Усі дороги ведуть до Збаража, або Як провести уїкенд

Втомилися від великого міста, безперервнoго руху машин та пилу? Пропонуємо вам завітати до містечка Збараж, що на Тернопільщині. Прoведіть тут лише один день, і ви не захочете звідси їхати: гарні парки, величний замoк, стародавній костел, кінний театр просто неба, озеро … Ця подорож буде незабутньою.

Вікова історія замку

Пропонуємо почати мандрівку з замку князів Збаразьких. Це фортифікаційна оборонна споруда, яка була зведена італійським архітектором Вінченцо Смакoцці. Споруда відома багатьом ще з уроків історії України, адже влітку 1649р. козацько-селянське військо під проводом Богдана Хмельницького тримало тут облогу.

Варто зазначити, що цей замок був нoмінований на звання одного з семи чудес України. Часто тут проходять різноманітні виставки. Кожного дня місцеві гіди проводять екскурсію. Також ви зможете придбати напам’ять цікаві сувеніри.

Тут не тільки можна знайти багато цікавого про минуле, а й помилуватись красою сучасного парку з величезною кількістю рідкісних дерев, пов’язаних з відомими постатями. Наприклад, під одним з дубів у далекому XVII столітті відпочивав Богдан Хмельницький.

Черговою родзинкою на території замку є кінно-мистецький театр просто неба імені Байди Вишневецького, діяльність якого спрямована на збереження і розвиток козацьких традицій.

«Дуже сподобалося екскурсія з відвідуванням замку в Збаражі. Люблю такі місця, де відчуваєш подих минулих століть …

До наших днів Збаразький замок дійшов у практично первозданному вигляді з незначними прибудовами пізнішого періоду: серед зеленого листя дерев, як і чотири століття тому, височіє цей величний старовинний замок. Саме височіє, тому що замок розташований на високому пагорбі. Це місце називають Замковою горою, нижче якої протікає річка Гнізна. З усіх боків Збаразький замок обступають високі вали, оточені глибокими ровами. До наших часів зберігся рів навколо фортеці, через який лежить кам’яний міст.

Крім самого замку, можна побачити множинні експозиції в відновлених інтер’єрах залів палацу і казематів, велика частина з яких відкрита туристам для відвідувань. Зали другого поверху надбрамної вежі радують відвідувачів багатою нумізматичною колекцією грошей України, Німеччини, Польщі, Угорщини, Росії, а також антикварних меблів і предметів інтер’єру. У холі палацу розташована картинна галерея портретів історичних особистостей, з якими переплелася доля цього замку. На другому поверсі розміщена колекція сакрального мистецтва.

У казематах розташована археологічна колекція предметів, знайдених при розкопках, етнографічна експозиція предметів побуту і ремесел. Не залишать байдужими відвідувачів і дерев’яні скульптури, представлені в одному з виставкових залів замку», – ділиться враженнями туристка Людмила.

Наступним місцем буде костел Бернардинів, у якому ви зможете духовно збагатитись. Він входив до системи міських фортифікацій Збаража. Костел є обов’язковим пунктом туристичного маршруту й користується популярністю не тільки серед українців, а й серед іноземців. Це є однією з головних прикрас міста.

Неможливо не згадати про парк Бурляя, у якому причаїлись троє козаків – персонажів із дитинства. Нещодавно тут відкрили пам’ятник військової доблесті воїнам-інтернаціоналістам, які пройшли війну в Афганістані. Біля парку є міст, повз який туристи не зможуть пройти просто так. Це дерев’яна споруда, збудована десятки років тому. Згодом весь міст почорнів, звідки й пішла назва – Чорний міст.

Завершити мандрівку Збаражем рекомендуємо на озері, що неподалік від центру.

Тут можна поспостерігати за рибалками, які вправно орудують вудками, покататися на каруселях і подивитися на захід сонця. І все це абсолютно безкоштовно!

Пам’ятники відомим особистостям

У Збаражі споруджено пам’ятники Богдану Хмельницькому, Івану Франку, Дмитру Клячківському, Адаму Міцкевичу. Усі ці постаті в певний період свого життя перебували в Збаражі.

Також у місті є меморіал слави воїнам, полеглим у Другій світовій війні.

Увагу туристів можуть привернути меморіальні дошки на честь виступу Івана Франка 1895 року на вічі, полковника Нестора Морозенка, 125-річчя «Просвіти», фундаторів Українського народного дому Телев’яків, перебування в місті Симона Петлюри.

Екскурсія екскурсією, а обід – за розкладом

На території є ресторан «Легенда», який перетворить звичайну подію на величезне святo, а також ви зможете залишитись на ніч у готелі неподалік замку. Щоб втамувати голод, завітайте до ресторану «Витребеньки».

Величезний вибір оригінальних страв здивує вас своїм неповторним смаком та порівняно низькою ціною. Комплексний обід коштуватиме вам близько 40 гривень! Духовне збагачення… і не тільки.

Іванна Підборська