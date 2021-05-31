Помпеї: місто, зруйноване вулканом

Помпеї – одне з найзагадковіших та найнебезпечніших місць в Італії. Воно привертає увагу шукачів гострих вражень та поціновувачів старовинної архітектури.

Попри величезну кількість пам’яток архітектури та культури на теренах сучасної Італії, Помпеї мають величезний попит серед туристів. Протягом останніх десятиліть вчені проводять розкопки та вивчають побут мешканців старовинного міста.

У 79 році до н.е. величне місто, розташоване поблизу Неаполя, було зруйновано вулканом. Виверження Везувію поховало Помпеї під шаром попелу товщиною біля дев’яти метрів. Під собою лава та попіл залишили сотні людей, будівель, пам’яток та історій. І досі знаходять застиглі тіла мешканців міста Помпеї.

Місто існувало всього лише вісім століть, але стіни будівель збереглися й донині.

Згідно з джерелами, які вдалося знайти, виверження Везувію мало свої передвісники. Так, у 62 році до н.е. стався потужний землетрус. Лихо пошкодило майже всі будівлі міста. Тоді більшість з них вдалося відремонтувати, але подекуди ушкодження залишалися аж до фатальних подій 79 року до н.е.

Мало хто знає, але виверження вулкану тривало протягом доби. Воно зруйнувало не тільки легендарні Помпеї, але й Геркуланум, Стабії та декілька невеликих поселень. Старі манускрипти стверджують, що через потужність виверження Везувію, вулканічний попіл досягав Єгипту та Сирії.

Протягом декількох століть Помпеї були забутими, аж допоки у XVIII сторіччі не розпочалися розкопки. Наразі археологи все ще не розчистили близько 20% території загиблого міста. Дослідники змогли, хоча й частково, але відродити Помпеї.

Завдяки знайденим артефактам почав розвиватися відомий у культурі стиль ампір. До того ж, багато режисерів зняли стрічки про події 79 року до н.е. Одним з найвідоміших фільмів стала картина «Помпеї», випущена у 2014 році. Режисер стрічки показав останні дні міста та намагання людей врятуватися.

Сьогодні люди з усього світу приїжджають у Помпеї, аби подивитися на величні руїни міста, що знаходяться у Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Поціновувачі культури та архітектури мають змогу подивитися на побут, домівки та вулиці античного міста. Є й ті, хто відвідує Помпеї заради гострих почуттів. Шукачі адреналіну хочуть підібратися якомога ближче до Везувію. Потужний вулкан усе ще активний та час від часу прокидається. На щастя, настільки потужного виверження, яке зруйнувало Помпеї, поки не було.

Музей просто неба дозволяє відвідувачам відчути атмосферу самого міста. Безперечно, це те місце, яке треба відвідати хоча б для того, щоб розуміти, наскільки плинним є все, що ми маємо. З іншого боку, воно символізує силу, бо навіть після потужного виверження вулкану Помпеї вистояли.

Катерина Черновол