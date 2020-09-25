Невідомий Кіпр

Кіпр – ідеальне місце для курортного відпочинку. Але якщо пляжі вам не до душі – це не означає, що варто оминути увагою цей острів. Відвідайте Кіпр у міжсезоння, тоді острів порадує цінами та приємною погодою, адже навіть взимку тут плюсова температура. Тож розповідаємо, коли їхати та на що подивитися.

Початок весни – ідеальний час для відвідання Кіпру. У цей період на острові чудова погода для тривалих прогулянок, але туристів ще дуже мало. У кафе вас не обділятимуть увагою, замовлення готуватимуться швидко, а особлива магія тихих вулиць і пустельних пляжів неодмінно змусить вас полюбити Кіпр.

Ймовірно, ваше знайомство з Кіпром почнеться з Ларнаки, оскільки тут розташований аеропорт в який прилітають рейси з Києва. Лоукост Wizz Air пропонує квитки від 48€. Аеропорт розміщений зовсім недалеко від центру міста, дістатися до нього можна на таксі або на автобусі за 1.50€. Також з аеропорту ходять прямі автобуси в інші міста за 8-9€. Але спочатку варто прогулятися Ларнакою або обов’язково зробити це на зворотному шляху.

Ларнака

Найпопулярніше місце тут – алея Фінікудес. Це набережна, з якої відкривається прекрасний вид на морський порт. Тут багато кафе з видом на море. Загалом це чудове місце, де можна милуватися морськими пейзажами, зробити гарні кадри та просто відпочити. Вночі тут працює багато клубів.

Також варто відвідати замок Ларнаки, який розташований біля набережної. Тут функціонує музей історії та час від часу проводяться концерти та фестивалі. Однією з цікавих пам’яток Ларнаки є церква святого Лазаря, побудована в IX столітті. Її збудовано над могилою Лазаря, якого воскресив Христос. Поблизу Ларнаки є солоне озеро, куди у з листопада по березень прилітають перезимувати птахи. Якщо ви прилетіли на Кіпр в цей період – можете побачити тут зграї фламінго. З берега озера відкривається чудовий краєвид на мечеть Султан Текке. Ларнака прекрасна і для звичайних прогулянок старовинними вулицями. А якщо після них зустріти захід сонця на в кафе на набережній, неодмінно захочеться провести тут ще кілька днів.

Лімасол

Місто, яке прекрасно поєднує в собі різні сфери життя – тут розташована велика кількість банків, парків та навіть зоопарк.

Також можна відвідати середньовічний замок Лімасолу, де зараз функціонує музей. У 15 км від міста знаходиться археологічний парк “Куріон”.

Музей вина точно можна занести в список “потрібно відвідати”, тут, крім експонатів, можна навіть подивитися документальні фільми. Не можна оминути увагою комплекс “Лімасол Марина”, який складається з елітних апартаментів, ресторанів зі смачною кухнею, інфраструктури для спорту та розваг.

Пафос

Це місто відоме як елітний курорт: багато готелів, ресторанів та інших складових відпочинку забезпечених людей. Однак, Пафос також є цікавою історичною пам’яткою. Тут варто відвідати музей, в якому зібрано мозаїки, знайдені при розкопках. Вони датуються століттями до нашої ери. В стародавньому театрі Одеон можна відвідати концерт.

Не менш цікавими є царські гробниці, але називаються вони так через свій вишуканий вигляд –хоронили тут не царів, а місцеву аристократію. І не можна не подивитися на місце народження кохання – Скелі Афродіти. Тут за легендою народилася богиня любові Афродіта.

Нікосія

Столиця Кіпру – єдине місто на острові, яке не має прямого виходу море. Попри відсутність узбережжя, тут є чим зайнятись. Нікосія переповнена церквами, соборами, монастирями, мечетями та іншими пам’ятками. Як альтернативу можна відвідати галерею сучасного мистецтва. У центрі простягається вулиця з великою кількістю магазинів, тож Нікосія – ще й прекрасне місце для шопінгу, особливо в міжсезоння.

Але майте на увазі, що деякі вулиці цього міста, особливо в пізній час, є небезпечними. Це пов’язано з тим, що частина міста окупована Туреччиною. Однак це не стає на заваді відпочинку.

Національний парк Каво Греко

Розташований поблизу курортного міста Айа-Напа.

Тут можна насолодитися неймовірними пейзажами, побачити незвичайних морських жителів, гуляти пішки та на велосипеді.

Парк облаштований оглядовими майданчиками та місцями для пікніків.

За сприятливої погоди тут можна займатися дайвінгом – ідеальна альтернатива звичному пляжному відпочинку.

Фамагуста

Це портове місто розташоване в турецькій частині острову. Його особливістю є те, що воно оточене венеціанськими мурами. Також тут росте дерево – Фікус, якому вже понад 700 років. Його посадили, коли закладали фундамент колишнього собору Святого Миколая. Вже понад 500 років собор виконує роль мечеті Лали Мустафи Паші.

І це зовсім маленька частина від усіх цікавих місць острова. За одну поїздку неможливо побачити всю його красу. Проте варто орендувати машину для подорожей островом з комфортом. На Кіпрі рух лівосторонній, але це не так страшно і важко, як може здаватися.

Красиві пейзажі, історичні пам’ятки, атмосферні пляжі та різноманітні кафе зі смачною їжею в будь-який сезон змусять вас полюбити цей острів.

Віталіна Макоревич