Гастрономічний тур перлиною біля моря

Гастрономічна Одеса: яка вона і чим захоплює? Куди б туристичні шляхи вас не завели, кожен одеський куточок виявиться кав’ярнею або кафе, адже приморське місто є одним із найцікавіших осередків для попоїсти.



«Amsterdam Hotel & Restaurant»

«Amsterdam Hotel & Restaurant» — місце натхнення та естетичного задоволення. Інтер’єр закладу приваблює вишуканістю та бездоганністю, а їжа розмаїттям, адже тут змішалися кухні різних культур і країн. «Amsterdam» задовольнить і тих, хто воліє скуштувати українського борщу з ароматними пампушками, і тих, хто мріє про італійські спагеті з чорнилами каракатиці. Поціновувачів американської кухні потішить вибір бургерів, а японської — ролів з морепродуктами. Заклад створив умови і для вегетаріанців, тож варіацій специфічних страв тут удосталь.

Ресторан вирізняється не тільки своєю кухнею, а й баром. Відвідувачам пропонують як класичні, так і авторські коктейлі. Напої якісні і смачні, тому вартість такого задоволення не найнижча, але цілком адекватна. Ціна класичного коктейлю починається зі 150 грн, найдорожчий коштує 175 грн. Авторський коктейль можна придбати за 105–250 грн. Щодо кухні: суп Фо — 162 грн, салат Табуле — 148 грн, стейк Ті-бон — 140 грн, бургер з індичкою — 170 грн.

Бар «The Fitz»

Інтер’єр бару «The Fitz» змушує відвідувачів згадати 20-ті роки: затерта антикварна шкіра на великих кріслах, що вироблені з темного дерева, декоровані, на вигляд давні стіни, інтимна атмосфера.

Найбільшої родзинки закладу додають напої, адже коктейлі «The Fitz» — справжній витвір мистецтва. Бармени — професіонали своєї справи, які завжди знають як здивувати гостей. Відвідувачі можуть скуштувати безліч авторських коктейлів, серед яких виділяють фірмові «Puka Puka Punch», «Bloody Mary», «Smokey Bobby Burns». До напоїв розроблено спеціальне європейське меню, у якому домінують снеки. Цінова політика: 190–250 грн за коктейль.

Ресторан «Дача»

Дім, у якому нині розташований ресторан «Дача», відносять до будівель ХІХ століття. Одним із його власників був пан Н. С. Перець — корінний житель міста і великий поціновувач одеської кухні, тому у його домі любили приймати гостей і часто влаштовували гучні бенкети. У ХХ столітті садибу перетворили на санаторій, але традиції безтурботних гулянок у тіні розлогих дерев залишилися незмінними. Савелій Лібкін, відомий одеський ресторатор, не дав згаснути «дачній» атмосфері і 2004 року відкрив тут свій ресторан.

«Дача» — справжня Одеса зі своєю автентичною кухнею. Страви тут подають «по-домашньому» — щедро. Подача лаконічна і проста, як вдома, атмосфера така ж невимушена. Ціни: форшмак — 140 грн, камбала — 600 грн, холодець із півня — 238 грн, безе «Павлова» — 186 грн.

Кафе-бар «Молодість»

Варто лише відчинити двері кафе-бару «Молодість», і у вас відразу виникає враження, ніби ви опинилися у 90-х роках. Найбільш «зрозумілим» це місце буде для аудиторії 40+, адже концепт закладу — кухня та інтер’єр 90-х. На відвідувачів чекає купа дрібниць, які створюють особливий ностальгічний настрій: м’ясорубка на столі, пиво у півлітрових банках, газети під тарілками, килими на стінах, музика гурту «Ласковый май».

Порції у «Молодості» великі, а їжа ситна та проста. В меню смажена картопля, пельмені ручної роботи, банка червоної ікри з тостами, тальятелле по-флотськи, лікувальний курячий бульйон і брускетта з ковбасою, шпротами і оселедцем. Туристи з невеликим бюджетом можуть сміливо обирати цей заклад. Середній чек кафе — 250–300 грн.

Гастрономічна Одеса — рай як для примхливих гурманів, так і для звичайних зголоднілих туристів. Вона ніколи і нікого не залишить невдоволеним.

Катерина Заглада