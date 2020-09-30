Ахой, Чехіє, або Дольче Віта у Празі

Прага – прекрасне, чарівне, дивовижне місто. Місто червоних дахів, чудової архітектури, помпезних годинників, старовинної гладенької бруківки, затишних вулиць та надзвичайно привітних людей.

Злата Прага стрімко розвивається. Сюди щороку з’їжджаються тисячі туристів, щоб поглянути на чеську красуню.

Ціни помірні, місто чудове й романтичне, сучасне й старовинне. І завжди столиця з радістю приймає гостей.

Як і в багатьох туристичних місцях світу, центр чеської столиці пішохідний, це територія туристів та місцевих романтиків.

Ходити Прагою дещо складно, але є певне відчуття стабільності й вічності – на цей камінчик колись, можливо, ступала нога якогось короля, а тепер тут стоїш ти…

Архітектура міста вражає! Але в цьому й проблема Праги: скільки ж тут ЛЮДЕЙ!!! Вони йдуть суцільним потоком, групи туристів змішуються, і єдиний вихід, щоб не загубитися, тримати в полі зору свого екскурсовода й уважно його слухати.

У старому місті, на Карловому мосту постійні натовпи відвідувачів. Так само як кияни не надто хочуть прогулюватися, наприклад, до Софійського собору, мешканці Праги в історичний центр міста ходять дуже рідко.

Крім Карлового мосту, дуже вражає Астрономічний годинник на Староміській площі. Кожну годину перед туристами розігрується ціла вистава: янгол, дванадцять апостолів, смерть, багатій нагадують нам, що життя плинне. А завершується це шоу … криком півня.

З тим, щоб порозумітися з європейцями, поки проблем у Вас не буде. Наприклад з поляками можна розмовляти українсько-англійським суржиком, вони відповідають польсько-англійським.

Чеська мова теж ніби звична українському вухові, але… будьте обережними! Тут вонявки – це парфуми, позор – увага, овочі – фрукти, черстві потрави – свіжі страви, дивадло – театр, летадло – літак… Усе зрозуміло, але вимагає деякої фантазії.

Всі туристи близько знайомляться з чеською валютою – кронами, які збереглися в обігу навіть після вступу країни до Євросоюзу. Розрахуватися можна також євро. А от долари майже не ходять, тому їх доведеться обміняти в банку. Уникайте обмінювати валюту в «мінял», щоб не постраждати від шахраїв.

Курс валюти – близько 26 крон за 1 євро, тому в магазині на цінниках співвідносні з українськими цифри. Так само, як і в Україні, в Чехії відбувається перехід з купюр на монети. Гроші до 50 крон ходять у вигляді монет.

Щодо страв, то чехи поїсти люблять. Страви ситні, а порції великі. Обов’язково потрібно скуштували вепрове коліно – запечену свинячу рульку (традиційна страва в Чехії). Її смак Ви вже ніколи не забудете, якщо хоча б раз спробуєте цей кулінарний шедевр.

Не можливо встояти і перед таким дивом як трдельник (не люблять чехи голосних) – така собі трубочка із запеченого на вертелі тіста, яке присмачують цукром, корицею, начиняють різними начинками. Неймовірно смачно.

Готелів у Празі багато, а нічні трамвайчики до центру ходять тут регулярно. Тому можна сміливо йти гуляти нічною Прагою. Вражень буде безліч! Навіть від поїздки у трамваї…

Цей вид транспорту в Празі дуже шанують: скрізь у нього пріоритетний проїзд, а якщо трамвай випадково зачепив неуважного пасажира, то вагоновожатому дають три дні відгулів – відновити нервову систему.

Проїзд у Чехії відносно дорогий: щоб доїхати до центру, доведеться заплатити близько 30 гривень. Двері на зупинці автоматично не відчиняються. Хочете вийти – натисніть на кнопку.

Нічна Прага велична і спокійна. Людей в цей час набагато менше – відпочивають після галасливого дня. Можна все неквапливо обійти й насолодитися побаченим.

І знову про бруківку… Її миють машини зі спеціальними щітками. Вона чиста, тепла, і на ній приємно сидіти. Прага огортає вас ковдрою спокою і стає такою рідною, домашньою…

Прага – місто містичне. Це коштовний камінь, це перлина, це скринька з нерозгаданими таємницями, котрі чарують, ваблять і ніби наказують нам повернутися, копнути ще глибше й відкрити для себе ще більше див, які щедро дарує Чехія.

Важко перелічити кожну пам’ятку, кожну іскринку, які має це неповторне місто, здається, ніби історії тут просто невичерпні, а дива тут нескінченні!

Ви неодмінно захочете побути у Празі довше, а коли поїдете звідси, то завжди мріятимете повернутися.

Марія Красовська