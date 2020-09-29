Дрезден: фенікс, що постав з попелу

Дрезден — колись культурна столиця Німеччини, нині — чудове туристичне місто. Знищене під час Другої світової війни, воно постало з попелу й дотепер вражає туристів своєю монументальністю і величністю.

Дрезден настільки багатий на пам’ятки мистецтва, культури, архітектури, що про кожну з них можна написати окрему статтю. Ми спробуємо охопити його найцікавіші історичні місця, які щорічно приваблюють велику кількість туристів.

Must see

Починати мандрівку слід зі старої частини міста, що на лівому березі Ельби, вона є осередком культурно-історичних пам’яток.

Найулюбленіше місце туристів — тераса Брюля. Це ділянка набережної, яка простягається від мосту Августа до мосту Кароли. Одна з назв тераси — «балкон Європи». Раніше тут були захисні вали, а зараз квітує сад.

На березі Ельби височіє собор Хофкірхе, збудований у стилі бароко. Він цікавий тим, що у підвальному приміщенні споруди розташована усипальниця правителів Саксонії.

Туристам також слід відвідати Фрауенкірхе — найвищу церкву Дрездена. Її історична цінність у тому, що при бомбардуванні під час Другої світової війни вона сильно постраждала й ще 50 років нагадувала мешканцям про жахливі події. Після возз’єднання Німеччини храм відбудували з уламків.

Неподалік від відбудованої церкви збереглася пам’ятка, яку не зруйнували вибухи й полум’я. Панно «Хода Князів» складене з більш ніж 20 тисяч фарфорових плиток. Воно зображує князів Саксонії на конях у порядку їх правління.

Поціновувачам мистецтва слід обов’язково відвідати Дрезденську картинну галерею. Тут туристи можуть споглядати «Сікстинську Мадонну» Рафаеля й інші твори легендарних художників.

Розвіє морок і таємничість Дрездену пасаж «Двір мистецтв». Це п’ять двориків, які відрізняються за тематикою оформлення. «Двір казкових істот», «Двір метаморфоз», «Двір світла», «Двір елементів» і «Двір тварин» — кожен знайде місце, яке припаде до душі й у якому захочеться залишитись надовго.

У Дрездені гості міста мають змогу відвідати найкрасивіший магазин світу — молочний магазин братів Пфунд, який занесено до «Книги рекордів Гіннеса». Стеля й стіни приміщення оздоблені мозаїкою й ручним розписом, тому цей затишний куточок безперечно заслуговує уваги туристів.

Можна меню, будь ласка?

Під час подорожі обов’язково дізнайтеся про гастрономічні вподобання місцевих жителів і скуштуйте традиційні страви. Візитівка всіх німецьких міст — пиво. Традиційно разом з ним замовляють нюрнберзькі ковбаски або картопляні кнедлики. Досить популярною серед відвідувачів є смажена яловичина, замаринована в оцті, а також саксонські супи, тістечка з сиром, яйцем й родзинками. Якщо завітаєте до Дрездена взимку — скуштуйте дрезденське печиво. Зазвичай його готують напередодні Різдвяних свят.

Дрезден з його красою, загадковістю, багатогранністю й шармом приваблює людей. Багатий на видовищні місця, він в жодному разі не розчарує охочих до яскравих вражень. Місто зможе і послугувати стартовою платформою для перших подорожей туристів-початківців, і захопити у свій видовищний вир досвідчених мандрівників.

Євгенія Пугач