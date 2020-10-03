Будапешт– перлина Дунаю

Столиця Угорщини, що нині зветься Будапешт, поєднала у собі три міста, які простягалися по обидва береги Дунаю: Пешт, Буда і Обуда. Сьогодні вона є надзвичайно популярною серед туристів.

Історія міста

У I столітті до н. е. на місці Будапешта існувало кельтське поселення Ак-Інк, яке було торговим і ремісничим центром. Після приходу римлян 89-го року територія стала частиною римської провінції Паннонія. 106-го року Ак-Інк перейменували в Аквінкум і зробили адміністративним центром. У місті розміщувався римський гарнізон і налічувалося близько 20 тис. мешканців.

В середині XIX століття почали розвиватися угорські залізниці. Від Буди і Пешта лінії розходилися в усіх напрямках — до Північної Європи, Відня, на Балкани і Карпати. 1873-го року вулиці міста стали освітлювати електричними ліхтарями, 1887-го в місті з’явилися трамваї, 1885-го — міський телефон, а 1896-го — перше метро у Європі.

Що подивитись?

Сьогодні Будапешт приваблює поєднанням старовинної та сучасної архітектури, мальовничими краєвидами та бурхливим нічним життям.

Подорож столицею варто розпочинати з правого берега. Тут ви побачите оточений старим містом Замковий пагорб на головній площі Святої Трійці. В її центрі розташований мармуровий пам’ятник у стилі бароко, встановлений 1713-го року на честь позбавлення міста від чуми, тому витончену колону Святої Трійці частіше називають Чумним стовпом. Найпопулярнішими об’єктами замку Буда, які необхідно відвідати навіть за обмеженого часу вважаються архітектурний комплекс Королівський палац, церква Матьяша, площа Святої Трійці з Чумним стовпом, Рибальський бастіон, палац Шандора і Будинок угорських вин.

Візитівка Будапешту — Ланцюговий міст довжиною більш ніж 350 метрів. Його ще називають перетином Ланцхід на прізвище графа, який вклав у його будівництво чимало сил і коштів.

Центральний ринок міста побудували наприкінці XIX століття для покращення умов зберігання харчових продуктів та для нагляду за їх якістю, бо велика кількість населення страждала від проблем зі здоров’ям. Ринок має цікаву історію. Його сконструювали за проектом архітектора Саму Печа.

Під час Другої світової війни структура ринку була зруйнована і невдовзі він почав втрачати свій статус. 1991-го ринок був закритий для публіки. Декілька років тому будівлю реконструювали, і сьогодні вона є визначною пам’яткою міста.

Найбільший в Будапешті Будинок опери є іконою угорської історичної культури. Будівля вражає красою як ззовні, так і всередині.

Як дістатись?

Якщо ви проживаєте у південних, східних чи центральних регіонах України — можете полетіти у Будапешт літаком з Києва. Вартість квитків — від 25 євро, але якщо купувати заздалегідь, то ціна буде нижчою.

Також у Будапешт можна доїхати прямим автобусом з Києва, який зупиняється в Рівному, Житомирі, Львові та Ужгороді. Ця мандрівка коштуватиме близько 1000 гривень.

Ще один варіант — прямі поїзди з Києва та Львова до Будапешту, але за таку поїздку доведеться віддати більше грошей, ніж за квиток на літак.

Де зупинитись?

Переночувати можна у готелі, доба коштуватиме в середньому від 1900 гривень до 5000 гривень. Дешевший варіант проживання — хостел, у яких переважно зупиняються студенти. Недолік хостелу — заснути до дванадцятої вам навряд чи вдасться, оскільки сусіди можуть голосно розмовляти та ділитися враженнями.

Будапешт з його архітектурними пам’ятками та живою атмосферою — хороший варіант для туристичної подорожі.

Евеліна Лиховій