Острів блакитних лагун

Найпівденніша країна Євросоюзу – Мальта. Тут немає жодної річки чи озера. Однак є чисте море і безліч пляжів.

Дістатися до Мальти з України без пересадок неможливо. Ці рейси давно відмінили. Якщо бажаєте зекономити – можна доїхати до Польщі автобусом чи потягом і звідти летіти на острів.

На Мальті немає залізниць, метро чи маршруток. Єдиний громадський транспорт – це автобуси. Вони великі, з кондиціонерами і ходять за розкладом. Вартість квитка — 1,5€. Ним можна користуватися протягом 2 годин, а оскільки острів настільки малий, що з одного кінця до іншого можна доїхати за годину, то це дуже вигідно. До речі, якщо бажаєте взяти машину в оренду, то будьте готові до того, що на Мальті лівосторонній рух. Це британський спадок, адже до 60-х років країна була колонією Великої Британії.

Комфортна країна

На Мальті є багато готелів різних цінових категорій. Крім того є хостели. Каучсерфінг також користується популярністю на острові. Тож якщо хочете поспілкуватися з місцевими і зекономити — це найкращий варіант.

Незручність острову, що крім лівостороннього руху від Британії йому у спадок відійшли і розетки. У дорогих готелях є адаптери, а у дешевих зазвичай беруть плату за користування ними чи пропонують купити. Тож краще взяти цю річ заздалегідь.

Якщо Ви хоч трохи знаєте англійську, зі спілкуванням не буде проблем. Бо ця мова тут друга державна, після мальтійської. Крім того, більшість місцевих добре говорить італійською.

Тут Ви можете не хвилюватися за свою безпеку. На Мальті дуже низький рівень злочинності.

Мальта — це архіпелаг з трьох островів: Мальта, Ґозо і Коміно.

Головний острів

Головний острів країни так і називається — Мальта. Він є найбільшим і тут розміщена столиця — місто Валетта.

Це колишня фортеця, заснована в 16 столітті лицарями Ордена святого Іоанна, які захищали місцеві землі від натиску турків. З тих часів збереглося багато пам’яток, тому ЮНЕСКО включив до Списку всесвітньої спадщини всю столицю. Тут одна з найщільніших забудов території у світі і неможливо заблукати. Адже всі вулиці перетинаються під прямим кутом і сходяться на головній. Майже кожен будинок у країні має світлий колір. На острові видобувається камінь пісковик, з якого їх і будують.

Незважаючи на те, що Валетта має невеликі розміри і у столиці проживає лише 6000 людей, тут є все, аби задовольнити потреби туристів: кафе, ресторани, готелі та магазини на будь-який смак: від сувенірних до дизайнерських.

У Валетті обов’язково потрібно скуштувати морозиво – його тут десятки видів і воно нічим не поступається італійському.

Зі столиці ходять автобуси у всі куточки острова. Однак якщо бажаєте подивитися на Валетту з моря, сідайте на пароплав, який прямує звідси у місто Сліма. Квиток коштує 1.5€.

Головна особливість Сліми – набережна. На ній можна зустріти чимало кафе, ресторанів, готелів і магазинів. Набережна закінчується пірсом, який побудували спеціально, аби люди могли зробити мальовниче фото на фоні Валетти. З іншого боку пірсу розміщений найбільший у країні торговий центр The Point.

Якщо після заповненої туристами Валетти і гамірної Сліми захотілося чогось спокійнішого – вам у Марсашлок. Це рибацьке містечко зі старими будиночками і вузькими вулицями. Однак головною окрасою є бухта з різнокольоровими човнами. Вони називаються «луцу» і крім яскравого забарвлення мають намальовані очі. Рибалки вірили, що човен, який так виглядає, якщо і загубиться у морі, то зможе повернутися додому. А очі відлякують злих морських духів.

Марсашлок забезпечує рибою увесь острів, хоча самі мальтійці її майже не вживають, адже вона тут дуже дорога. Якщо хочете потрапити на місцевий рибний ринок, то знайте – він працює лише у неділю.

Неподалік від Марсашлока розміщений пляж під назвою Басейн Святого Петра. Тут ви не зможете позасмагати на піску. Однак, якщо полюбляєте екстрим, – це ідеальне місце відпочинку. Кам’янистий пляж і високі скелі, приваблюють любителів стрибати у море з висоти.

На острові багато фортець. Головна з них – стародавнє місто Мдіна. Вона справді є зручним місцем оборони, адже це – найвища точка країни і з неї можна роздивитися увесь острів. Місту вже 4000 років і кожен будинок тут має табличку з іменем власника. Тут легко заблукати у вузьких вуличках, якими не можуть проїхати автомобілі. Часто такі доріжки закінчуються маленькими ресторанами на затишних площах. Мальтійська кухня не має своїх характерних відмінностей. Це суміш італійських, арабських, французьких і іспанських смаків.

Є на острові ще одна цікава локація — парк «Popeye Village». Тут знімали фільм про моряка Папая, а всі декорації залишили у подарунок. Тепер це місце виглядає як казкове селище з різнокольоровими будиночками.

Ґозо

Ґозо – другий за величиною острів країни, який навіть має власну столицю – місто Вікторія. Піщані пляжі, велична цитадель, собори приваблюють туристів.

Однак є тут два розчарування.

Перше – природна арка у скелі висотою 28 метрів, на фоні якої усі так любили робити фото, обвалилася у 2017 році.

Другий обвал стався у печері Каліпсо. Зараз вона небезпечна і охорона не пускає до неї людей.

Коміно

Острів Коміно розташовується між Мальтою і Ґозо. Тут немає постійних жителів і є лише лише одна споруда, але і та – охоронна.

Туристи зазвичай оминають цей острів і дарма. Сюди варто приїхати для неймовірних краєвидів і ще одного пляжу з блакитною водою.

Якщо потрапите на Мальту – обов’язково зустріньте світанок і захід сонця на пляжі. Це неможливо забути.

Інна Олексієнко