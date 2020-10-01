Як зекономити на відпочинку в Буковелі?

Найбільший український гірськолижний курорт Буковель щороку все більше подобається туристам. Про те, скільки грошей з собою взяти на відпочинок та як не залишити в Карпатах усю заробітну плату, читайте далі.

Коли краще приїжджати?

Погода у горах завжди нестабільна. За день сонце на дощ змінюється по кілька разів, але от сніг у Буковелі з початку листопада і аж до кінці березня є завжди. Гірськолижним сезоном вважається період з початку грудня і до кінця січня, а, отже, саме у ці місяці проживання та катання найдорожче. Я ж полюбляю приїжджати в Буковель на початку весни, коли ціни всюди значно нижчі, а сніжна погода так само робить відпочинок зимовим та казковим, як, наприклад, і на Новий рік.

Де зупинитися?

Ціна номера на двох у готелях Буковелю коливається від 800 і аж до 3000 грн на добу. Щоб зекономити на проживанні, рекомендую винайняти собі житло у сусідньому селі Поляниця, де ціни починаються від 200 грн на добу. Від села до гір можна доїхати за 15 хв на маршрутці, але це значно збереже ваш бюджет.

А попоїсти?

Якщо я скажу, що краще всю їжу привозити з собою, ви ж будете з мене сміятися? Так? Але саме так кожного разу я і роблю! Бо ціни у супермаркетах Буковелю у два рази вищі за київські! Що там вже казати про кафе чи ресторани… Тому домашні бутерброди стануть вам у нагоді, якщо тільки ціль вашої поїздки — це не гастротур карпатською кухнею.

Як дешевше покататися?

Все ж існує кілька бюджетних методів і у катанні. Наприклад, перший, — це ходити на гору пішки. Я не раз бачила, як новачки у катанні знімають лижі та піднімаються на свою маленьку навчальну гірку.

Якщо ж ви вже добре катаєтеся і вам потрібен підйомник, то можете після обіду попросити у людей, які вже зібралися додому, їхні SKI-паси. Багато з них мають одноденні абонементи, які вони легко можуть комусь віддати або продати за невеличку суму, коли вже накаталися. Підйомники працюють аж до восьмої, тому навіть якщо ви прийдете в гори о четвертій, то до вечора накатаєтеся досхочу.

Як навчитися кататися?

Не хочете віддавати 1260 грн за дві години з інструктором? Тоді раджу передивитися кілька відеоуроків на ютубі. На просторах інтернету вже є безліч відео, де професіонали розказують, з яких вправ варто починати і пояснюють для новачків техніку катання і на лижах, і на сноуборді. Ще можна спробувати попросити допомоги у людей, які вже добре катаються. Або ж знайти такого ж новачка у катанні, подружитися і практикуватися разом. Існує безліч методів, головне – бажання!

Ольга Ковальська