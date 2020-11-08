Італія: все, що ви думали – правда

Стереотипи кожної країни руйнуються у перші ж години перебування там. Скажімо, у Франції не всі носять берети, в Україні не всі їдять сало, а в Німеччині пиво не ллється рікою. Проте Італія – те місце, де все саме так, як ви уявляли.

В Італії через кожні 2 метри знаходиться піцерія та желатерія (крамниця зі справжнім італійським морозивом). Тоскана дійсно переповнена виноградниками, а місцеві жителі, як справжні гурмани, оцінюють аромати місцевих вин. Італійці дійсно шумні й активно жестикулюють, навіть за кермом. Вони справді щодня їдять пасту, ніби замість хліба. Італійці настільки захоплені своєю мовою, що навіть в аеропорті замість «Hello» і «Thank you» ви обов’язково почуєте «Ciao!» або «Grazie!»А ще, вони надзвичайно відкриті та усміхнені. Італійські жінки розмовлятимуть із вами, ніби ви родичі, а чоловіки не знехтують можливістю сказати, що ви «Bella Donna!».

Для того, щоб відчути справжній середземноморський колорит, раджу вийти із зони комфорту та пожити як місцеві.

Як доїхати

Якщо ви плануєте самостійну подорож, найзручнішим вибором стане політ на літаку. Він не лише зекономить ваш час, а й зробить подорож максимально комфортною.

Із Києва до Фьюмічіно (аеропорта біля Риму) пропонують багато прямих рейсів. Найкраще купляти квитки заздалегідь, адже в такий спосіб ви зможете придбати їх дешевше. А в Римі є навіть окремий аеропорт для лоукостів – Чампіно.

Якщо ви все ж таки надаєте перевагу автобусним турам – це теж не проблема. Туристичні компанії залюбки пропонують можливі варіанти подорожі на колесах, де ви зможете подивитися інші країни на шляху до Батьківщини да Вінчі. Утім, доведеться запастись терпінням, адже така дорога потребує не менше 2 днів.

Де жити

Італія – небідна європейська країна, тож сміливо можете знімати апартаменти. Найпоширеніші сайти для цього – booking.com та аirbnb.com. Двокімнатна квартира недалеко від центру міста коштуватиме вам близько 50 євро на добу, у той час як за двомісний номер у готелі доведеться заплатити від 120 євро. Діапазон цін доволі широкий і залежить від того, наскільки ви вибагливі у виборі житла. Деякі мандрівники полюбляють користуватися Каучсерфінгом – мережею, учасники якої пропонують туристам безкоштовно пожити в себе, обмінюючись досвідом та культурою.

Що їсти

Одним із найголовніших плюсів апартаментів та квартир є власна кухня.

Візит до супермаркету, де можна купити делікатеси на цілий день, коштуватиме як скромний обід у місцевому ресторані.

В Італії обов’язково спробуйте морепродукти, сири, макаронні вироби, фокаччу (їхній традиційний хліб) та морозиво.

Визначитися зі стравою не буде проблемою, адже багато магазинчиків із радістю дають туристам дегустувати продукти. Так, наприклад, можна спробувати усі види трюфелів у спеціалізованих крамницях. Щоправда, купити їх варто в супермаркеті. Там вони втричі дешевші.

Куди поїхати

Більшість визначних міст Італії розташовано на Півночі. Якщо ви взяли автобусний тур, орендували авто або приїхали на власному, то найкращим варіантом стане завітати відразу до кількох міст. Венеція, Верона, Мілан та Піза знаходяться поряд.

Венеції можна приділити кілька днів, хоча на основні місця для туристів – канали й площу Сан-Марко достатньо й одного дня. Невелика порада: Венеція завжди переповнена туристами, більшість з яких знаходиться в центрі. Тож, якщо ви хочете гарне фото, то відійдіть на вулиці, що подалі від центру. Канали там не менш красиві, а от людей в рази менше.

На Верону вистачить і одного дня. Найголовніша пам’ятка – балкончик Джульєтти. Адже саме там жили найвідоміші шекспірівські персонажі. Серед туристів поширена прикмета: доторкнешся до пам’ятника Джульєтти – і буде тобі удача. Раніше у стінах цього будинку закохані залишали листи із зізнаннями в коханні. Проте з 2012-го року Міська рада Верони встановила за це штраф, що становить 500 євро.

На Мілан і Пізу також вистачить одного дня. У першому місті обов’язково відвідайте центральну площу із дивовижним білосніжним готичним собором Діви Марії. А найкраще – підніміться на дах та потіште себе краєвидом на столицю моди. Коли потрапите до Пізи, не забудьте про головний сувенір -фотографію, де ви ніби тримаєте вежу.

Півдню Італії також є, чим здивувати. Поціновувачі творчості Брюллова можуть відвідати місто його натхнення – Помпеї та на власні очі побачити могутній Везувій, а найсміливіші – зазирнути в його жерло.

Якщо для вас Італія – це вузенькі метушливі вулички, то сміливо вирушайте до Неаполя. Шуми від мотоциклів, запах піци та емоційні неаполітанці створять неповторний шарм, що закохає вас у це місто. Серед італійців навіть ходить така фраза: «Якщо ти не був у Неаполі, значить ти не був в Італії!»

Варто додати, що в цій країні знаходиться найбільша кількість архітектурних пам’яток ЮНЕСКО, а щоб добре там орієнтуватися, можна використовувати додатки Google.maps та Maps.me. Останній показує навіть найменші провулки та може працювати без Інтернету.

Подорож в умовах Covid-19

У червні Італію було віднесено до зеленої зони, однак їхати туди можуть поки що лише громадяни країн ЄС. Утім, завзяті мандрівники вже чекають, коли країна найсмачнішого вина та найколоритніших жителів відчинить для них двері.

Анастасія Зіміна