього Риму, живописні шедеври Ренуара і Сезанна, Ван Гога і Пікассо, Моне і Гогена, етруські посудини і прикраси, православні ікони, а також перлина музею – одна з найбільших у світі колекцій роденівських картин.

Валерія Донченко