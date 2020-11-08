Мальта: ласкаво просимо в Середньовіччя

Більшість країн мають славетну історію, проте, виходячи за межі старого міста чи замків, ми опиняємося в сучасному світі. Тоді уява сама мусить домальовувати старовинні пейзажі. Утім Мальта – те місце, що повністю зберегло свої історичні краєвиди.

Мальта – архіпелаг, що розташований на півдні Європи. Він омивається Середземним морем, а найближчими сусідами є Сицилія та Північна Африка. Таке розташування подарувало їй теплий морський бриз, смачнющі морепродукти та засмаглих усміхнених мешканців.

Родзинка остова

Якби Мальту треба було описати одним словом, це була б «упізнаваність».

У більшості туристичних містечок є Старе місто. Це, як правило, центр, що зберіг свою історичну архітектуру та виглядає майже так, як і сотні віків тому. А тепер уявімо, що Старим містом є уся країна. Кожен куточок, навіть сучасні райони – це старовинні будівні з каменю, мощені доріжки та вузенькі вулички, якими колись роз’їжджали лицарі. Цю країну Ви завжди впізнаєте на фото, адже там скрізь панує атмосфера Середньовіччя.

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Не дивно, що така унікальність не промайнула від ока талановитих режисерів. Мальта стала місцем зйомок «Трої» з Бредом Піттом, «Гладіатора», що здобув 5 Оскарів, «Графа Монте-Крісто», «Код да Вінчі» та найпопулярнішого у світі серіалу «Гра престолів».

Для того, щоб подивитись на ці місця варто відвідати столицю Валетту, старовинне місце Мдіна та морське узбережжя Велика гавань.

Рекордним для Мальти став 2015-й рік, коли за 18 знятих там кінострічок країна отримала понад 100 млн євро.

Загалом на острівному клаптику знамениті режисери зняли більше 300 фільмів, тому країна по праву здобула звання середземноморського Голлівуду.

Must-see у Мальті

Подорожуючи до невеликої країни, необхідно хоча б день приділити її столиці, тим паче, якщо вона знаходиться на морському узбережжі. Столиця Мальти Валетта дуже насичена важливими історичними пам’ятками, що вражають око. Одним із таких є собор Святого Іоана. Це той самий випадок, коли собор є не просто місцем для молитов, а справжнім музеєм. Він славиться тим, що зберігає полотно Мікеланджело Караваджо «Усікновення голови Іоана Хрестителя».

Раніше собор був місцем зустрічі лицарів Мальтійського ордена. Зараз вони поховані під плитами цієї будівлі. На підлозі можна побачити імена людей, що стали героями, а зараз дрімають під цими плитами.

Ззовні собор не справляє особливого враження, утім потрапити всередину просто необхідно, щоб побачити розкішне внутрішнє убранство будівлі.

Вхід коштує 10 євро, для студентів та пенсіонерів – 7,5. Після відвідин собору відпочиньте на свіжому повітрі та завітайте Верхніх та Нижніх садів Баракка. Неймовірні ландшафти та старі будівлі з масивними колонами дивляться на морське узбережжя з велетенськими круїзними лайнерами. Ви відчуєте себе на зйомках фільму про Середньовіччя або про Богів, що гуляють Райським садом.

Вхід вільний, бажано приходити у сонячну погоду.

Якщо Ви приїхали на уік-енд і не маєте змоги виділяти по дню на кожне місто, ідеальним варіантом стане візит до Мдіни. Це не просто старе місто, це – історична столиця Мальти.

Гармати, карети та краєвид на сусідні містечка – те, заради чого варто поїхати в це місто. Створюється враження, ніби за останні 400 років Мдіна і не змінювалась зовсім.

Крім того, Мдіна славиться своїм Собором Святого Павла, адже він вважається покровителем острова.

Аби опинитися у казці, Вам варто відвідати село Попай, що розташувалось на березі невеличкої бухти. Попай побудували більше 40 років тому для однойменного мюзиклу. Він не здобув особливих успіхів, проте казкові будиночки та яскраві вулички у стилі вестерну назавжди залишилися цікавинкою для туристів.

На території працюють аніматори, грає музика, є басейн и зонтики. Також, можна взяти 15-хвилинний заплив на човні та відвідати музей Попая.

Крім того, бухта має прозору блакитну воду, тож охочі вільно можуть поплавати та прийняти сонячні ванни.

Вхід на територію безкоштовний.

Мальта має багату історію, самобутню архітектуру та радісно вітає гостей атмосферою минулих віків.

Анастасія Зіміна