Подорож до гостинної Грузії

У незабутній колорит сонячної та гостинної Грузії неможливо не закохатися. Грузія – це атмосфера, природа, вино та люди. Сподіваємося, що ця розповідь надихне Вас на планування подорожі!

Дивна природа, гостинні люди і ГРУЗИНСЬКА КУХНЯ. Як тут встояти перед хачапурі, долмою, хінкалі та ще одним хачапурі? Це далеко не повний перелік того, чим Грузія заманює туристів кожного року.

Найтуристичніші міста Грузії

На півночі – Мцхета-Мтіанетія, на сході – Кахетія та Квемо-Картлі зі столицею Тбілісі, у центральній частині країни. Кожен з регіонів багатий своєю історією, різними історичними пам’ятками та унікальною природою.

Ще одним місцем з надзвичайною красою є гора Казбек та церква Гергеті.

Вони розташовані неподалік села Степанцминда. Поїхати туди варто, хоча б через дорогу, яка веде до місця призначення. За кожним новим поворотом відкриваються неймовірні краєвиди. Сама дорога чомусь називається військово-грузинською.

Церква Гергеті – одна з найбільш високо розташованих у Грузії (2170 метрів над рівнем моря). Вона побудована в надзвичайно мальовничих околицях гори Казбек. Дістатися туди можна автомобілем або пішки. Краще обрати другий варіант, буде дуже складно, але неймовірна краса все компенсує. Дорогою Ви можете спостерігати зміни всіх пір року. Зелене й подекуди квітуче літо біля підніжжя гір, а сніжна зима в самих горах. До речі, саме церкві Гергеті, Пушкін присвятив вірш “Монастир на Казбеці”.

Наступний пункт призначення – Кахетія. Це абсолютно унікальна місцевість, прихована, ніби в руках турботливої матусі, між двома гірськими хребтами. Саме тут розкинулася Алазанська долина. Весна тут настає набагато раніше, ніж в інших регіонах, все розпускається та дихає життям. Люди гостинні та турботливі, як і сама природа в цих місцях.

Якщо Ви поціновувач вина, то прибули до правильного місця. Серед відомих виноробень слід звернути особливу увагу на винний завод “Шумі”. Він розташований в Цинандалі, поряд із музеєм Олександра Чавчавадзе (засновник виноробства в цьому регіоні). Олександр був сином посла Гарсевана Чавчавадзе, що брав участь у приєднанні Грузії до Російської імперії та підписанні Георгієвського трактату. Сам Олександр брав участь у війні 1812 року та був відзначений орденом. Князь був похресником Катерини ll та на її честь назвав одну з дочок. “Служба втратила гідного генерала, Тифліс – зразкового сім’янина, Грузія – великого поета”, – так було написано в його некролозі. В його будинках гостювали Пушкін, Лермонтов, Грибоєдов. Саме тут сталася доленосна зустріч Грибоєдова з дочкою Олександра – Ніно Чавчавадзе. Це було кохання з першого погляду. Всім відома трагічна історія. Грибоєдова відправили з дипломатичною місією до Тегерану, де він був убитий. Так Ніно в 17 років стала вдовою. Вона не вийшла більше заміж, все життя носила траур за чоловіком. Через це її називають чорною трояндою Тифлісу.

Ще одне місце, яке обов’язково потрібно відвідати – печерне місто Вардзія. Воно побудоване ще в ХI ст., за часів правління царя Геогрія lll та його дочки Тамари. Це цілий комплекс з рукотворних та природних печер.

Існує легенда про походження назви цього міста. Коли цариця Тамара була ще маленькою, вона полюбляла бавитися в місті. Якось дівчинка грала зі своїм дядьком, який загубив її в лабіринті. Тоді Тамара голосно крикнула: “Ак вар, дзія!”, що означає: “Я тут, дядько”. Останні два слова відлунням полинули всім містом.

Спочатку призначенням міста було надійний захист, у випадку нападу турків. Проте у 1283 році землетрус зруйнував печерне місто. Основна частина була зруйнована і місто опинилося навидноті.

Ну і нарешті – Тбілісі! Це місто-загадка. Ви нічого не знаєте про контрасти, якщо не бачили Тбілісі. У самому центрі старого міста звертаєш на тісну вуличку і опиняєшся в абсолютно зруйнованому кварталі, який не те що далекий від сучасності, він просто з паралельного світу.

Гуляючи вуличками Тбілісі рекомендуємо час від часу зазирати до під’їздів будинків. Вони всі дуже цікаво оформлені: сходи, фрески, плитка на підлозі. Неймовірна кількість пам’яток просто збиває з ніг. Фортеця Нариклад, старі квартали, міст Миру, Ботанічний сад, блошиний ринок на Сухому мосту, водоспад у самому центрі міста… Хоча найкраще – просто вийти на вулицю і насолодитися атмосферою.

Де смачно поїсти?

У Грузії смачно скрізь! Куди б Ви не зайшли.

Ось кілька місць, які варто відвідати, якщо хочеться не тільки хачапурі, але й видовищ.

Сafe Theatre

Відвідайте заради театру! Кафе розташоване на Samghebro Street 9/11 та виглядає, як балкончик на вулиці. Там немає дверей, проте є лаконічний інтер’єр. Всередині – невелика сцена. Кожного вечора о 19.00 Ви матимете можливість потрапити на виступ пальчикового театру.

Gardenia Shevardnadze

Ви коли-небудь вечеряли у квітковому саду? Мріяли відчути себе феєю? Це місце ідеальне для тих, хто не їсть м’яса. Якщо Ви вегетаріанець, то вам точно сюди! Кафе розташоване трохи далі від Старого Тбілісі.

Катерина Лобарчук