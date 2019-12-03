Нью-Йорк очима студента

“Місто, яке не засинає ні на секунду — тут життя не стихає ніколи!”



Нью-Йорк — один із найвідоміших мегаполісів світу. Кожного року сюди злітаються мільйони туристів з усіх куточків світу, аби прогулятися вулицями міста, які неодноразово ставали повноправними персонажами фільмів, наповнити свій гардероб новими колекціями та закружити собі голову, вдивляючись у хмарочоси. Мабуть, це єдине місце на Землі, де влаштувалися усі представники субкультур нашої планети. Саме тут, заходячи в потяг метро, можна одночасно зустріти українця, француза, корейця, домініканця — майже всіх. Кажуть, що людині не вистачить цілого життя, щоб пізнати на смак всю кухню інших держав, які є в Нью-Йорку.

П’ять складників

Нью-Йорк складається з п’яти районів: Бруклін — відомий тим, що тут проживає найбільша кількість російськомовних людей, а ще будівлі тут переважно невисокі.

Квінс — жителі розмовляють 170-ма мовами світу, а також тут розташовані два величезних аеропорти.

Бронкс — вважається найбіднішим і найкримінальнішим районом.

Стейт-Айленд —переважно тихе місце, куди можна потрапити на паромі або проїхати мостом.

І, нарешті, Манхеттен — обличчя Нью-Йорка. Найвідоміший район міста, де зібралися височенні хмарочоси, відомі вулиці, які будуть здаватися вам знайомими по кінофільмах, квартали магазинів, сувенірні крамниці та безліч цікавих місцин.

“Кровоносна система” метрополітену

По прильоту в Нью-Йорк в один із трьох аеропортів, які знаходяться за містом ви можете скористатися послугами таксі або метро, щоб дістатися центру мегаполісу. Невеличка порада: якщо ви приїхали більше ніж на 7 ночей і не маєте власного авто, то вам слід придбати безлімітну картку “MetroCard” в спеціальному автоматі на вході в метро. Так вийде дешевше і ви зможете використовувати безліч поїздок на метро та автобусі впродовж всього тижня. Вартість однієї поїздки — 3,50$, а картка коштує 24$.

Зауважте, що їздити доведеться багато. Але перед тим як користуватися можливістю нью-йоркського метрополітену, слід звернути увагу на те, що він є одним із найскладніших

в усьому світі. Тому для легшого пересування варто завантажити собі Google Maps або подібні карти, щоб не загубитися під час подорожі. І найголовніша порада — не лякайтеся, коли побачите вперше карту метрополітену. Загалом, нараховується 469 станцій, серед яких 40 відсотків надземних — переважно вони розташовані в районі Брукліна. Ще один плюс метро — воно працює цілодобово, тому не хвилюйтеся й гуляйте містом спокійно, але не забувайте, що вночі потяга доведеться чекати довго, деякі станції можуть бути зачинені.

“Відверто кажучи, коли я відкрила карту Нью-Йоркського метро, реально злякалася. Я навіть не могла собі уявити, що вона має стільки гілок і станцій, особливо я не могла зрозуміти, де і на який потяг пересідати, щоб доїхати з одного краю в інший. По прильоту я вирішила не замовляти таксі з аеропорту, а скористатися метрополітеном — вийшло так, що я заблукала. На все про все витратила години дві та ще змусила понервувати свого друга, який прочекав мене 40 хвилин на платформі. Врешті-решт, тиждень практики поїздок — і вже не виникало запитань, як пересуватися підземним транспортом,” — ділиться першими враженнями про Нью-Йоркське метро студентка Катя Бунечко.

Безкоштовний Must visit

А тепер переходимо до найголовнішого — місць, які має побачити кожен турист, який приїхав у Нью-Йорк.

1. Перше місце без сумніву займає усім нам відомий Time’s Square. Особливо ввечері місце немов оживає після денної «сплячки”.

2. “Brayant park” — це невеличкий парк серед височенних хмарочосів. Тут можна отримати велику порцію натхнення на цілий день, а на вихідних можна ще й потанцювати або просто повалятися на траві.

3. Brooklyn Bridge — в житті він не такий величезний, яким ми звикли бачити його на екрані чи сувенірних фотокартках, але вид на місто з нього неймовірний — особливо вночі.

4. Меморіал парк — місце, де стояли вежі “Близнюки”. Зараз на їхньому місці залишилися два великі котловани.

Неподалік від парку стоїть нова скляна вежа World trade center. Вдень вона немов зливається з небом, якщо дивитися здалеку.

5. Brooklyn Park. Місце, де можна насолодитися краєвидом нічного Манхеттена і відпочити від вічного колообігу міської метушні. Розташований на набережній Брукліна, він — ідеальне місце для побачення. Влітку жителі влаштовують тут барбекю і стають глядачами в кінотеатрі просто неба.

6. Central Park — парк, розташований посеред міста. Зранку добре прийти сюди на пробіжку, вдень погодувати білок (вони тут зовсім ручні), а ось вночі тут краще не гуляти — говорять, що це небезпечно навіть попри постійні поліцейські патрулі.

7. The High Line. Парк, особливістю якого є те, що він був зведений на місці надземної станції метро. З нього відкриваються краєвиди сусіднього міста Нью-Джерсі, а також можна розглянути депо, де стоять всі потяги Манхеттена.

Нью-Йорк незвичайне місце, він закохує в себе ще з першого погляду, кинутого крізь ілюмінатор літака. А ресторани, бари, парки, музеї та, найголовніше, нічні краєвиди ніколи не полишать ваших спогадів.

Андрій Костюк