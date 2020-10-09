Шукаєте чудове місце для вікенду, де можна отримати не лише запас адреналіну від активного відпочинку, а й розслабитися в сауні? Гірськолижний курорт «Водяники» став чудовою альтернативою Карпат для мешканців центральної України.

Гірськолижний курорт «Водяники» створено відносно недавно, але він уже встиг набути популярності серед охочих відпочити із користю для душі й тіла. Особливо це стосується

мешканців столиці. А ще тут створено одну із перших в Україні трас для катання на сноуборді.

Розташований…

В однойменному селі Водяники Звенигородського району Черкаської області. Їхати від Києва до нього недалеко, тому тут часто можна зустріти столичних туристів.

Гірськолижний курорт створено штучно. На сьогоднішній день він оснащений найсучаснішим устаткуванням, там є й снігові гармати.

Курорт включає три траси для катання, найдовша із них складає 750 метрів з перепадом висот до 100 метрів. Також комплекс включає сноупарк, трампліни, і спеціальну трасу для катання на сноубордах – це одна з перших подібних трас в Україні. Крім того, тут аж 5 підйомників, тому черг точно не буде – все продумано для комфорту відпочивальників. Підйомники працюють із 9:00 до 20:00 (ціна – 43 гривні за підйом, можна заплатити за весь день – приблизно 600 гривень).

Із розваг у гірськолижному комплексі «Водяники» є сноутюбінг, санки, гра на льоду «Айсшток» тощо. Ну, і, звичайно, що може бути кращим за свіже сільське повітря, не забруднене вихлопами машин, не захаращене індустрією. Краєвиди тут – те, що треба, щоб набратися духовних сил. Найкраще тут провести вихідні – вони будуть незабутніми!

Поради новачкові

Лижі можна взяти на прокат – 150 грн за день. Також можна взяти на прокат квадроцикли та сноуборди. Для новачків можна замовити заняття з інструктором – приблизна ціна від 700 грн за годину.

Де зупинитися?

Жити можна у готелях гірськолижного курорту або ж у приватному секторі. Дехто із тутешніх мешканців здає кімнати. Про всі деталі проживання можна дізнатися на спеціальному сайті, де постійно оновлюється інформація про здачу житла: http://vodyaniki.com

Обідати та брати гарячі напої можна у кафе та ресторанах – їх тут достатньо. Ціни помірні. Заправка для автомобілів за 3 км від комплексу «Водяники».

Як дістатися?

Найкраще добиратися з Черкас. Звідти до Звенигородки йдуть маршрутні автобуси, а вже від Звенигородки до села Водяники постійно курсують рейсові автобуси та таксі.

З Києва організовуються навіть спеціальні поїздки до курорту. Якщо скористатися такою послугою, то поїздка туди і назад коштуватиме приблизно 100 гривень.

Для власників авто:

Якщо їхати на власному авто, то краще їхати по трасі Київ – Обухів – Владиславка – Богуслав – Лисянка – Звенигородка – Водяники або Київ – Жашків – Буки – Водяники.

Кравченко Анна