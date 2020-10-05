Драгобрат – альтернатива Буковелю

Любите активний відпочинок у горах, але Буковель – дорогий для вас? Драгобрат – чудова альтернатива буковельським цінам. Це найвисокогірніший лижний курорт України з неймовірною природою, безліччю лижних трас та різноманітними активностями для дітей та дорослих.

Середня вартість місця в затишному готелі поблизу спуску з однієї людини за ніч – 500 гривень. За двомісний номер з дворазовим харчуванням ви віддасте 1000 гривень за ніч. Готелів і котеджних будиночків тут досить багато, близько 40, на будь-який колір і смак. До речі, майже в усіх готелях є оренда спорядження, що вийде значно дешевша за оренду в магазинчиках біля самих спусків – приблизно 120 гривень за повний комплект на добу.

Загальна довжина обладнаних трас на Драгобраті становить майже 10 кілометрів. Найдовший спуск простягся на 1,3 кілометра вздовж Карпат. Відвідувачів чекають більше десяти трас різних рівнів складності: від «зелених» спусків для новачків до «чорних» для професіоналів. Кожна траса на курорті обслуговується підйомником. Один підйом обійдеться вам у 50 гривень, на маленьких тренувальних трасах – 20 грн. Якщо ви новачок у цій справі, радимо тренуватися на схилі «Оаза».

На території курорту регулярно працюють снігоприбиральні машини. У разі, якщо снігу випаде замало для катання на спусках, одразу ж застосовують спеціальні пушки зі штучним снігом. Звичайно, на території курорту розташовуються медичні пункти, які готові в будь-який момент надати вам допомогу. Це нам довелося відчути «на собі». Порятунок прийшов миттєво: не встигли ми відреагувати на падіння нашого товариша, як двоє вправних медпрацівників вже спускали його на ношах до медичного пункту.

Всі гірськолижні бази на Драгобраті пропонують навчання в різних лижних школах, де за короткий проміжок часу усі охочі можуть освоїти необхідні навички для катання.

Окрім сноубордингу та катання на лижах, туристи також можуть обрати менш екстремальний відпочинок: купання в чані під відкритим небом з чистою джерельною водою та духмяними карпатськими травами, катання на конях або в ратраці, спеціальному транспорті для прокладання гірськолижних трас. Якщо ви шукаєте альтернативу лижам, є можливість взяти санчата в оренду і покататися на облаштованих курортом гірках.

Аби повністю пройнятися карпатським духом, буквально на кожному кроці можна натрапити на колибу з гостинними господарями, де туристи смакують місцеві страви та напої.

Дістатися до курорту можна потягом Київ-Рахів, взимку є можливість скористатися маршрутом Київ-Ворохта. Найближча станція до Драгобрату – Ясіня, з якої в гори їздить таксі (УАЗ, ГАЗ-66) вартість проїзду становитиме від 120 до 150 гривень з людини, а замовлення окремої машини вам вартуватиме 500 гривень.

Валерія Панкіна